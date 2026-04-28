ایران امریکہ مذاکرات: پس پردہ سفارت کاری میں پاکستان کا اہم کردار

ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے تعطل کے بعد، پاکستان پس پردہ سفارت کاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کو جنگ بندی کی تجویز پاکستان کے ذریعے بھیجی۔ سعودی عرب نے خلیجی ممالک کا اجلاس طلب کیا، جبکہ متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔
ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ دنوں میں کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں کے باوجود، فوری مذاکرات کے امکانات اب کمزور ہو گئے ہیں۔ گزشتہ تین ہفتوں کے دوران، پاکستان عالمی منظر نامے پر نمایاں طور پر سامنے آیا تھا، جب امریکہ اور ایران نے پہلی بار عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ اس اتفاق رائے کے بعد، پاکستان نے دو مرتبہ مذاکرات کے ایک اور دور کی میزبانی کرنے کے لیے فعال کردار ادا کیا، لیکن ایران کی جانب سے پیش کی گئی بعض شرائط کی وجہ سے یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اب مذاکرات کی باضابطہ میز سے دستبرداری کے بعد، پس پردہ سفارت کاری کا عمل تیز ہو گیا ہے، اور اس میں پاکستان کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے امکانات کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کی تجویز پاکستان کے ذریعے ہی امریکہ تک پہنچائی۔ ایران کا موقف ہے کہ مسائل کا حل مرحلہ وار ہونا چاہیے اور وہ کسی بھی قسم کی جلد بازی میں معاہدے پر دستخط کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ دوسری جانب، امریکہ ایک جامع اور مکمل معاہدے پر اصرار کر رہا ہے، جسے 'آل ان ون ڈیل' کہا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، تہران جلد ہی پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو اپنے موقف میں نظر ثانی شدہ تجاویز پیش کر سکتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سفارتی عمل، اگرچہ سست روی کا شکار ہے، لیکن مکمل طور پر معطل نہیں ہوا ہے۔ یہ پس پردہ کوششیں دونوں ممالک کے درمیان رابطے کو برقرار رکھنے اور کسی ممکنہ معاہدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے جاری ہیں۔ اس صورتحال میں سعودی عرب نے بھی ردعمل ظاہر کیا ہے اور خلیجی ممالک کا ایک غیر معمولی اجلاس طلب کیا گیا ہے تاکہ اس پیچیدہ صورتحال میں ممکنہ آپشنز پر غور کیا جا سکے۔ تاہم، خلیجی ممالک کے درمیان اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششوں کو ایک دھچکا لگا ہے، جب متحدہ عرب امارات (یو اے ای) نے اوپیک (OPEC) سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس فیصلے سے مسابقت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور بالآخر صارفین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی، منڈیوں میں اتار چڑھاؤ بڑھنے کا بھی خطرہ موجود ہے، اور دیگر ممالک بھی اوپیک سے نکلنے پر غور کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال توانائی کی عالمی مارکیٹ میں غیر یقینی دور کا آغاز کر سکتی ہے۔ کچھ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے بعد خطے میں ایک نیا حفاظتی ڈھانچہ تشکیل پائے گا۔ یہ صرف ایک آغاز ہے اور مستقبل میں اس خطے میں مزید پیچیدگیاں آ سکتی ہیں۔ لاہور میں حال ہی میں سیاحت اور سرمایہ کاری سے متعلق ایک بڑا ایونٹ منعقد ہوا، جو پاکستان میں اقتصادی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔
