ایران میں فضائی دفاعی نظام ہائی الرٹ، امریکا-ایران کشیدگی میں اضافہ

ایران میں فضائی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ امریکا-ایران کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا۔ ایرانی حکام نے امریکا پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے امریکی اقدامات کو جانبدارانہ قرار دیا۔
ایران ی دارالحکومت میں فضائی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں ایئر ڈیفنس سسٹمز کی سرگرمی دیکھی گئی۔ بین الاقوامی خبر ایجنسیوں کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ایران ی سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی فورسز نے ایران کے خشم پورٹ اور بندر عباس کے اطراف کارروائیاں کی ہیں جبکہ ایران ی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی حملوں میں ایک ایران ی آئل ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ایران نے امریکا پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ اقدامات خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایران ی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی حکام نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ حالیہ حملوں کو سیزفائر کے خاتمے سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے تاہم ایران ی حکام اس مؤقف کو مسترد کر رہے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ میں ایران ی مندوب نے امریکی قرارداد کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد امریکی کارروائیوں کو جواز فراہم کرنا ہے۔ ایران ی مندوب کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کے الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ ایران ی مندوب نے مزید کہا کہ موجودہ بحران کی اصل وجہ امریکا اور اسرائیل کی پالیسیاں ہیں، جبکہ خطے میں امن کا واحد راستہ جنگ، دباؤ اور معاشی ناکہ بندی کا خاتمہ ہے۔ سعودی عرب کے عدم تعاون پر صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں پراجیکٹ فریڈم روکدیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکا میں ایک مسافر طیارہ اُڑان بھرتے ہی ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کے بعد کھمبے سے بھی ٹکرایا۔ یہ واقعہ ویڈیو کی شکل میں وائرل ہو گیا۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
ایرانی دارالحکومت میں فضائی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں ایئر ڈیفنس سسٹمز کی سرگرمی دیکھی گئی۔ بین الاقوامی خبر ایجنسیوں کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ایرانی سیکیورٹی ادارے مکمل طور پر متحرک ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی فورسز نے ایران کے خشم پورٹ اور بندر عباس کے اطراف کارروائیاں کی ہیں جبکہ ایرانی حکام نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکی حملوں میں ایک ایرانی آئل ٹینکر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ایران نے امریکا پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ اقدامات خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی حکام نے مؤقف اختیار کیا ہے کہ حالیہ حملوں کو سیزفائر کے خاتمے سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے تاہم ایرانی حکام اس مؤقف کو مسترد کر رہے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے امریکی قرارداد کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد امریکی کارروائیوں کو جواز فراہم کرنا ہے۔ ایرانی مندوب کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کے الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ ایرانی مندوب نے مزید کہا کہ موجودہ بحران کی اصل وجہ امریکا اور اسرائیل کی پالیسیاں ہیں، جبکہ خطے میں امن کا واحد راستہ جنگ، دباؤ اور معاشی ناکہ بندی کا خاتمہ ہے۔ سعودی عرب کے عدم تعاون پر صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں پراجیکٹ فریڈم روکدیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکا میں ایک مسافر طیارہ اُڑان بھرتے ہی ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کے بعد کھمبے سے بھی ٹکرایا۔ یہ واقعہ ویڈیو کی شکل میں وائرل ہو گیا۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
ایران امریکا فضائی دفاعی نظام آبنائے ہرمز اقوام متحدہ