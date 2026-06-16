ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات جمعہ کو شروع ہونے کا امکان

ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حتمی جوہری معاہدے پر مذاکرات جمعہ سے شروع ہو سکتے ہیں۔ اس معاہدے میں لبنان میں جنگ کے خاتمے کو سب سے اہم مسئلہ قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول نہیں لیا جائے گا۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے منگل کے روز کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام پر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات جمعہ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ عراقچی نے غیر ملکی سفارت کاروں سے گفتگو میں کہا کہ ممکنہ طور پر جمعہ کو طے شدہ مقام پر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہو گا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ عراقچی نے کہا کہ اس معاہدے میں دو فریق ہیں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف ایران اور حزب اللہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے کوئی ٹول نہیں لیا جائے گا جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے ہیں۔ امریکہ نے اصرار کیا کہ ایران کو کوئی معاشی فائدہ حاصل کرنے سے پہلے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں تباہ حال ملک کے لیے ممکنہ 300 ارب ڈالر کی تعمیر نو کا فنڈ بھی شامل ہے لیکن فنڈز کی رہائی کارکردگی سے مشروط ہوگی۔ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران ی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اتوار کو مفاہمت کی یادداشت پر الیکٹرانک طور پر دستخط کیے۔ امریکی حکام نے کہا کہ صدر ذاتی طور پر دستخط کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس عمل سے اپنی وابستگی ظاہر کر سکیں۔ وینس نے اعتراف کیا کہ اس معاہدے میں سب سے مشکل مسائل خاص طور پر ایران کا جوہری پروگرام بعد کے مراحل پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بعد میں این بی سی کو بتایا کہ امریکی اور بین الاقوامی جوہری مفتشین کو ایران میں واپس جانے کی اجازت دی جائے گی تاکہ افزودہ یورینیم کو تباہ کرنے میں مدد مل سکے۔ وینس اس ہفتے تکنیکی مذاکرات کی قیادت کریں گے اور جنیوا میں ایک فزیکل دستخطی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ٹرمپ نے فرانس میں جی سیون سربراہی اجلاس میں کہا کہ متن جمعہ کے بعد جاری کیا جائے گا لیکن امریکی حکام نے کہا کہ یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جاری کر دیا جائے گا۔ اس دستخط کے بعد 60 دن کی مدت شروع ہوگی جس میں تہران اور واشنگٹن ایک مکمل امن معاہدے پر کام کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی رکاوٹ فوری ترجیح ہے کیونکہ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ وینس نے سی این بی سی کو بتایا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتہ ہوا ہے کہ آبنائے طویل مدتی طور پر ٹول فری رہے گی۔ ٹرمپ نے خود کہا کہ آبنائے جمعہ سے مکمل طور پر کھل جائے گی لیکن ابھی بارودی سرنگیں صاف کرنے کا کام جاری ہے۔ ایران ی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا کہ یہ معاہدہ ایران کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے سمندری خدمات کی فیس وصول کرنے کی اجازت دے گا نہ کہ ٹول۔ معاہدے کے دیگر اہم پہلوؤں پر بھی ابہام ہے جیسے ایران کے منجمد فنڈز تک رسائی اور پابندیاں ہٹانا۔ وینس نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت ایران کو امریکی ٹیکس دہندگان کا کوئی پیسہ نہیں ملے گا اور امریکیوں کو ایران پر سے پابندیاں اٹھانے سے فائدہ ہوگا.
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے منگل کے روز کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام پر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات جمعہ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ عراقچی نے غیر ملکی سفارت کاروں سے گفتگو میں کہا کہ ممکنہ طور پر جمعہ کو طے شدہ مقام پر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور شروع ہو گا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ لبنان میں جنگ کا خاتمہ امریکہ کے ساتھ امن معاہدے کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ عراقچی نے کہا کہ اس معاہدے میں دو فریق ہیں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طرف ایران اور حزب اللہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے کوئی ٹول نہیں لیا جائے گا جس پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دستخط کیے ہیں۔ امریکہ نے اصرار کیا کہ ایران کو کوئی معاشی فائدہ حاصل کرنے سے پہلے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں تباہ حال ملک کے لیے ممکنہ 300 ارب ڈالر کی تعمیر نو کا فنڈ بھی شامل ہے لیکن فنڈز کی رہائی کارکردگی سے مشروط ہوگی۔ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اتوار کو مفاہمت کی یادداشت پر الیکٹرانک طور پر دستخط کیے۔ امریکی حکام نے کہا کہ صدر ذاتی طور پر دستخط کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس عمل سے اپنی وابستگی ظاہر کر سکیں۔ وینس نے اعتراف کیا کہ اس معاہدے میں سب سے مشکل مسائل خاص طور پر ایران کا جوہری پروگرام بعد کے مراحل پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بعد میں این بی سی کو بتایا کہ امریکی اور بین الاقوامی جوہری مفتشین کو ایران میں واپس جانے کی اجازت دی جائے گی تاکہ افزودہ یورینیم کو تباہ کرنے میں مدد مل سکے۔ وینس اس ہفتے تکنیکی مذاکرات کی قیادت کریں گے اور جنیوا میں ایک فزیکل دستخطی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ٹرمپ نے فرانس میں جی سیون سربراہی اجلاس میں کہا کہ متن جمعہ کے بعد جاری کیا جائے گا لیکن امریکی حکام نے کہا کہ یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جاری کر دیا جائے گا۔ اس دستخط کے بعد 60 دن کی مدت شروع ہوگی جس میں تہران اور واشنگٹن ایک مکمل امن معاہدے پر کام کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی رکاوٹ فوری ترجیح ہے کیونکہ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے عالمی معیشت متاثر ہوئی ہے۔ وینس نے سی این بی سی کو بتایا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتہ ہوا ہے کہ آبنائے طویل مدتی طور پر ٹول فری رہے گی۔ ٹرمپ نے خود کہا کہ آبنائے جمعہ سے مکمل طور پر کھل جائے گی لیکن ابھی بارودی سرنگیں صاف کرنے کا کام جاری ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا کہ یہ معاہدہ ایران کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے سمندری خدمات کی فیس وصول کرنے کی اجازت دے گا نہ کہ ٹول۔ معاہدے کے دیگر اہم پہلوؤں پر بھی ابہام ہے جیسے ایران کے منجمد فنڈز تک رسائی اور پابندیاں ہٹانا۔ وینس نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت ایران کو امریکی ٹیکس دہندگان کا کوئی پیسہ نہیں ملے گا اور امریکیوں کو ایران پر سے پابندیاں اٹھانے سے فائدہ ہوگا
ایران امریکہ جوہری معاہدہ آبنائے ہرمز لبنان