ایران کا اسرائیل پر حملہ جاری، حیفہ میں تباہی؛ ہلاکتیں اور زخمی

ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں حیفہ شہر میں شدید تباہی ہوئی ہے۔ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، جانی نقصان ہوا اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔
ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملے مسلسل جاری ہیں، جس کے نتیجے میں حیفہ شہر میں شدید تباہی ہوئی ہے۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق، ایران ی افواج نے حیفہ شہر میں بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ امدادی کارروائیوں کے بعد، جو 18 گھنٹے سے زائد جاری رہیں، ملبے سے چار افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں دو مرد اور دو خواتین شامل ہیں، جن کی عمریں 35 سے 80 سال کے درمیان تھیں۔ اس کے علاوہ، حملوں میں چار افراد زخمی بھی ہوئے، جن
میں سے ایک کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ اسرائیلی فورسز کی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بیلسٹک میزائل کا وارہیڈ (دھماکہ خیز حصہ) زمین سے ٹکرانے کے باوجود نہیں پھٹا، جس میں سینکڑوں کلوگرام بارودی مواد موجود تھا۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر یہ وارہیڈ پھٹ جاتا تو پوری عمارت تباہ ہوجاتی اور قریبی گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچتا۔ تاہم، کئی منزلیں تباہ ہوگئیں۔ اسرائیلی فضائیہ کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق، میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا راستہ تبدیل ہوگیا اور میزائل کا ایک حصہ رہائشی عمارت پر آ گرا۔ امدادی ٹیموں نے ملبے میں سرنگیں کھود کر دبے ہوئے افراد کو انتہائی احتیاط کے ساتھ نکالا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اس میں بچا ہوا بارودی مواد موجود ہو سکتا ہے جو پھٹنے سے رہ گیا تھا۔\امداد اور ریسکیو کا کام ختم ہونے کے فوری بعد، ایران نے اسی علاقے میں دوبارہ حملہ کیا، اور اس بار کلسٹر وارہیڈ کا استعمال کیا گیا۔ اس حملے میں مزید چار افراد زخمی ہوئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 28 فروری سے جاری جنگ میں ایران نے اسرائیل پر 500 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے ہیں، جن میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ صورتحال کی سنگینی میں اضافہ اس وقت ہوا جب چین نے روس کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی۔ اس کے علاوہ، مختلف خبروں میں ایران میں پاور پلانٹ اور پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی، امریکہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دھمکی دی گئی ہے جبکہ ایران نے چار امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ عراق میں مزاحمتی گروپ کی جانب سے امریکی اڈوں کے خلاف 19 آپریشنز کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال خطے میں جاری کشیدگی اور تناؤ میں مزید اضافے کا باعث بن رہی ہے۔\اسرائیل میں ہونے والے ان حملوں نے بین الاقوامی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ عالمی برادری نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں نے شہریوں کی حفاظت اور امدادی کارروائیوں کو بلا تعطل جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں نہ صرف جانی نقصان ہوا ہے بلکہ بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے خطے میں بحالی اور تعمیر نو کے عمل کو بھی خطرہ ہے۔ اس صورتحال میں، سفارتی کوششوں کو تیز کرنے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل تلاش کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ وہ جنگ بندی پر متفق ہوں اور مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بین الاقوامی برادری کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہئیں۔ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے تمام فریقوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور باہمی احترام اور تعاون کے جذبے کو فروغ دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ، شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور انسانی حقوق کا احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صورتحال خطے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور اس کا حل تلاش کرنے کے لیے تمام فریقوں کو سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا
