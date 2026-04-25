ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات

پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی نے ملاقات کی، جس میں علاقائی صورتحال اور دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران میں تنازع کی وجہ سے سفیروں کے دورے منسوخ کردیئے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ڈیرہ مراد جمالی میں پیپلز پارٹی کے ایک وزیر کے گھر کے قریب ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ، امریکی صدر نے کہا ہے کہ سفیروں کی روانگی منسوخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ دوبارہ شروع ہو گی۔ ایران ی وزیر خارجہ عراقی نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے اسلام آباد میں ملاقات کے بعد اپنی دورہ پاکستان کو 'بہت پُرمثبت' قرار دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایران ی وفد کے ساتھ ملاقات میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے ایران کی قیادت کے اندرونی تنازع کی وجہ سے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے اسلام آباد کے دورے کو منسوخ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 'ان کی قیادت میں زبردست جھگڑے اور ابلاغ کی کمی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، بشمول خود ان کے'۔ ٹرمپ نے 'بہت زیادہ وقت ضائع کرنا اور بہت زیادہ کام' ہونے کا بھی ذکر کیا اور اس بات کو دہرایا کہ امریکہ کے پاس 'تمام کارڈ ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں'۔ انہوں نے مزید کہا، 'اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صرف ہمیں کال کرنا ہوگی!
' امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو ہفتہ کے روز بتایا کہ انہوں نے اپنے سفیروں کو ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے سفر سے منع کر دیا ہے۔ 'میں نے اپنے لوگوں کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ وہ روانگی کی تیاری کر رہے تھے، اور میں نے کہا، 'نہیں، تم 18 گھنٹوں کی پرواز پر نہیں جا رہے۔ ہمارے پاس تمام کارڈ ہیں۔ وہ کسی بھی وقت ہمیں کال کر سکتے ہیں، لیکن تم کوئی اور 18 گھنٹوں کی پرواز پر بیٹھ کر کچھ بھی نہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے۔' فاکس نیوز نے صدر کے فون کال کے حوالے سے یہ خبر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے سفیروں کے اسلام آباد کے دورے کو منسوخ کرنا خود بخود ایران کے ساتھ جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا مطلب نہیں ہے، لیکن امن کی کوششوں میں پسپائی کے باوجود، اے ایف پی کے مطابق۔ جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر، ٹرمپ نے Axios کو بتایا: 'نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے۔ ہم نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا ہے۔' انہوں نے X پر ایک پوسٹ میں کہا، 'پاکستان کا دورہ بہت پُرمثبت رہا، جس کی نیک خواہشات اور ہمارے خطے میں امن بحال کرنے کے لیے برادرانہ کوششوں کو ہم بہت قدر دیتے ہیں۔' انہوں نے کہا، 'ہم نے ایران میں جاری جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک عملی فریم ورک کے حوالے سے ایران کا موقف بتایا ہے۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ سفارتکاری کے لیے کتنا سنجیدہ ہے۔' قبل ازیں، پاکستانی حکومت نے بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی ہفتہ کی شب ایران اور پاکستان کے درمیان امن مذاکرات پر پاکستانی قیادت کے ساتھ گفتگو کے بعد مسقط، عمان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ اور ان کا وفد نور خان ایئربیس کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر، سینئر پاکستانی عہدیداروں، ایرانی سفیر اور ایرانی سفارت خانے کے افسران نے وفد کو الوداع کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ مسقط کے بعد ماسکو، روس کا دورہ کریں گے۔ دریں اثنا، وزیراعظم شہباز شریف بھی لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ قبل ازیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ اسلام آباد میں ملاقاتیں کیں اور علاقائی ترقیات پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان آمد کے بعد اپنی پہلی سرکاری مصروفی میں، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور علاقائی ترقیات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر کہا کہ ان کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی کے ساتھ 'موجودہ علاقائی صورتحال پر انتہائی گرمجوشی اور دوستانہ تبادلہ خیال ہوا'۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر کہا، 'مجھے اسلام آباد میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقی اور ان کے وفد سے مل کر خوشی ہوئی۔ ہم نے موجودہ علاقائی صورتحال پر انتہائی گرمجوشی اور دوستانہ تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے پاکستان اور ایران کے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔' ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی نے وزیراعظم شہباز شریف سے 'تقریباً دو گھنٹے' ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، 'وزیراعظم نے خطے اور اس سے آگے امن اور استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔' اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کے مطابق، ملاقات کے دوران اہم معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر جنرل عاصم ملک، وزیر داخلہ محسن نقوی، ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ غریب آبادی اور ایران کے پاکستان میں سفیر امیری مقدام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ قبل ازیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد پہنچے تاکہ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کریں۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس ملاقات میں شرکت کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق، مباحثات مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور متعلقہ علاقائی ترقیات پر مرکوز تھے
