ایران امریکہ معاہدہ: اسرائیل کے لیے ممکنہ ڈراؤنا منظرنامہ

ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کے بعد اسرائیل کی حکمت عملی اور آپشنز پر تجزیہ۔ اسرائیلی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ نیتن یاہو کے لیے چیلنجز پیدا کر سکتا ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے نے اسرائیل میں شدید بحث چھیڑ دی ہے۔ اسرائیل ی حکام اور تجزیہ کار اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اگر واشنگٹن اور تہران کسی مفاہمتی یادداشت تک پہنچ جاتے ہیں تو اسرائیل کے پاس کیا آپشنز ہوں گے۔ یہ معاہدہ نہ صرف ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کر سکتا ہے بلکہ خطے میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی آزادی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اسرائیل ی میڈیا اور تحقیقی مراکز میں اب یہ بحث زوروں پر ہے کہ اس ممکنہ معاہدے سے کیسے نمٹا جائے۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ ممکنہ معاہدہ 2015 کے جوہری معاہدے (JCPOA) کے ترمیم شدہ ورژن سے ملتا جلتا ہوگا، جو ایران کے جوہری پروگرام کو محدود تو کرے گا لیکن تہران کے میزائل نیٹ ورک، ڈرونز اور اس کے علاقائی پراکسی گروہوں کو برقرار رکھے گا۔ اسرائیل ی عسکری حلقوں کو خدشہ ہے کہ یہ معاہدہ جنگ کے آغاز میں طے کردہ اہداف کو پورا نہیں کرے گا، جن میں ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنا اور اس کے فوجی ڈھانچے کو کمزور کرنا شامل ہے۔ اس مرحلے پر اسرائیل کا ہدف شاید مکمل فتح حاصل کرنا نہ ہو بلکہ واشنگٹن سے ایران کے جوہری پروگرام اور حزب اللہ کے خطرے کے حوالے سے واضح ضمانتیں حاصل کرنا ہو سکتا ہے۔ اسرائیل ی انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے محقق اور سابق انٹیلیجنس افسر ڈینی سیٹرینووچ نے اس معاہدے کو نیتن یاہو کے لیے ایک ڈراؤنا منظرنامہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ابھرتا ہوا معاہدہ اسرائیل کے لیے کئی چیلنجز پیدا کرے گا، خاص طور پر اس لیے کہ یہ تہران کو اپنی پراکسی فورسز کو برقرار رکھنے کی اجازت دے گا۔ اسرائیل اب ممکنہ معاہدے کو روکنے کے بجائے اس کے اثرات کو کم کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے، جس میں واشنگٹن سے سکیورٹی گارنٹیز حاصل کرنا اور ایران کے خلاف فوجی آپشن کو برقرار رکھنا شامل ہے.
ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے نے اسرائیل میں شدید بحث چھیڑ دی ہے۔ اسرائیلی حکام اور تجزیہ کار اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اگر واشنگٹن اور تہران کسی مفاہمتی یادداشت تک پہنچ جاتے ہیں تو اسرائیل کے پاس کیا آپشنز ہوں گے۔ یہ معاہدہ نہ صرف ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کر سکتا ہے بلکہ خطے میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی آزادی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا اور تحقیقی مراکز میں اب یہ بحث زوروں پر ہے کہ اس ممکنہ معاہدے سے کیسے نمٹا جائے۔ اسرائیل کا خیال ہے کہ ممکنہ معاہدہ 2015 کے جوہری معاہدے (JCPOA) کے ترمیم شدہ ورژن سے ملتا جلتا ہوگا، جو ایران کے جوہری پروگرام کو محدود تو کرے گا لیکن تہران کے میزائل نیٹ ورک، ڈرونز اور اس کے علاقائی پراکسی گروہوں کو برقرار رکھے گا۔ اسرائیلی عسکری حلقوں کو خدشہ ہے کہ یہ معاہدہ جنگ کے آغاز میں طے کردہ اہداف کو پورا نہیں کرے گا، جن میں ایران کے علاقائی اثر و رسوخ کو محدود کرنا اور اس کے فوجی ڈھانچے کو کمزور کرنا شامل ہے۔ اس مرحلے پر اسرائیل کا ہدف شاید مکمل فتح حاصل کرنا نہ ہو بلکہ واشنگٹن سے ایران کے جوہری پروگرام اور حزب اللہ کے خطرے کے حوالے سے واضح ضمانتیں حاصل کرنا ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے محقق اور سابق انٹیلیجنس افسر ڈینی سیٹرینووچ نے اس معاہدے کو نیتن یاہو کے لیے ایک ڈراؤنا منظرنامہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ابھرتا ہوا معاہدہ اسرائیل کے لیے کئی چیلنجز پیدا کرے گا، خاص طور پر اس لیے کہ یہ تہران کو اپنی پراکسی فورسز کو برقرار رکھنے کی اجازت دے گا۔ اسرائیل اب ممکنہ معاہدے کو روکنے کے بجائے اس کے اثرات کو کم کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے، جس میں واشنگٹن سے سکیورٹی گارنٹیز حاصل کرنا اور ایران کے خلاف فوجی آپشن کو برقرار رکھنا شامل ہے
ایران امریکہ اسرائیل جوہری معاہدہ نیتن یاہو