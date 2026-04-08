ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی: جنگ بندی کی خلاف ورزیاں اور ممکنہ انخلا

ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بات کی، جس سے لبنان میں جاری تنازعہ مزید بڑھنے کا خطرہ ہے۔ ایران نے جنگ بندی سے دستبردار ہونے کی دھمکی دی ہے، جب کہ پاکستان نے ثالثی کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔
ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بدھ کے روز پاکستان ی ثالثوں کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے ' جنگ بندی کی خلاف ورزی وں' کا معاملہ اٹھایا، ایران ی وزارت کے ایک بیان میں کہا گیا، جب کہ اعلیٰ عہدیداروں کے حوالے سے خبروں میں خبردار کیا گیا کہ تہران لبنان پر حملوں کے باعث جنگ بندی سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عراقچی نے طاقتور پاکستان ی فوجی رہنما فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت میں ' ایران اور لبنان میں صہیونی حکومت کی جنگ بندی کی خلاف ورزی وں' پر بات کی، جس میں اسرائیل کا
حوالہ دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا اور الجزیرہ سے حاصل ہونے والی اطلاعات میں ایرانی عہدیداروں اور باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تہران اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بمباری کے خلاف جنگ بندی سے دستبردار ہونے اور جوابی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے ایک باخبر ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ 'اگر اسرائیل لبنان پر حملوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھتا ہے تو ایران معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔' ایران کے پاسداران انقلاب نے ٹیلیگرام پر عہد کیا کہ وہ 'اسرائیل کو لبنان میں کیے گئے مظالم اور جنگ بندی کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے پر سزا دیں گے۔' الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل نے بھی ایک نامعلوم ایرانی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 'جنگ بندی میں پورا خطہ شامل ہے، اور اسرائیل وعدے توڑنے کے لیے جانا جاتا ہے اور اسے صرف گولیوں سے روکا جا سکتا ہے۔' پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جنگ بندی 'ہر جگہ' بشمول لبنان پر لاگو ہوتی ہے، جب انہوں نے اعلان کیا کہ اسلام آباد اس ہفتے کے آخر میں امریکہ اور ایران کے وفود کی بات چیت کی میزبانی کرے گا۔ تاہم، اسرائیل نے اصرار کیا ہے کہ لبنان جنگ بندی میں شامل نہیں ہے، اور اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے بدھ کے روز 'لبنان بھر میں سب سے بڑا مربوط حملہ' کیا۔ شریف نے بدھ کے روز کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاع ملی ہے اور انہوں نے ممالک پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کا احترام کریں۔\اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی ثالثوں کے ساتھ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بات چیت کی۔ اس اقدام نے ایک ایسے نازک موڑ کی نشاندہی کی ہے جہاں خطے میں تنازعہ بڑھنے کا خطرہ ہے۔ ایرانی عہدیداروں کی جانب سے جاری کردہ بیانات نے اسرائیل کے خلاف سخت ردعمل کا اشارہ دیا ہے، جس میں جنگ بندی سے دستبرداری کی دھمکی بھی شامل ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب نے اسرائیل کو سزا دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام فریقین پر جنگ بندی کے احترام پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کا فیصلہ اس خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم، اسرائیل کا اصرار ہے کہ لبنان جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا یہ دعویٰ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں کو کمزور کر سکتا ہے۔\اس صورتحال کے ممکنہ نتائج دور رس ہیں۔ اگر ایران جنگ بندی سے دستبردار ہو جاتا ہے تو اس سے خطے میں ایک بڑا تنازعہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں تشدد میں اضافہ اور خطے میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے الزامات سے عالمی برادری میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ اور دیگر ممالک نے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور تنازعہ کو کم کرنے کی کوشش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کا کردار، جو کہ دونوں فریقین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، سفارتی حل تلاش کرنے میں اہم ہو سکتا ہے۔ تاہم، اسرائیل کا سخت موقف اور خطے میں جاری کشیدگی سفارتی کوششوں کو مزید مشکل بنا سکتی ہے۔ اس تنازعہ کے حل کے لیے فریقین کی جانب سے بات چیت اور سمجھوتہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ تشدد کے خطرے کو کم کیا جا سکے اور خطے میں امن قائم کیا جا سکے۔ مزید برآں، بین الاقوامی برادری کو اس صورتحال کو مستحکم کرنے اور اس کے بڑھتے ہوئے خطرات کو کم کرنے کے لیے ایک مشترکہ محاذ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ صورتحال کا مسلسل ارتقاء بین الاقوامی توجہ کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ تنازعہ کے حل کو یقینی بنایا جا سکے اور خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے
