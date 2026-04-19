ایران نے آبنائے ہرمز بند رکھنے کا اعلان کیا، امریکہ کے ساتھ تناؤ میں اضافہ

ایران نے خبردار کیا ہے کہ جب تک امریکہ ایران ی بندرگاہوں کا بحری بیڑہ ختم نہیں کرتا، تب تک وہ آبنائے ہرمز کو بند رکھے گا۔ ایران ی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کئی اختلافات باقی ہیں اور فریقین حتمی معاہدے سے بہت دور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے اپنی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم نہ کی تو آبنائے ہرمز میں ٹریفک کو سختی سے محدود کیا جائے گا۔ دوسری جانب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ بات چیت کو 'بہت
اچھی' قرار دیا، لیکن ساتھ ہی ایران کو امریکہ کو 'بلیک میل' کرنے کی کوشش کے خلاف خبردار کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای نے ایک تحریری پیغام میں کہا کہ ایران کی بحریہ امریکہ کو شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا دو ہفتے کا معاہدہ بدھ کو ختم ہونے والا ہے، اور اس کی تجدید کی امید کم نظر آ رہی ہے۔ ایران نے جمعہ کو آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کیا تھا، جس سے عالمی منڈیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور تیل کی قیمتیں گر گئی تھیں۔ تاہم، امریکہ کے اس موقف کے بعد کہ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک جنگ کے خاتمے کا معاہدہ طے نہیں پا جاتا، ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوئی بھی کوشش 'دشمن کے ساتھ تعاون' سمجھی جائے گی اور متاثرہ بحری جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بعض ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق، ہفتے کے اوائل میں کچھ تیل اور گیس کے ٹینکرز نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن دوپہر تک وہاں کوئی بھی بحری جہاز نظر نہیں آ رہا تھا۔ برطانیہ کی بحریہ کی سیکیورٹی ایجنسی نے بتایا ہے کہ پاسداران انقلاب نے ایک ٹینکر پر فائرنگ کی، جبکہ ایک سیکیورٹی فرم نے اطلاع دی ہے کہ پاسداران انقلاب نے خلیج سے بھاگنے والے ایک خالی کروز جہاز کو 'تباہ' کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ایک اور واقعے میں، برطانوی ایجنسی کو ایک بحری جہاز پر 'نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ' کی اطلاع ملی جس سے شپنگ کنٹینرز کو نقصان پہنچا لیکن کوئی آگ نہیں لگی۔ ہفتے کے روز، لبنان میں اقوام متحدہ کے امن دستوں پر ایک حملے میں ایک فرانسیسی فوجی ہلاک اور تین زخمی ہو گئے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اس حملے کا الزام حزب اللہ پر عائد کیا، تاہم حزب اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ UNIFIL کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ حزب اللہ نے کیا تھا۔ مذاکرات میں دو اہم رکاوٹیں ایران کا تقریباً ہتھیاروں کے قریب درجے کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ اور آبنائے ہرمز کا مستقبل ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بڑے پیمانے پر اچانک حملوں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت امریکہ اور ایران مذاکرات میں مصروف تھے۔ یہ تنازعہ تیزی سے پورے خطے میں پھیل گیا، جس میں ایران نے پڑوسی خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا اور حزب اللہ نے لبنان کو اس تنازعے میں گھسیٹ لیا
آبنائے ہرمز ایران امریکہ تناؤ مذاکرات