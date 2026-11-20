ایران پر امریکی فوجی کارروائی کی لاگت ۴۸ ارب ڈالر، کانگریس میں سخت تنقید
امریکہ کی ایران پر فوجی مہم کی لاگت ۴۸ ارب ڈالر ہو گئی ہے۔ کانگریس کے ارکان دفاعی بجٹ اور ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصان کی شفاف مانگ کر رہے ہیں۔
امریکہ کی جانب سے ایران پر کی جانے والی فوجی مہم کی کل لاگت اب تقریباً ۴۸ ارب ۳ کروڑ ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ رقم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب فوجی کارروائیاں گزشتہ فروری کے آخر میں شروع ہوئیں تو اس وقت سے اب تک کتنی رقم خرچ ہو چکی ہے۔ پینٹاگان کے عہدیداروں نے جمعہ کو کانگریس کے ارکان کو بتایا کہ یہ خرچہ اس وقت تک کی صورتحال ہے جب کانگریس کے ارکان اس معاملے پر سخت سوال و جواب کر رہے تھے۔
امریکی فوجی لاگت کی تفصیلات اور تخمینہ
آرتھر ملر، جو پینٹاگان کے اس اعلی عہدے کے لیے نامزد ہیں، نے سینیٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے اپنے استحقاق کی سماعت میں یہ اعداد و شمار پیش کیے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ۱۳ نومبر تک فوجی مہم کے اخراجات ۴۸ ارب ۳ کروڑ ڈالر ہیں، جو کہ گزشتہ اگست میں کانگریشل بجٹ آفس نے پیش کردہ ۳۸ ارب ڈالر کے تخمینے سے تقریباً ۲۶ فیصد زیادہ ہیں۔ اس لاگت میں گولہ بارود، سامان کی تجدید اور فوجی آپریشن کے اخراجات شامل ہیں، لیکن اس میں ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں سے وسطی مشرق میں امریکی فوجی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کا خرچہ شامل نہیں ہے۔Also readترک بحری جہاز 'اورچ ریس' کراچی پہنچا، پاکستان میں تیل و گیس کی دریافت کے لیے سیسمک سروے شروع
قومی سلامتی کمیٹی میں سخت سوال و جواب
جمہوری پارٹی کے سینٹر رچرڈ بلومن تھل نے آرتھر ملر سے اس بات پر سوال اٹھایا کہ وسطی مشرق میں امریکی فوجی تنصیبات کو پہنچنے والے نقصان کی مرمت کے لیے کتنی رقم درکار ہو گی۔ آرتھر ملر نے تسلیم کیا کہ ۴۸ ارب ڈالر کی رقم میں ان مرمتی اخراجات کا حساب شامل نہیں ہے اور ان کے پاس اس کے لیے کوئی درست اعداد و شمار نہیں ہیں۔ ریپبلکن سینٹر راجر وائکر، جو سینیٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، نے فوری طور پر ہدایت کی کہ آرتھر ملر کو ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصان کا ایک الگ تخمینہ جلد از جلد فراہم کرنا چاہیے۔
امریکی تنصیبات کو پہنچنے والا بھاری نقصان
ایسوسی ایٹڈ پریس کے تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ ایرانی حملوں میں ایئرکرافٹ ہنگار، ڈیٹیکشن سسٹمز، گوداموں اور فوجی رہائش گاہوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اربوں ڈالر کا سامان تباہ ہوا ہے۔ پینٹاگان پر جمہوری ارکان کے دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایرانی حملوں سے ہونے والے مکمل نقصان کی شفاف رپورٹ سامنے لائی جائے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن کی مرمت کے لیے کوئی واضح بجٹ ابھی تک تقسیم نہیں کیا گیا ہے۔
سیاسی اثرات اور دفاعی بجٹ کا تنازعہ
ایران کی جنگ کی بڑھتی ہوئی مالی لاگت امریکی کانگریس میں ایک متنازعہ مسئلہ بن چکی ہے، خاص طور پر جب ٹرمپ انتظامیہ ۱.۵ ٹریلین ڈالر کے دفاعی بجٹ کی منظوری کے لیے کوشاں ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے امریکی میڈیم ٹرم الیکشن میں جمہوری اتحاد کو کچھ کامیابیاں ملی ہیں، جس نے ٹرمپ انتظامیہ پر مزید سیاسی دباؤ ڈال دیا ہے۔ جمہوری پارٹی کو جنوری میں کانگریس پر کنٹرول حاصل ہونے والا ہے، جس کے بعد جنگ کے اخراجات اور فوجی اخراجات پر کانگریس کی نگرانی اور سختی مزید بڑھ جائے گی۔
نیوی سیکرٹری کی شفافیت سے متعلق تاویلات
ایک متعلقہ پیش رفت کے طور پر، متبادل نیوی سیکرٹری ہانگ کاؤ کی تصدیق کی سماعت میں بھی اس جنگ کے اخراجات پر بحث ہوئی۔ جمہوری سینٹر ایلیزابیتھ وارن نے ہانگ کاؤ سے ایرانی جہازروں کے خلاف امریکی بحری بلاک کے روزانہ ۳۲.۵ ملین ڈالر کے اخراجات کے بارے میں سوال کیا، جب کہ بحرین میں بحری ہیڈ کوارٹر کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ ۴۰۰ ملین ڈالر بتایا گیا۔ ہانگ کاؤ نے روزانہ کے اخراجات کی تصدیق کی لیکن بحرین میں ہونے والے نقصان کی مکمل رپورٹ فراہم کرنے سے گریز کیا، کیونکہ وہ اس مقام کو "غیر اجازت یافتہ علاقہ" قرار دیتے ہوئے خود کو وہاں جانے کے قابل نہیں سمجھتے، حالانکہ انہوں نے پہلے ہی ایرانی حملوں کے شدید اثرات کا ذکر کیا تھا۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics