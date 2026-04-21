ایران کا ٹرمپ کی جنگ بندی مسترد، فوجی کارروائی کے لیے تیاری کا عندیہ

ایران ی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مشیر مہدی محمدی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے اسے ایک گہری سازش اور نئی فوجی کارروائی کی تیاری قرار دیا ہے۔ مہدی محمدی نے اپنے ایک تفصیلی بیان میں کہا کہ جس فریق کو میدان جنگ میں شکست کا سامنا ہو اسے کسی بھی قسم کی شرائط عائد کرنے کا کوئی اخلاقی یا سیاسی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں جاری محاصرہ کسی بھی طرح سے براہ راست بمباری سے کم نہیں ہے اور اس کا واحد جواب صرف اور صرف فوجی قوت کے ذریعے
دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا اعلان دراصل ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کا مقصد ایران کو غفلت میں رکھ کر اچانک اور فیصلہ کن حملے کے لیے درکار وقت حاصل کرنا ہے۔ مہدی محمدی نے زور دے کر کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران دفاعی پوزیشن چھوڑ کر خود پہل کرے اور اپنی عسکری حکمت عملی کے مطابق ٹھوس اقدامات اٹھائے تاکہ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملایا جا سکے۔ دوسری جانب سفارتی حلقوں میں یہ بحث بھی گرم ہے کہ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی درخواستوں کے بعد جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے تاہم اس کے باوجود آبنائے ہرمز میں امریکی بحری ناکہ بندی بدستور جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے جس سے خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ اس پیچیدہ صورتحال کے تناظر میں ایرانی حکام کا موقف ہے کہ جب تک ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی اور مکمل خودمختاری کا احترام نہیں کیا جاتا، تب تک کسی بھی جنگ بندی کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ایرانی حکام کا ماننا ہے کہ امریکا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے خطے کے دیگر ممالک کو استعمال کر رہا ہے تاکہ ایران کو دباؤ میں رکھا جا سکے۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ امریکا کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات کے لیے کوئی وفد پاکستان بھیجنے کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اور ایران اپنے قومی مفادات پر سمجھوتہ کرنے کے بجائے اپنی خودمختار خارجہ پالیسی پر قائم رہے گا۔ علاقائی صورتحال کے ایک اور پہلو پر نظر ڈالی جائے تو لبنان کے حوالے سے بھی تشویشناک اطلاعات موصول ہوئی ہیں جہاں حضرت عیسیٰ کے مجسمے کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد دو اسرائیلی فوجیوں کو قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب خطے کے حالات انتہائی نازک موڑ پر ہیں۔ عالمی برادری ان تمام واقعات کو گہری تشویش سے دیکھ رہی ہے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششوں پر زور دیا جا رہا ہے۔ ایران کا عسکری اور سیاسی قیادت کا ماننا ہے کہ اسے ہر حال میں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ کسی بھی ممکنہ جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا سکے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کے اشارے خطے کے بدلتے ہوئے جیو پولیٹیکل منظرنامے کی عکاسی کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اہم پیش رفت کا امکان موجود ہے
ایران امریکا ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی مہدی محمدی