ایران میں مہدی محمودیان کی گرفتاری اور ان کے خلاف چلنے والی کارروائی
ایرانی فعال کارکن مہدی محمودیان کی گرفتاری، انہوں نے مہسا امینی کیس میں موت کی سزا پر بات کی تھی۔
ایرانی انسانی حقوق کی فعال کارکن اور فلم ساز مہدی محمودیان کو تہران میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب محمودیان نے ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ دو قیدیوں کو قریبی وقت میں پھانسی دی جا سکتی ہے۔ ان کی گرفتاری کا ثبوت ان کے یورپ میں مقیم دوست نے دیا ہے۔
گرفتاری کی تفصیلات اور دستاویزات کی ضبطی
خبروں کے مطابق، حفاظتی اہلکاروں نے مہدی محمودیان کے گھر پر دھاوا بولا اور انہیں حراست میں لے لیا۔ اس عمل کے دوران ان سے منسلک تمام الیکٹرانک ڈیوائسز بھی ضبط کر لیا گیا۔ محمودیان کے دوست حسین رزاق کا کہنا ہے کہ وہ آخر بار صفر گھنٹے سے دو صفر گھنٹے کے درمیان ان سے بات کر چکے تھے۔ اس فون کال کے دوران دونوں نے 2022 کی تحریک سے وابستہ ایک موت کی سزا کے کیس پر تبادلہ خیال کیا تھا۔Also readPakistan hosts key meeting of Saudi-Turkiye Defence Alliance
دو قیدیوں کی موت کی سزا کا دعویٰ
مہدی محمودیان نے گرفتاری سے ایک دن پہلے ٹیلی گرام پر وضاحت کی تھی کہ مہسا امینی کی موت کے بعد ہونے والے مظاہرے سے متعلق قید دو افراد پر اگلے چوبیس گھنٹوں میں موت کی سزا عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ یہ دعویٰ اس وقت کیا گیا جب ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی کشیدہ تھی۔ ان کے مطابق اس سزا کے عمل کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔
مہسا امینی کیس اور 2022 کی تحریک کا پس منظر
یہ تمام واقعات 2022 میں مہسا امینی کے پولس حراست میں انتقال کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں سے منسلک ہیں۔ مہسا امینی کے قتل کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھا گیا۔ ان مظاہروں کے جواب میں حکومتی ردعمل سخت تھا جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مہدی محمودیان ہمیشہ ان قیدیوں کی آواز بنتے رہے جنہیں سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔
بین الاقوامی ردعمل اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس
ناروے میں قائم ایران انسانی حقوق نامی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق مہسا امینی کیس سے جڑے کم از کم پندرہ مظاہرین کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ ان میں دو افراد کی پھانسی سال 2026 میں دی گئی۔ مہدی محمودیان کو بین الاقوامی سطح پر ان کی فلم It Was Just an Accident کے لیے آسکر نامزدگی کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی انسانی حقوق کی کامیابیوں کی وجہ سے بھی ان کی اہمیت بڑھی ہے۔
قیدیوں کی موجودہ صورتحال اور جیل کا نظام
مہدی محمودیان کو فی الحال بڑے تہران جیل میں رکھا گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ایرانی حکام نے ابھی تک کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اس صورتحال میں یورپ میں مقیم ان کے دوستوں اور حمایتیوں کو ان کی خیریت جاننے کے لیے انتہائی پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ ان کی پیشانی سے متعلق تمام رپورٹس ابھی تک غیر مصدقہ ذرائع سے ہی سامنے آئی ہیں۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at DunyaNews
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics