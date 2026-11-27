ایران میں صحافی گرفتاری اور قومی کرکٹ ٹرافی کے تیسرے روز کا مزید جائزہ
ایران نے ایک صحافی کو گرفتار کر لیا۔与此同时، قائداعظم ٹرافی کے فائifth راؤنڈ میں افق افردی اور عبدالفتاح کے شاندار کارکردگی نے میچوں کا رخ موڑ دیا۔
بین الاقوامی خبروں میں ایران نے ایک صحافی کو گرفتار کیا ہے جس نے مظاہرین کے قتل کی خبر دی تھی، جبکہ پاکستان میں کرکٹ کے میدان میں قائداعظم ٹرافی کے پانچویں راؤنڈ کے تیسرے دن زور دار کھیل دیکھنے کو ملا۔ افسوسناک طور پر، حقیقت یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کی گئی اس گرفتاری کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں، تاہم یہ واقعہ بین الاقوامی حقوق انسانی گروہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔
افق افردی کی چھکا بازی اور فاطا کی شاندار برتری
راولپنڈی میں شوعب اکرم کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں افق افردی نے فاطا کی کپتانی میں آٹھ وکٹیں حاصل کر کے ٹیم کو سات وکٹوں سے فتح دلوائی۔ فیسال آباد نے دوسری اننگز میں 11 رنز بنائے بغیر آغاز کیا لیکن 41.4 اوورز میں صرف 154 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ افق افردی نے 70 رنز دے کر آٹھ وکٹیں لے کر میچ کے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔Also readپاکستان شہینز نے بنگلہ دیش اے کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی
اس کے علاوہ، محمد عاواز ظفر نے 51 رنز بنائے جبکہ فاطا نے 135 رنز کا ہدف 29.5 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ محمد فاروق نے 62 رنز کی اہم اننگز کھیلی، جو ان کی پہلی اننگز میں 90 رنز بنانے کے بعد ایک اور قابل ذکر کارکردگی تھی۔ فیسال آباد کی جانب سے فیہم اشرف نے دو وکٹیں لیں، لیکن وہ کامیابی سے عاری رہے۔
عبدالفتاح کا دہرا سنچری اور کراچی بلاوز کی باٹنگ برتری
آبادباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں عبدالفتاح نے 205 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس نے کراچی بلاوز کو پہلی اننگز میں 372 رنز کی برتری دلائی۔ کراچی بلاوز نے لاہور ریجن وائٹس کے خلاف 96.3 اوورز میں 495-7 کا بڑا اسکور بنایا۔ لاہور وائٹس پہلی اننگز میں صرف 123 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔
کراچی بلاوز کی اننگز میں محمد غازی غوری نے 73 اور عمیر بن یوسف نے 64 رنز کی اہم شراکتیں قائم کیں۔ محمد طاہا نے بھی 55 رنز بنائے جبکہ لاہور وائٹس کی جانب سے عباد شاہ نے تین وکٹیں حاصل کیں۔ یہ جیت کراچی بلاوز کے لیے ایک مضبوط پوزیشن ثابت ہوئی۔
سیالکوٹ بلاوز کی بلے بازی اور فیصل آباد کی مزاحمت
نیشنل گراؤن اسلام آباد میں اسلام آباد کو پہلی اننگز میں 304 رنز پر آؤٹ کیا گیا، جو کہ 277-7 کی پوزیشن سے شروع ہوئی تھی۔ جانب شیراز نے 50 رنز نہ آؤٹ بنائے جبکہ شوعب اکثر جونیئر نے چار وکٹیں لیں۔ سیالکوٹ بلاوز نے جوابی حوالے سے 238-1 کا اسکور بنا کر سٹمپ تک اپنی پوزیشن مضبوط کی۔
اس میچ میں محمد طیب عرف نے 110 رنز نہ آؤٹ جبکہ محمد حریرہ نے بھی 103 رنز نہ آؤٹ بنا کر شاندار کھیل پیش کیا۔ یہ دونوں کھلاڑیوں کی کھیل نے سیالکوٹ بلاوز کو فتح کی طرف گامزن کر دیا، جس سے میچ کا توازن واضح طور پر ان کے حق میں ہو گیا۔
پشاور بلاوز کی ڈیکلیئریشن اور ملتان کی مشکلات
ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں پشاور بلاوز نے پہلی اننگز میں 505-8 کا بڑا اسکور بنا کر ڈیکلیئر کیا، جو کہ 153-2 کی پوزیشن سے شروع ہوئی تھی۔ نبی گل نے 185 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جبکہ محمد حریث نے 100 رنز نہ آؤٹ بنائے۔
ریحان نے 61 اور اسرار اللہ نے 59 رنز بنائے۔ ملتان کی ٹیم دوسری اننگز میں سٹمپ تک 17 رنز پر 3 وکٹوں کے نقصان پر موجود تھی۔ ملتان کو اننگز سے ڈیفیٹ سے بچنے کے لیے 380 رنز کی ضرورت تھی، جو کہ ایک مشکل ہدف تھا۔
سیلنگ ٹرافی کے دیگر میچوں کا جائزہ اور مستقبل
قائداعظم ٹرافی سلیکن کے پانچویں راؤنڈ کے دوسرے حصے کا آغاز بھی جمعہ کو کراچی، بہاولپور، رحیم یار خان اور اوکاڑہ میں ہوا۔ گروپ اے میں پشاور ریجن وائٹس نے کوئٹہ کے خلاف 188-7 کا اسکور بنایا، جبکہ راولپنڈی نے بہاولپور کے خلاف 64-1 کا اسکور بنایا۔ لاہور بلاوز نے لکھنؤ کے خلاف 63-4 کا اسکور بنایا۔
گروپ بی میں سیالکوٹ ریجن وائٹس کو ڈیرہ مراد جاملی نے 286 رنز پر آؤٹ کیا۔ آبادباد نے 181 رنز بنائے جبکہ آزاد جموں و کشمیر نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 107 رنز بنائے۔ حیدر آباد نے 287 رنز بنائے اور کراچی ریجن وائٹس 56-2 پر موجود تھیں۔
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