ایران نے علاقائی جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کو سراہا: پاکستانی وفد نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارت کاری کو فروغ دیا

ایران نے علاقائی جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کو سراہا ہے، جبکہ پاکستانی وفد نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارت کاری کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔
پاکستان نے تہران میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے ایران ی ہم منصب اسکندر مومنی کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس کے دوران تنازعات کے حل کے واحد راستے کے طور پر بات چیت کے لیے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ جمعہ کو 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کی ایک رپورٹ کے مطابق، اجلاس میں علاقائی صورتحال کے ارتقاء پر توجہ مرکوز کی گئی، جس میں دونوں اطراف نے کشیدگی کم کرنے اور استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر تفصیلی بات چیت کی۔ ایران ی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے جنگ بندی کو آسان بنانے میں پاکستان کے تاریخی کردار
کو سراہا اور کہا کہ یہ ثالثی اسلام آباد کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ ایران امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ اور تعمیری شراکت کو یاد رکھے گا۔ مذاکرات کے دوران، محسن نقوی نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور تنازعات کو حل کرنے کا واحد مؤثر ذریعہ بات چیت ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں دیرپا امن اور استحکام کا خواہاں ہے اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے مستقل حل کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ یہ ملاقات پاکستان کی طرف سے وسیع سفارتی مصروفیت کے تناظر میں ہوئی ہے۔ 15 اپریل کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کا وفد ایران پہنچا، جس کا مقصد علاقائی کشیدگی کو کم کرنے اور تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کو آسان بنانے کے جاری کوششوں کا حصہ تھا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کے مطابق، محسن نقوی بھی اس وفد کا حصہ ہیں، جس کا تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے استقبال کیا۔ اس دورے کو پاکستان کی طرف سے وسیع تر مفاہمت کی کوششوں کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وفد امریکی حکام سے ایرانی حکام تک پیغامات پہنچا سکتا ہے جبکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے امکانات کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس دورے کو رکی ہوئی بات چیت کو بحال کرنے اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی طرف ایک ممکنہ قدم کے طور پر قریب سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایران نے اس بات پر زور دیا ہے کہ علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تعریف ہیں اور ایسے اقدامات خطے میں امن و امان کے قیام میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ اعلیٰ سطح کا تبادلہ خیال اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خطے کے مسائل کے حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں اور تناؤ کو کم کرنے میں ثالثی کا کردار کتنا اہم ہے۔ پاکستان کی طرف سے امن و استحکام کے حصول کے لیے کی جانے والی یہ کوششیں بین الاقوامی سطح پر بھی سراہا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے مذاکرات بامعنی نتائج کی طرف لے جائیں گے۔ یہ حقیقت کہ ایران نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی ثالثی سے جنگ بندی ممکن ہوئی ہے، یہ پاکستان کے سفارتی اثر و رسوخ اور خطے میں امن کے قیام کے لیے اس کے عزم کو واضح کرتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورے کے دوران علاقائی صورتحال پر تفصیلی بات چیت اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے فروغ پر زور دینا تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی نشانی ہے۔ جب کہ دنیا ایک پیچیدہ جغرافیائی سیاسی منظرنامے سے گزر رہی ہے، ایسے وقت میں پاکستان اور ایران کے درمیان یہ دوستانہ اور تعمیری مذاکرات خطے کے لیے امید کی کرن ہیں۔ خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے تناظر میں، پاکستان کے ذریعے ثالثی کا کردار بہت اہم ہے۔ یہ نہ صرف خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں مدد دے گا بلکہ عالمی امن کے لیے بھی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنگ کو کسی بھی مسئلے کا حل قرار نہ دینے اور مذاکرات کو ترجیح دینے کا پاکستانی موقف بہت سے تنازعات میں غیرجانبدارانہ اور تعمیری کردار ادا کرنے کی اس کی پالیسی کو اجاگر کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے پیش نظر، پاکستان کی طرف سے خطے میں مستقل اور دیرپا امن کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں۔ اعلیٰ سطح کا یہ وفد، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی شامل ہیں، ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور علاقائی چیلنجوں کا مشترکہ طور پر سامنا کرنے کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔ اس دورے کے دوران امریکی حکام کے لیے پیغامات پہنچانے اور مذاکرات کے دوسرے دور کو فعال کرنے کی کوششیں، اگر کامیاب ہوتی ہیں تو خطے کے لیے بہت مثبت نتائج لا سکتی ہیں۔ اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے، یہ امر واضح ہے کہ پاکستان علاقائی تنازعات کے حل میں ایک اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے اس کردار کو سراہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں۔ مستقبل میں، امید ہے کہ اس طرح کے سفارتی اقدامات خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے اور تنازعات کے پرامن حل کی راہ ہموار کرنے میں مزید معاون ثابت ہوں گے۔
