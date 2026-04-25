ایرانی وزیر خارجہ عمان پہنچ گئے، امریکی پالیسیوں پر تشکیک

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان میں اہم ملاقاتیں شروع کر دیں، جبکہ انہوں نے امریکی پالیسیوں پر گہری تشکیک ظاہر کی ہے۔ پاکستان کے دورے کو پُرمثبت قرار دیتے ہوئے، انہوں نے خطے میں امن کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا۔
ایران ی وزیر خارجہ عباس عراقچی اپنے علاقائی سفارتی دورے کے دوسرے مرحلے میں سلطنت عمان پہنچ گئے ہیں۔ یہ دورہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور موجودہ پیچیدہ صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عراقچی عمان میں اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کریں گے جن میں علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے ممکنہ حلوں پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے دورے کے آغاز میں پاکستان کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو نہایت پُرمثبت قرار دیا اور پاکستان کی خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ، پاکستان کے ان برادرانہ اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ عراقچی نے امریکی پالیسیوں پر گہری تشکیک ظاہر کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ امریکہ واقعی سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ ان کا یہ بیان امریکہ کے متناقض رویے اور ایران کے ساتھ مذاکرات کی عدم خواہش کے پس منظر میں س امن ے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور پاکستان کے دورے کی منسوخی نے اس خدشے کو مزید تقویت بخشی ہے کہ امریکہ تنازع کو حل کرنے کے بجائے اسے طول دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران ایک پائیدار اور قابل عمل فریم ورک کی تلاش میں ہے جو جنگ کو مکمل طور پر ختم کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے واضح موقف پیش کیا گیا ہے اور اب امریکہ پر ہے کہ وہ مثبت ردعمل ظاہر کرے اور مذاکرات کے لیے تیار ہو۔ صدر ٹرمپ نے اپنے وفد کے پاکستان کے دورے کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس دورے کا کوئی فائدہ نہیں اور 18 گھنٹے کی طویل مسافت طے کرکے وفد کو بے مقصد سفر پر نہیں بھیجا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران کو بات کرنی ہے تو وہ براہ راست ٹیلیفون پر رابطہ کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ایران میں فیصلہ سازی کے عمل پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، جس سے ایران کی اندرونی سیاست میں عدم استحکام کی صورتحال ظاہر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کی صورت میں ایران ی عوام کو پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کا س امن ا کرنا پڑے گا، جس سے ان کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کا خیال ہے کہ جنگ کے بعد بھی ایران کے ساتھ اعتماد کی بحالی میں برسوں لگ جائیں گے، اور اس کے لیے طویل المدتی کوششیں کرنا ہوں گی۔ یہ صورتحال خطے کی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبروں اور حالات حاضرہ کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کی جاتی رہیں گی.
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اپنے علاقائی سفارتی دورے کے دوسرے مرحلے میں سلطنت عمان پہنچ گئے ہیں۔ یہ دورہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور موجودہ پیچیدہ صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عراقچی عمان میں اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کریں گے جن میں علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے ممکنہ حلوں پر غور کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے دورے کے آغاز میں پاکستان کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو نہایت پُرمثبت قرار دیا اور پاکستان کی خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ایران، پاکستان کے ان برادرانہ اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر خارجہ عراقچی نے امریکی پالیسیوں پر گہری تشکیک ظاہر کی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ امریکہ واقعی سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ ان کا یہ بیان امریکہ کے متناقض رویے اور ایران کے ساتھ مذاکرات کی عدم خواہش کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ بیانات اور پاکستان کے دورے کی منسوخی نے اس خدشے کو مزید تقویت بخشی ہے کہ امریکہ تنازع کو حل کرنے کے بجائے اسے طول دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران ایک پائیدار اور قابل عمل فریم ورک کی تلاش میں ہے جو جنگ کو مکمل طور پر ختم کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی جانب سے واضح موقف پیش کیا گیا ہے اور اب امریکہ پر ہے کہ وہ مثبت ردعمل ظاہر کرے اور مذاکرات کے لیے تیار ہو۔ صدر ٹرمپ نے اپنے وفد کے پاکستان کے دورے کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس دورے کا کوئی فائدہ نہیں اور 18 گھنٹے کی طویل مسافت طے کرکے وفد کو بے مقصد سفر پر نہیں بھیجا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایران کو بات کرنی ہے تو وہ براہ راست ٹیلیفون پر رابطہ کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ایران میں فیصلہ سازی کے عمل پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، جس سے ایران کی اندرونی سیاست میں عدم استحکام کی صورتحال ظاہر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کی صورت میں ایرانی عوام کو پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے ان کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات کا خیال ہے کہ جنگ کے بعد بھی ایران کے ساتھ اعتماد کی بحالی میں برسوں لگ جائیں گے، اور اس کے لیے طویل المدتی کوششیں کرنا ہوں گی۔ یہ صورتحال خطے کی سلامتی اور معاشی استحکام کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبروں اور حالات حاضرہ کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کی جاتی رہیں گی
ایران عراقچی عمان امریکہ ٹرمپ مذاکرات خطہ امن سفارتکاری