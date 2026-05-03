ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکا کو جنگ ختم کرنے کی پیشنہاد پیش کی، ٹرمپ نے کہا کہ وہ جائزہ لے رہے ہیں

ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکا کو ایک 14 نکتی پیشنہاد پیش کی ہے جس کا مقصد جنگ کو ختم کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کی نئی پیشنہاد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ بعد میں اس کے بارے میں بتائیں گے، جبکہ ایران کی دو غیر سرکاری میڈیا آؤٹلیٹس، تسنیم اور فارس، جو ایران کے پارامیلیٹری ریولوشنری گارڈ کے قریب ہیں، نے کہا کہ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکا کی نو نکتی پیشنہاد کے جواب میں 14 نکتی پیشنہاد پیش کی ہے۔ ایران کے خارچیہ امور کے معاون وزیر قانونی اور بین الاقوامی امور، کاظم غریب آبادی، نے کہا کہ ایران نے پاکستان ، جو امریکا کے ساتھ مذاکرات کے لیے میڈیاٹر ہے، کو اپنی پیشنہاد پیش کی ہے تاکہ جنگ کو ختم کیا جا سکے۔ وزیر نے ٹہران میں مقیم بعض خارچیہ سفیروں کے ساتھ ایک ملاقات میں ایران کی نئی پیشنہاد کے بارے میں بریفنگ کی۔ ملاقات میں غریب آبادی نے خارچیہ سفیروں سے کہا کہ ایران نے ہمیشہ اپنے قومی مفاد پر مبنی دیپلوماٹک حل کے ذریعے مسائل حل کرنے پر یقین کیا ہے اور اسی طرح اپنے کردار کو ادا کیا ہے، لیکن وہ ایران کی عوام اور سرحدوں کے خلاف کسی بھی حملے کو سخت طریقے سے روکنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ وزیر نے کہا کہ اب بالا امریکا کے کورٹ میں ہے کہ وہ دیپلوماٹک راستے کو اختیار کریں یا جھگڑاؤ کا راستہ جاری رکھیں۔ غریب آبادی نے کہا کہ ایران دونوں راستوں کے لیے تیار ہے تاکہ اپنے قومی مفاد اور امنیتی ضروریات کو حاصل کیا جا سکے، لیکن وہ ہمیشہ امریکا پر بیفدہی اور بیفدہی برقرار رکھے گا کیونکہ امریکا نے دیپلوماٹک مذاکرات کے دوران خیانتی کار کردار کیا ہے۔ دوسری طرف، چین اور روس کے سفیروں نے ایران کے خارچیہ امور کے معاون وزیر قانونی اور بین الاقوامی امور کے ساتھ ایک تریہائی ملاقات کی، جو پاکستان کو دی گئی نئی پیشنہاد کے بارے میں تھی۔ 7 اپریل کو ایران اور امریکا کے درمیان جنگ بندی کے بعد، 11 اپریل کو پاکستان کے ذریعے مذاکرات ہوئیں، لیکن کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا۔ ٹرمپ نے اچھے دنوں میں ایران کی ایک پیشنہاد کو رد کر دیا تھا، لیکن بات چیت جاری ہے اور تین ہفتے کی جنگ بندی ابھی بھی جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کی نئی پیشنہاد سے مطمئن نہیں ہیں، جس سے دو مہینے کی جنگ کا جمازو جاری رہے گا، حالانکہ وہ ایک جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو امریکی عوام میں بڑی حد تک غیر مقبول ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جن پر میں موافق نہیں ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ فون پر بات چیت جاری ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیاں حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ انھوں نے بھی ایران کی خابوشان گاس اور تیل کی سپلائیوں پر 20 فیصد کے نقصان سے آزاد ہونے کے لیے داباؤ دیا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے بحری جہازوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے کو بحری دھوکا کہا، جس پر ایران نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے خارچیہ امور کے سخنگو اسماعیل باقی نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جدید ترین بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کیا، جنہوں نے کہا کہ ہم بحری جہازوں کو گرفتار کرنے کے لیے بحری دھوکا کرتے ہیں۔ باقی نے کہا کہ یہ کوئی لفظی غلطی نہیں تھی، بلکہ بین الاقوامی بحری نقل و حرکت کے خلاف غیر قانونی کارروائیوں کی جنجالی اقرار تھا۔ بین الاقوامی کمیونٹی، اقوام متحدہ کے ممبر ریاستوں، اور اقوام متحدہ کے سربراہ کو بین الاقوامی قانون کے خلاف ایسے واضح خلاف قانونی کارروائیوں کی نروالائزیشن کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امدادی سربراہ ٹام فلیچر نے اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس کی دعوائی پر تازہ ترین تقاضے کی طرف اشارہ کیا کہ خلیج فارس کو فوراً کھولنا چاہیے۔ انسانی کمیونٹی کے لیے ضروری امداد کو حرکت میں رکھنا ضروری ہے: ہمیں حکومتیں اور کاروبار سے درخواست ہے کہ وہ کسٹمز کو فوری طور پر سرگرم کریں اور انسانی امداد کے لیے لاجسٹکس، جنگ اور فیول سرچارجس کو معاف کریں۔ فلیچر نے کہا کہ انسانی کمیونٹی کے لیے ضروری امداد کو حرکت میں رکھنا ضروری ہے: ہمیں حکومتیں اور کاروبار سے درخواست ہے کہ وہ کسٹمز کو فوری طور پر سرگرم کریں اور انسانی امداد کے لیے لاجسٹکس، جنگ اور فیول سرچارجس کو معاف کریں۔ ٹرمپ نے ایران کو تباہ کرنے کا وعدہ کیا ہے.
