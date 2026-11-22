ایران کا نیا دوہرا میزائل لانچر متعارف، پاسداران انقلاب کی طرف سے امریکا کو وارننگ
پاسداران انقلاب اور ایرانی فضائیہ نے نیا دوہرا میزائل لانچر متعارف کرایا۔ احمد واحدی اور مجید موسوی کی موجودگی میں اس پیش کش کا اعلان کیا گیا جس میں امریکا کو شدید وارننگ دی گئی ہے۔
ایرانی فوج ی کمانڈرز نے جمعرات کے روز ایک نئے اور جدید نوعیت کے میزائل لانچر سسٹم کی سرکاری طور پر رونمائی کی ہے۔ اس نئے لانچر کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیک وقت دو مائع ایندھن سے چلنے والے میزائلوں کو داغنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ پیش کش پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ احمد واحدی اور ایرانی فضائیہ کے کمانڈر مجید موسوی کی سربراہی میں ایک زیرِ زمین میزائل اڈے کے دورے کے دوران سامنے آئی۔ ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے اس واقعے کی تفصیلی کوریج فراہم کرتے ہوئے اس نئے نظام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔
نیا میزائل لانچر اور اس کی تکنیکی صلاحیت
پہلی مرتبہ پیش کیے گئے اس میزائل لانچر کو ایڈوانس میزائل ٹیکنالوجی کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ اس سسٹم کی بنیادی خصوصیت اس کی ایک ہی وقت میں دو میزائلوں کو فائر کرنے کی صلاحیت ہے، جو روایتی لانچرز کے مقابلے میں ایک بڑی تیکنیکی کامیابی ہے۔ اس میزائل سسٹم میں مائع ایندھن کا استعمال کیا گیا ہے، جو میزائلوں کو زیادہ رفتار اور دوری تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
اس دوران ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن نے احمد واحدی اور مجید موسوی کی زیرِ زمین میزائل بیس کے دورے کی ویڈیو فوٹیج بھی نشر کی۔ ان فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں اعلیٰ فوجی افسران اس جدید اور محافظت شدہ مقام کا معائنہ کر رہے تھے۔ یہ منظر عام کرنے کا مقصد نہ صرف اس نئے ہتھیار کی موجودگی کی تصدیق کرنا ہے بلکہ یہ بھی دکھانا ہے کہ ایران کی فوجی صلاحیتیں مسلسل جدید ترین تقاضوں کے مطابق ارتقاء پذیر ہیں۔
پاسداران انقلاب کی جانب سے امریکا کو واضح وارننگ
اس خصوصی موقع پر پاسداران انقلاب اسلامی کے سربراہ احمد واحدی نے ایک سخت اور واضح بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو پہنچنے والا نقصان محض ایک آغاز ہے۔ احمد واحدی نے مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ امریکا کو مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اس نے اپنی پالیسیوں میں کوئی ردوبدل نہیں کیا۔ ان کا یہ بیان ایران کی جانب سے امریکہ کے خلاف کسی بڑے پیمانے پر کارروائی کی تیاری کی طرف ایک اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔
اسی موقع پر ایرانی فضائیہ کے کمانڈر مجید موسوی نے اپنے بیانات میں کہا کہ گزشتہ دو تنازعات کے دوران ایران کی عسکری صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مجید موسوی نے دعویٰ کیا کہ اب دستیاب جدید ہتھیار دشمن کو خوف زدہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نیا میزائل لانچر ایران کی دفاعی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کا ایک اہم حصہ ہے۔
حالیہ عسکری تحریکات اور آئندہ ممکنہ اقدامات
دریں اثنا، رپورٹس کے مطابق ایران نے رواں ماہ کے آغاز میں بھی ایک نئے زیرِ زمین میزائل اڈے کی رونمائی کی تھی۔ اس اڈے پر بیلسٹک اور کروز میزائلوں سمیت مختلف فوجی سازوسامان موجود ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اب نئے دوہرے میزائل لانچر کی رونمائی اس رجحان کو مزید واضح کرتی ہے کہ ایران اپنی زیرِ زمین فوجی سہولیات کو مسلسل جدید بنا رہا ہے۔
تاہم، اہم بات یہ ہے کہ ایران نے نئے میزائل لانچر کی مکمل تکنیکی تفصیلات، اس کی عملی آزمائش یا جنگ میں استعمال ہونے کی مکمل تصدیق نہیں کی ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس سسٹم کو کس طرح کی مواصلاتی سہولیات سے جوڑا گیا ہے یا اس کی دقیق تکنیکی پیمائش کیا ہے۔ تاہم، موجودہ صورتحال میں امریکا نے اپنے شہریوں کو بحرین کے سفر سے روک دیا ہے، جو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔
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