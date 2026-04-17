ایران نے افزودہ یورینیم کی امریکا منتقلی کے امریکی دعوے کو مسترد کر دیا

ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو سختی سے رد کر دیا ہے کہ ایران نے اپنا افزودہ یورینیم امریکا منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس پر کوئی بات چیت جاری ہے۔
ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افزودہ یورینیم کی امریکا منتقلی کے دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایران ی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک بیان میں واضح کیا کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس پر کوئی بات چیت جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افزودہ یورینیم ایران کے لیے اس کی سرزمین کی طرح مقدس ہے اور اسے کسی صورت منتقل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر کے دعوے حقیقت کے برعکس ہیں اور ایران اپنے جوہری اثاثوں پر مکمل خودمختاری رکھتا ہے۔
صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اپنے افزودہ یورینیم کو نکال کر امریکا منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور دونوں ممالک جلد ہی اس پر تعاون شروع کر سکتے ہیں۔ تاہم، ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے بھی ان دعوؤں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے دوران کبھی بھی امریکا کو یورینیم دینے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر بحث آئی۔
اس ضمن میں، ایرانی حکام نے آبنائے ہرمز کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے تناظر میں کھولنے کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ایک محدود پیش رفت ہے اور ابھی تک کوئی بڑا بریک تھرو حاصل نہیں ہوا ہے۔ دوسری جانب، رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے ڈالر کے بجائے ایران سے تیل کی خریداری چینی کرنسی یوآن میں شروع کر دی ہے۔ لبنان اور ایران سے جنگ بندی کے بعد اسرائیل میں شہری پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں اور معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں۔
