ایرانی وزیرِ خارجہ کا اسلام آباد دورہ، وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات

ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور امریکہ کے ساتھ ایران کی بات چیت پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن اور تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔
ایرانی وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے ہفتہ کے روز اسلام آباد کا دورہ کیا اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایران کی بات چیت پر ایران کے موقف کے بارے میں پاکستانی قیادت کو بریفنگ دی۔ ملاقات علاقائی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات پر مرکوز رہی۔ اس موقع پر اسحاق ڈار اور سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیرِ خارجہ نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایران کی تشویشات بیان کیں اور پاکستانی قیادت کے ساتھ اہم تفصیلات شیئر کیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے علاقے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں جانب نے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم ہاؤس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران، وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تناؤ کو کم کرنے اور مذاکرات کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیرِ خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی اور دونوں ممالک نے اتفاق کیا کہ امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے مسائل کو مکالمات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ پاکستان تمام علاقائی تنازعات کے پر امن حل کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں ہر ممکنہ تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ایران کے ساتھ باہمی اعتماد اور تعاون پر مبنی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مستقبل میں تعاون کے نئے مواقعوں پر غور کیا گیا۔ دورے کے دوران، عباس عراقچی نے سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔ محسن نقوی اور عاصم ملک بھی اس موقع پر موجود تھے، جو ان اعلیٰ سطحی مذاکرات کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیرِ خارجہ نے پاکستانی فوج کے پیشہ وارانہ معیار اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کردار کو سراہا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے تعاون کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے علاوہ، سندھ حکومت اور ورلڈ بینک نے کراچی کی واٹر سپلائی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کی پانی کی ضروریات کو پورا کرنے اور پانی کی قلت کے مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ورلڈ بینک اس منصوبے کے لیے مالی اور تکنیکی مدد فراہم کر رہا ہے، جس سے کراچی کے شہریوں کو صاف اور پینے کے قابل پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ یہ منصوبہ سندھ حکومت کی جانب سے شہر کی بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے
