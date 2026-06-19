ایران کی سپریم نیشنل سیوریٹی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ سٹریٹ آف هرموز کے راستے گزرنے والے کشتیوں سے کوئی ٹرانزٹ فیس نہیں لگی ہوگی، کیونکہ تہران نے امریکیوں کے ساتھ امیسدل کے معاہدے کی دفعات کو لاگو کیا ہے جو کہ ہفتوںوں کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ یہ اقدام سٹریٹ آف هرموز کے راستے دنیا کے سب سے اہم آبی راستوں میں سے ایک کے ساتھ معمول کی بحری交通 کے بحالی کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ جبکہ امریکیوں اور ایران کے درمیان جنگ نے عالمی توانائی کے بازاروں اور بین الاقوامی بحری رستوں کو متاثر کیا ہے۔ ایرانی ریاستی بروڈکاسٹر IRIB نے جمعہ کی شام کو جاری کردہ ایک بیان میں، سپریم نیشنل سیوریٹی کونسل نے یہ اعلان کیا کہ تجارتی کشتیوں کے لیے جو سٹریٹ آف هرموز کے راستے گزرنا ہے وہ 60 دنوں کے لیے کوئی فیس نہیں لگی ہوگی۔
ایران کی سپریم نیشنل سیوریٹی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اس کے بعد 60 دنوں تک سٹریٹ آف هرموز کے راستے گزرنے والے کشتیوں سے کوئی ٹرانزٹ فیس نہیں لگی ہوگی، کیونکہ تہران نے امریکیوں کے ساتھ امیسدل کے معاہدے کی دفعات کو لاگو کیا ہے جو کہ ہفتوںوں کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ یہ اقدام سٹریٹ آف هرموز کے راستے دنیا کے سب سے اہم آبی راستوں میں سے ایک کے ساتھ معمول کی بحری交通 کے بحالی کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ جبکہ امریکیوں اور ایران کے درمیان جنگ نے عالمی توانائی کے بازاروں اور بین الاقوامی بحری رستوں کو متاثر کیا ہے۔ ایران ی ریاستی بروڈکاسٹر IRIB نے جمعہ کی شام کو جاری کردہ ایک بیان میں، سپریم نیشنل سیوریٹی کونسل نے یہ اعلان کیا کہ تجارتی کشتیوں کے لیے جو سٹریٹ آف هرموز کے راستے گزرنا ہے وہ 60 دنوں کے لیے کوئی فیس نہیں لگی ہوگی۔ کونسل کے مطابق، اس راستے کے گزرنے والے کشتیوں کے لیے آموجودہ معمولی فیس کو ایران ی حکومت 60 دنوں کے لیے مکمل طور پر کور کرے گی۔ کونسل کے مطابق، اس بیان میں کہا گیا ہے کہ 60 دنوں کے دوران کشتیوں سے کوئی فیس نہیں لگی ہوگی اور یہ فیس ایران کے ذریعے کور کی جائے گی۔ اس اعلان کے تحت، ایک معاہدہ کی دفعات کو لاگو کرنے کا حصہ ہے جس کے تحت امریکہ اور ایران نے ہفتوںوں کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت، ایران ی حکام نے کہا ہے کہ تمام تجارتی کشتیوں کو سٹریٹ آف هرموز کے راستے گزرنے کے لیے پہلے Persian Gulf Waterway Management ہیں کی ضرورت ہوگی۔ کونسل کے مطابق، Persian Gulf Waterway Management کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپلیکیشنز کو تیزی سے منظم کریں اور Islamabad Memorandum of Understanding کے تحت انھیں ترجیح دی جائے.
ایران کی سپریم نیشنل سیوریٹی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اس کے بعد 60 دنوں تک سٹریٹ آف هرموز کے راستے گزرنے والے کشتیوں سے کوئی ٹرانزٹ فیس نہیں لگی ہوگی، کیونکہ تہران نے امریکیوں کے ساتھ امیسدل کے معاہدے کی دفعات کو لاگو کیا ہے جو کہ ہفتوںوں کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ یہ اقدام سٹریٹ آف هرموز کے راستے دنیا کے سب سے اہم آبی راستوں میں سے ایک کے ساتھ معمول کی بحری交通 کے بحالی کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ جبکہ امریکیوں اور ایران کے درمیان جنگ نے عالمی توانائی کے بازاروں اور بین الاقوامی بحری رستوں کو متاثر کیا ہے۔ ایرانی ریاستی بروڈکاسٹر IRIB نے جمعہ کی شام کو جاری کردہ ایک بیان میں، سپریم نیشنل سیوریٹی کونسل نے یہ اعلان کیا کہ تجارتی کشتیوں کے لیے جو سٹریٹ آف هرموز کے راستے گزرنا ہے وہ 60 دنوں کے لیے کوئی فیس نہیں لگی ہوگی۔ کونسل کے مطابق، اس راستے کے گزرنے والے کشتیوں کے لیے آموجودہ معمولی فیس کو ایرانی حکومت 60 دنوں کے لیے مکمل طور پر کور کرے گی۔ کونسل کے مطابق، اس بیان میں کہا گیا ہے کہ 60 دنوں کے دوران کشتیوں سے کوئی فیس نہیں لگی ہوگی اور یہ فیس ایران کے ذریعے کور کی جائے گی۔ اس اعلان کے تحت، ایک معاہدہ کی دفعات کو لاگو کرنے کا حصہ ہے جس کے تحت امریکہ اور ایران نے ہفتوںوں کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت، ایرانی حکام نے کہا ہے کہ تمام تجارتی کشتیوں کو سٹریٹ آف هرموز کے راستے گزرنے کے لیے پہلے Persian Gulf Waterway Management ہیں کی ضرورت ہوگی۔ کونسل کے مطابق، Persian Gulf Waterway Management کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپلیکیشنز کو تیزی سے منظم کریں اور Islamabad Memorandum of Understanding کے تحت انھیں ترجیح دی جائے
ایران سٹریٹ آف هرموز ٹرانزٹ فیس امیسدل کے معاہدے بحری交通
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