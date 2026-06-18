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ایران اور امریکا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، سپریم لیڈر نے اجازت دی

بین الاقوامی سیاست و سفارت کاری News

ایران اور امریکا کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، سپریم لیڈر نے اجازت دی
ایرانامریکامفاہمتی یادداشت
📆18/06/2026 6:20 pm
📰arynewsud
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ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفادات کے تحفظ کے بعد ہی معاہدے کی اجازت دی گئی ہے اور مستقبل کے مذاکرات کا مطلب دشمن کی شرائط تسلیم کرنا نہیں ہے۔

ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے ایک اہم اعلان میں کہا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کاروں نے مخلصانہ کوششیں کی ہیں اور ایران ی حکام نے قومی مفاد کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ امریکی صدر نے معاہدے کے لیے مختلف ذرائع اور دباؤ استعمال کیے لیکن قومی سلامتی کونسل کی سفارش پر معاہدے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے ایران ی حکام کی قوم کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کرنے کو سراہا اور کہا کہ ایران ی صدر کے عہد کے بعد مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی منظوری دی گئی۔ سپریم لیڈر نے واضح کیا کہ ایران ی قوم کے وقار اور مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا اور طے شدہ شرائط کے حصول کے لیے ہی مذاکرات کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئندہ مذاکرات کا مطلب امریکی مؤقف کو تسلیم کرنا نہیں ہے اور مستقبل کے مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کی شرائط تسلیم کر لی جائیں گی۔ صدر اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے ایران ی عوام کے حقوق کے تحفظ کا عہد کیا ہے اور ان کے اس عہد کی بنیاد پر ہی میں نے معاہدے کی اجازت دی ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران اپنے قومی مفادات اور خودمختاری پر قائم رہے گا اور ایران ی قوم کی استقامت اور مزاحمت نے اس معاہدے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایران ی قوم کی استقامت اور وفاداری کو قابل ستائش قرار دیا اور کہا کہ ایران نے مذاکرات ی عمل میں قومی مفادات کو مقدم رکھا۔ اس کے علاوہ امریکا نے ایران ی بندرگاہوں کی ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کر دی ہے جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک نیا باب کھول سکتا ہے اور عالمی امن کے لیے بھی اہم ثابت ہو سکتا ہے.

ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے ایک اہم اعلان میں کہا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کاروں نے مخلصانہ کوششیں کی ہیں اور ایرانی حکام نے قومی مفاد کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ امریکی صدر نے معاہدے کے لیے مختلف ذرائع اور دباؤ استعمال کیے لیکن قومی سلامتی کونسل کی سفارش پر معاہدے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے ایرانی حکام کی قوم کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کرنے کو سراہا اور کہا کہ ایرانی صدر کے عہد کے بعد مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی منظوری دی گئی۔ سپریم لیڈر نے واضح کیا کہ ایرانی قوم کے وقار اور مفادات پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا اور طے شدہ شرائط کے حصول کے لیے ہی مذاکرات کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئندہ مذاکرات کا مطلب امریکی مؤقف کو تسلیم کرنا نہیں ہے اور مستقبل کے مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کی شرائط تسلیم کر لی جائیں گی۔ صدر اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کا عہد کیا ہے اور ان کے اس عہد کی بنیاد پر ہی میں نے معاہدے کی اجازت دی ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ ایران اپنے قومی مفادات اور خودمختاری پر قائم رہے گا اور ایرانی قوم کی استقامت اور مزاحمت نے اس معاہدے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے ایرانی قوم کی استقامت اور وفاداری کو قابل ستائش قرار دیا اور کہا کہ ایران نے مذاکراتی عمل میں قومی مفادات کو مقدم رکھا۔ اس کے علاوہ امریکا نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کر دی ہے جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک نیا باب کھول سکتا ہے اور عالمی امن کے لیے بھی اہم ثابت ہو سکتا ہے

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