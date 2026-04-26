ایران اور امریکہ کے درمیان پسِ پردہ مذاکرات، سفارتی کوششوں میں تیزی

ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کے فوری امکانات نہ ہونے کے باوجود، سفارتی رابطے جاری ہیں اور جنگ کے خاتمے کے لیے پسِ پردہ سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان اور ماسکو میں اہم ملاقاتیں کیں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدہ صورتحال کے باوجود، سفارتی رابطے جاری ہیں اور پسِ پردہ مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کی سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس صورتحال میں، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان میں اہم سفارتی مصروفیات میں حصہ لینے کے بعد اسلام آباد واپس پہنچ گئے۔ انہوں نے مسقط کا سفر ایک پاکستانی طیارے کے ذریعے کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق، عراقچی کے پاس تحریری پیغامات تھے جن میں ایٹمی ریڈ لائنز اور آبنائے ہرمز پر تہران کے موقف کی وضاحت کی گئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ پیغام رسانی باضابطہ مذاکرات کا حصہ نہیں تھی، بلکہ ایران کے موقف کو واضح طور پر پہنچانے کی ایک کوشش تھی۔ عراقچی اب ماسکو کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جہاں وہ صدر ولادیمیر پیوٹن اور دیگر روسی حکام سے ملاقات کریں گے۔ خطے کے کئی ممالک اب سفارتی کوششوں میں فعال طور پر شامل ہو چکے ہیں۔ عراقچی نے عمان سے واپسی کے بعد قطر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ خلیجی ممالک اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مستقبل کے معاہدے میں ان کے تحفظات کو بھی شامل کیا جائے۔ ترکیہ بھی کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اس تمام سفارتی سرگرمیوں کے مرکز میں ہے۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست مذاکرات کا امکان ابھی تک مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ واضح طور پر، بات چیت کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ میڈیا کی زیادہ توجہ کو نقصان دہ سمجھا جا رہا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے دشمنی دوبارہ شروع کرنے یا جنگ بندی ختم کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا، جس سے سفارت کاری کے لیے جگہ محفوظ رکھنے کا احساس تقویت پاتا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق، کوئی بھی فریق دوبارہ تصادم نہیں چاہتا۔ اس بات کا بھی امکان بڑھ رہا ہے کہ جنگ بندی کو غیر معینہ مدت تک کھلا رکھنے کا فیصلہ ایک وسیع تر تفہیم کا حصہ ہے تاکہ سفارت کاری کو پیچیدہ مسائل حل کرنے کے لیے کافی وقت مل سکے۔ یہ ایک پیچیدہ اور حساس معاملہ ہے جس میں کئی ممالک کی دلچسپی شامل ہے۔ تمام فریقین چاہتے ہیں کہ خطے میں امن واستحکام قائم ہو، لیکن اس کے لیے ایک جامع اور طویل المدتی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس عمل میں مثبت کردار ادا کرنے کی امید ہے۔
ایران امریکہ سفارتکاری مذاکرات عراقچی جنگ خاتمہ خطہ پاکستان مسکو