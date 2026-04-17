ایران اور امریکا کے درمیان مذاکرات کے بنیادی خاکے پر اتفاق، آبنائے ہرمز کا کھلنا سفارتی عمل کا آغاز

ایران اور امریکا کے درمیان ابتدائی مذاکرات کے بنیادی خاکہ طے پانے کی اطلاعات، جس میں آبنائے ہرمز کا کھلنا بھی شامل ہے، کو ایک طویل سفارتی عمل کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ مذاکرات میں یورینیم افزودگی، ذخائر اور اقتصادی پابندیوں پر بات چیت متوقع ہے۔
ایران اور امریکا کے درمیان ممکنہ بات چیت کے عمل نے ابتدائی مراحل میں قدم رکھا ہے، جس میں دونوں ممالک کسی حتمی معاہدے کی جانب بڑھنے کے بجائے پہلے مذاکرات کے لیے ایک بنیادی خاکہ ترتیب دینے پر زور دے رہے ہیں۔ یہ بات ایران میں موجود ایک باخبر ذریعے نے، جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتا، ایک عالمی خبر رساں ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ اس پیش رفت کے دوران، آبنائے ہرمز کا دوبارہ کھولا جانا ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے، تاہم اسے کسی بڑے سفارتی کامیابی یا سنگ میل کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا بلکہ
اسے ایک طویل اور پیچیدہ سفارتی عمل کا محض ابتدائی حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق، آئندہ ہونے والے مذاکرات میں کئی اہم اور حساس معاملات زیرِ بحث آئیں گے۔ ان میں سب سے نمایاں یورینیم کی افزودگی کی سطح، حاصل شدہ افزودہ یورینیم کے ذخائر کا مستقبل، اور امریکا کی جانب سے ایران پر عائد کردہ اقتصادی پابندیوں میں نرمی شامل ہے۔ یہ وہی کلیدی نکات ہیں جن پر ماضی میں ایران اور امریکا کے درمیان سخت اختلافات رہے ہیں اور یہ صورتحال اب بھی برقرار دکھائی دیتی ہے، جہاں دونوں فریق اپنے اپنے مؤقف پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ ایرانی ذریعے نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ایران نے مذاکرات کے لیے تقریباً دس شرائط پیش کی ہیں۔ ان شرائط میں صرف ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق معاملات ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ بالخصوص لبنان سمیت پورے خطے کی مجموعی سیاسی اور سلامتی کی صورتحال کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس صورتحال میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس بات کا عندیہ دیا تھا کہ امریکا اور ایران کے درمیان مذاکرات اس ہفتے کے آخر میں پاکستان میں منعقد ہوسکتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو وہ اس پر دستخط کرنے کے لیے اسلام آباد کا دورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں، بھارت کی جانب سے ڈالر کے بجائے ایرانی تیل کی خریداری کے لیے چینی کرنسی یوآن کا استعمال بھی خبروں میں رہا ہے، جیسا کہ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے۔ علاوہ ازیں، لبنان اور ایران میں جنگ بندی کے بعد اسرائیل میں شہری پابندیاں ختم کردی گئی ہیں اور معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں۔
