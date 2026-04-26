ایرانی وزیر خارجہ عبّاس عراقیچی عمان کے بعد پاکستان آئیں گے

ایرانی وزیر خارجہ عبّاس عراقیچی عمان کے دورے کے بعد پاکستان واپس آئیں گے، جہاں وہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔
ایران ی وزیر خارجہ عبّاس عراقیچی عمان کے دورے کے بعد پاکستان واپس آئیں گے، سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے۔ یہ خبر اے ایف پی کے حوالے سے ہے۔ عراقیچی آج ہی صبح اسلام آباد سے روانہ ہوئے تھے۔ ایران ی خبر رساں ادارے ارنا نے وزارت خارجہ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ عراقیچی عمان کے دورے کے بعد اور روس کے سفر سے پہلے دوبارہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ارنا کے مطابق، ان کے وفد کا ایک حصہ مشاورت اور جنگ بندی سے متعلق معاملات پر ضروری ہدایات حاصل کرنے کے لیے تہران واپس آ گیا ہے اور وہ اتوار کی رات اسلام آباد میں عراقیچی کے ساتھ دوبارہ شامل ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ عراقیچی نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پیغام میں کہا کہ وہ مسقط میں سلطنت عمان کے سرکاری دورے پر ہیں، جو حالیہ امریکی-اسرائیلی جارحیت کے بعد خطے کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جارحیت نے وسیع تر خطے پر اثر ڈالا ہے۔ ایران ی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے کہا کہ ایران ی وفد مشرق وسطیٰ کی جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار عمان کا دورہ کر رہا ہے، جس نے ان کے بقول وسیع تر خطے پر اثر ڈالا ہے۔ باقائی نے ایکس پر کہا کہ ایران خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور باہمی اعتماد اور تعمیری تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تہران اور مسقط کے درمیان تعلقات ایران کے اپنے جنوبی پڑوسیوں کے ساتھ باوقار اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے حقیقی حصول کا ثبوت ہیں۔ یہ دورہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم ہے۔ حالیہ دنوں میں، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ایران نے ہمیشہ سے ہی فلسطین کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور اس مسئلے کے پر امن حل کی وکالت کی ہے۔ عمان ، جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اہم سفارتی چینل کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اس دورے کے ذریعے ایران اور دیگر علاقائی طاقتوں کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ عبّاس عراقیچی کا یہ دورہ خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے ایران کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب ایران کے جوہری پروگرام پر بھی بین الاقوامی مذاکرات جاری ہیں۔ اس دورے سے یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے مواقع پیدا ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے کے لیے بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس دورے کے دوران، عراقیچی عمان کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ غزہ کی صورتحال، شام میں جنگ، اور یمن میں بحران سمیت دیگر اہم مسائل پر بھی بات کریں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام صرف تمام فریقوں کے درمیان مذاکرات اور تعاون کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ فلسطین کے عوام کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ عمان نے ہمیشہ سے ہی خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون مزید بڑھنے کی امید ہے۔ یہ دورہ ایران کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم پیشرفت ہے۔ ایران خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے فعال طور پر کام کر رہا ہے۔ عمان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا ایران کے لیے ایک اہم ترجیح ہے۔ یہ دورہ ایران کی جانب سے خطے میں سفارتی حل کی تلاش اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے ایک واضح پیغام ہے.
ایرانی وزیر خارجہ عبّاس عراقیچی عمان کے دورے کے بعد پاکستان واپس آئیں گے، سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے۔ یہ خبر اے ایف پی کے حوالے سے ہے۔ عراقیچی آج ہی صبح اسلام آباد سے روانہ ہوئے تھے۔ ایرانی خبر رساں ادارے ارنا نے وزارت خارجہ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ عراقیچی عمان کے دورے کے بعد اور روس کے سفر سے پہلے دوبارہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ارنا کے مطابق، ان کے وفد کا ایک حصہ مشاورت اور جنگ بندی سے متعلق معاملات پر ضروری ہدایات حاصل کرنے کے لیے تہران واپس آ گیا ہے اور وہ اتوار کی رات اسلام آباد میں عراقیچی کے ساتھ دوبارہ شامل ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ عراقیچی نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پیغام میں کہا کہ وہ مسقط میں سلطنت عمان کے سرکاری دورے پر ہیں، جو حالیہ امریکی-اسرائیلی جارحیت کے بعد خطے کا ان کا پہلا دورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جارحیت نے وسیع تر خطے پر اثر ڈالا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے کہا کہ ایرانی وفد مشرق وسطیٰ کی جنگ کے آغاز کے بعد پہلی بار عمان کا دورہ کر رہا ہے، جس نے ان کے بقول وسیع تر خطے پر اثر ڈالا ہے۔ باقائی نے ایکس پر کہا کہ ایران خلیج فارس کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور باہمی اعتماد اور تعمیری تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تہران اور مسقط کے درمیان تعلقات ایران کے اپنے جنوبی پڑوسیوں کے ساتھ باوقار اور باہمی فائدہ مند تعلقات کے حقیقی حصول کا ثبوت ہیں۔ یہ دورہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم ہے۔ حالیہ دنوں میں، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ایران نے ہمیشہ سے ہی فلسطین کے عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور اس مسئلے کے پر امن حل کی وکالت کی ہے۔ عمان، جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اہم سفارتی چینل کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اس دورے کے ذریعے ایران اور دیگر علاقائی طاقتوں کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ عبّاس عراقیچی کا یہ دورہ خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے ایران کی کوششوں کا حصہ ہے۔ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب ایران کے جوہری پروگرام پر بھی بین الاقوامی مذاکرات جاری ہیں۔ اس دورے سے یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے مواقع پیدا ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے کے لیے بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس دورے کے دوران، عراقیچی عمان کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ غزہ کی صورتحال، شام میں جنگ، اور یمن میں بحران سمیت دیگر اہم مسائل پر بھی بات کریں گے۔ ایران کا موقف ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام صرف تمام فریقوں کے درمیان مذاکرات اور تعاون کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ فلسطین کے عوام کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ عمان نے ہمیشہ سے ہی خطے میں امن اور استحکام کی بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کیا ہے اور ایران کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون مزید بڑھنے کی امید ہے۔ یہ دورہ ایران کی خارجہ پالیسی میں ایک اہم پیشرفت ہے۔ ایران خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے فعال طور پر کام کر رہا ہے۔ عمان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا ایران کے لیے ایک اہم ترجیح ہے۔ یہ دورہ ایران کی جانب سے خطے میں سفارتی حل کی تلاش اور امن و استحکام کی بحالی کے لیے ایک واضح پیغام ہے
