ایرانی مطالبات میں نرمی، امریکا مانتا ہے تو تہران اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کیلئے تیار

امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے جنگ بندی مذاکرات کے حوالے سے نرمی کا مظاہرہ کیا ہے اور اگر امریکہ ان کی تجویز پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔
ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدہ تعلقات میں ایک نئی پیشرفت دیکھنے میں آئی ہے، جہاں امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے نرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تہران نے اب کہا ہے کہ اگر امریکہ ان کی تجویز پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیشرفت اس وقت ہوئی ہے جب ایران نے امریکہ کو جنگ بندی سے متعلق اپنی ایک نئی تجویز ارسال کی ہے، جس میں آبنائے ہرمز کو کھولنے اور ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے جیسے اہم مسائل پر گفتگو کی تجویز دی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ پیغام اس بات کا اشارہ ہے کہ مذاکرات کی بحالی اور جاری رکھنے کے امکانات موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق نئی ایران ی تجویز میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کی شرائط پر بات کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، تاہم اس کے ساتھ ہی امریکہ سے ایران پر حملوں اور ایران ی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کو ختم کرنے کی ضمانت کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس سے قبل ایران کا موقف یہ تھا کہ امریکہ کو مذاکرات کی پیشگی شرط کے طور پر اس کی ناکہ بندی ختم کرنی ہوگی اور آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام اور اس کے جوہری پروگرام پر بات چیت سے پہلے جنگ کے خاتمے کی شرائط پر اتفاق کرنا ہوگا۔ لیکن نئی تجویز میں ایران نے اپنے موقف میں کچھ نرمی دکھائی ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق، نئی تجویز میں امریکی ناکہ بندی اور دیگر امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے ایران اپنے جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے تیار ہے۔ اس معاملے سے واقف اہلکاروں نے بتایا ہے کہ ایران نے ثالثوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ نئی تجویز کے لیے تیار ہے تو وہ اگلے ہفتے کے اوائل تک پاکستان میں مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ پیشرفت خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک مثبت قدم ہوسکتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر، ایران کے سپریم لیڈر کے بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای نے یوم مزدور کے موقع پر ایک پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے ملک کے ہر مزدور کو دشمنوں سے معاشی جنگ لڑنے کے لیے تیار رہنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کی معاشی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب، ایران نے آبنائے ہرمز کے مکمل کنٹرول کے اپنے حق پر زور دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حق فطری طور پر صرف ان کا ہے۔ یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کی اہمیت اور اس پر اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ یہ تمام تر پیشرفتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے، لیکن اس کے لیے دونوں جانب سے لچک اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوگی۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں.
