ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کرے، علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سینٹ پیٹرزبرگ میں روسی صدر ولادمیر پیوٹن سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں، جہاں دونوں ممالک کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے لیے بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر پیوٹن سے ملاقات موجودہ جنگی صورتحال اور اس کی تازہ پیش رفت پر بات چیت کا ایک اہم موقع ثابت ہوگی۔ ارنا کے مطابق، عباس عراقچی نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان کو 'انتہائی مفید' قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہاں ایران اور امریکا کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکا کو تحریری پیغامات پاکستان کے ذریعے پہنچا دیے، جبکہ عمان کے دورے کے دوران، دونوں ممالک کے درمیان آبنائے ہرمز کی صورتحال پر اہم بات چیت ہوئی۔ ایران اور عمان، آبنائے ہرمز کے ساحلی ممالک ہونے کی وجہ سے، مسلسل رابطہ اور ہم آہنگی پر اتفاق کر رہے ہیں، خاص طور پر جب عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان اس معاملے پر اعلیٰ سطح کا اتفاق پایا جاتا ہے اور دونوں ممالک نے ماہرین کی سطح پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق، روس، پاکستان اور عمان کے ساتھ ایران کے بڑھتے سفارتی روابط خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔
