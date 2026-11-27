ایران میں صحافی کی گرفتاری اور پاکستان کی کپ راؤنڈ میں رسائی
ایران میں ایک صحافی کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر ایشیا کپ فائنل میں جگہ بنائی۔
ایران میں سول حقوق کے اداروں کے مطابق ایک صحافی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو مظاہرین کے ممکنہ پھانسی کے انتباہ دے رہا تھا۔ یہ واقعہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس میں سامنے آیا ہے جہاں اطلاعات ہیں کہ مقامی حکام نے ایک ایسے صحافی کو حراست میں لے لیا ہے جس نے حکومتی کریک ڈاؤن اور مظاہرین کے خلاف سخت کارروائیوں کے بارے میں معلومات شیئر کی تھیں۔ حقوق انسانی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات آزادی اظہار رائے کے خلاف سنگین ناک ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران میں خبروں کی آزادی پر پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور صحافیوں کو غیر قانونی گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس مقدمے کی کارروائیوں میں مزید ترمیم کی توقع کی جا رہی ہے اور عالمی برادری سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی جا رہی ہے تاکہ صحافی کو فوری رہا کیا جا سکے۔ دوسری طرف کھیل کی دنیا میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ یہ میٹھاق درحقیقت قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جمعہ کے روز کھیلا گیا جس میں پاکستانی ٹیم نے بھاری دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان ای ٹیم نے ابتدائی بیٹنگ میں کھویا ہوا نقصان جلدی پورا کیا اور بنگلہ دیش ای ٹیم کے خلاف 233 رنز کا ہدف آسانی سے پیچھا کیا۔ شاہزاہب خان نے نصف سنچری بنا کر ٹیم کو مضبوط بنایا اور کپتان عبدالصمد بھی غیر مصروف بلے باز کے طور پر میدان میں موجود رہے۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 232 رنز بنائے تھے۔ شاہداد حسین نے سنچری بنا کر ٹیم کو بچایا لیکن آخرکار پاکستان کی فیلنگ نے میچ اپنے حق میں کر لیا۔ اس میچ کے دوران بنگلہ دیش کی طرف سے رپن منڈل نے اوپننگ بلے بازوں کو تیزی سے آؤٹ کیا تھا لیکن شاہداد حسین کی 103 ناٹ آؤٹ رنز کی اننگز نے میچ کو تانا بانا بنائے رکھا۔ انہوں نے 118 گیندوں پر سات چوکے اور تین چھکے لگائے۔ پاکستان کی طرف سے علی رازہ نے دو اور حسن نواز نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان ای ٹیم نے اب فائنل میں جگہ بنانے کے لیے 209 رنز کا ہدف حاصل کر لیا ہے اور اسے 44 اوورز میں مکمل کرنا ہے۔ یہ میچ نہ صرف کرکٹ پسندوں کے لیے خوشی کا باعث ہے بلکہ یہ پاکستانی نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کا بھی ثبوت ہے۔ ٹورنامنٹ کے انتظامیہ نے بھی میچ کے معیار کی تعریف کی ہے اور کہا گیا ہے کہ مستقبل کے ستارے اب اسی طرح چمکیں گے۔ کھلاڑیوں نے میچ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی ہمت کا کریڈٹ لیا اور کہا کہ یہ کامیابی ٹیم ورک کی بدولت ممکن ہوئی۔ اب پاکستانی ٹیم فائنل میں اپنی جگہ محفوظ کر چکی ہے اور وہ ٹرافی کے لیے مزید جدوجہد کرے گی۔.
ایران میں سول حقوق کے اداروں کے مطابق ایک صحافی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو مظاہرین کے ممکنہ پھانسی کے انتباہ دے رہا تھا۔ یہ واقعہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس میں سامنے آیا ہے جہاں اطلاعات ہیں کہ مقامی حکام نے ایک ایسے صحافی کو حراست میں لے لیا ہے جس نے حکومتی کریک ڈاؤن اور مظاہرین کے خلاف سخت کارروائیوں کے بارے میں معلومات شیئر کی تھیں۔ حقوق انسانی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات آزادی اظہار رائے کے خلاف سنگین ناک ہے اور یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران میں خبروں کی آزادی پر پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور صحافیوں کو غیر قانونی گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس مقدمے کی کارروائیوں میں مزید ترمیم کی توقع کی جا رہی ہے اور عالمی برادری سے ایران پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی جا رہی ہے تاکہ صحافی کو فوری رہا کیا جا سکے۔ دوسری طرف کھیل کی دنیا میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز کے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ یہ میٹھاق درحقیقت قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جمعہ کے روز کھیلا گیا جس میں پاکستانی ٹیم نے بھاری دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان ای ٹیم نے ابتدائی بیٹنگ میں کھویا ہوا نقصان جلدی پورا کیا اور بنگلہ دیش ای ٹیم کے خلاف 233 رنز کا ہدف آسانی سے پیچھا کیا۔ شاہزاہب خان نے نصف سنچری بنا کر ٹیم کو مضبوط بنایا اور کپتان عبدالصمد بھی غیر مصروف بلے باز کے طور پر میدان میں موجود رہے۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 232 رنز بنائے تھے۔ شاہداد حسین نے سنچری بنا کر ٹیم کو بچایا لیکن آخرکار پاکستان کی فیلنگ نے میچ اپنے حق میں کر لیا۔ اس میچ کے دوران بنگلہ دیش کی طرف سے رپن منڈل نے اوپننگ بلے بازوں کو تیزی سے آؤٹ کیا تھا لیکن شاہداد حسین کی 103 ناٹ آؤٹ رنز کی اننگز نے میچ کو تانا بانا بنائے رکھا۔ انہوں نے 118 گیندوں پر سات چوکے اور تین چھکے لگائے۔ پاکستان کی طرف سے علی رازہ نے دو اور حسن نواز نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان ای ٹیم نے اب فائنل میں جگہ بنانے کے لیے 209 رنز کا ہدف حاصل کر لیا ہے اور اسے 44 اوورز میں مکمل کرنا ہے۔ یہ میچ نہ صرف کرکٹ پسندوں کے لیے خوشی کا باعث ہے بلکہ یہ پاکستانی نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کا بھی ثبوت ہے۔ ٹورنامنٹ کے انتظامیہ نے بھی میچ کے معیار کی تعریف کی ہے اور کہا گیا ہے کہ مستقبل کے ستارے اب اسی طرح چمکیں گے۔ کھلاڑیوں نے میچ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی ہمت کا کریڈٹ لیا اور کہا کہ یہ کامیابی ٹیم ورک کی بدولت ممکن ہوئی۔ اب پاکستانی ٹیم فائنل میں اپنی جگہ محفوظ کر چکی ہے اور وہ ٹرافی کے لیے مزید جدوجہد کرے گی۔
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