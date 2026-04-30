ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے امریکا کی پابندیوں پر اعتراض کیا، متحد ہو کر دباؤ کا مقابلہ کرنے کی آواز بلند کی

ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکا کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات ایران کے داخلی نظام کو کمزور کرنے کی ایک سہولہ بخش سازش ہے۔ امریکا کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کا مقصد صرف ایران کی اقتصادی حالت کو خراب کرنا نہیں بلکہ ملک کے سیاسی نظام میں تقسیم پیدا کرنا بھی ہے۔ قالیباف نے کہا کہ امریکا نے ایران کے داخلی سیاست میں مداخلت کر کے مختلف سیاسی گروہوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ملک کے داخلی اتحاد کو کمزور کیا جا سکے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ ایران کے عوام اور قیادت کو متحد ہو کر بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ قالیباف نے کہا کہ ایران نے ہمیشہ بیرونی چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ کیا ہے اور موجودہ حالات میں بھی یہی راستہ اختیار کرنا ناگزیر ہے۔
