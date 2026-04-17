ایران نے افزودہ یورینیم امریکا منتقل کرنے کے امریکی دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا

ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ایران نے افزودہ یورینیم کو امریکا منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے، اور کہا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور نہ ہی اس پر کوئی بات چیت جاری ہے۔
ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ تہران نے افزودہ یورینیم کو امریکا منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ایران ی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی بات چیت جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افزودہ یورینیم ایران کے لیے اس کی اپنی سرزمین جتنا مقدس ہے اور اسے کسی بھی صورت میں منتقل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر کے دعوے حقیقت سے کوسوں دور ہیں اور ایران اپنے جوہری اثاثوں پر مکمل خود مختاری رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو کے دوران یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم کو امریکا منتقل کرنے پر متفق ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں دونوں ممالک تعاون کریں گے جس کا جلد آغاز متوقع ہے۔
ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے بھی امریکی صدر کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ بات چیت کے دوران کسی بھی مرحلے پر نہ تو ایران نے امریکا کو یورینیم دینے کا کوئی معاہدہ کیا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور لائی گئی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے کے حوالے سے غیر اعلانیہ مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ موقف اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے کسی بھی قسم کے دباؤ کے تحت آنے یا بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کو تیار نہیں۔
ایرانی حکام نے آبنائے ہرمز کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے تناظر میں کھولنے کے حوالے سے پیش رفت کو محدود قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی بڑا پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ یہ بیان خطے میں ایران کے اثر و رسوخ اور اس کی علاقائی سلامتی سے متعلق پالیسیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، خبروں میں یہ بھی شامل ہے کہ بھارت نے ڈالر کے بجائے ایران سے تیل کی خریداری چینی کرنسی یوان میں شروع کر دی ہے، جیسا کہ رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ اقدام بین الاقوامی تجارت اور ڈالر پر انحصار کو کم کرنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لبنان اور ایران سے جنگ بندی کے بعد اسرائیل میں شہری پابندیوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور معمولات زندگی بحال ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں خطے میں جاری پیچیدہ جغرافیائی سیاسی صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں جہاں مختلف ممالک اپنے اقتصادی اور سلامتی کے مفادات کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔
خبر رساں ادارے کے مطابق، اس سارے معاملے میں اہم بات یہ ہے کہ ایران کا یہ سخت موقف اس کی جوہری خود مختاری کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ افزودہ یورینیم ایران کی قومی سلامتی اور خود مختاری کا لازمی جزو ہے اور اسے کسی بھی بیرونی دباؤ کے تحت چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر کے دعوے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران پر عالمی سطح پر پابندیاں عائد ہیں اور جوہری معاہدے کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران کے انکار سے اس نازک صورتحال میں مزید پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔
اس ضمن میں، بین الاقوامی امور کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ دراصل ایران پر دباؤ بڑھانے کی ایک تکنیک ہو سکتی ہے تاکہ اسے مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے یا اس کے جوہری پروگرام کے حوالے سے مزید رعایتیں حاصل کی جا سکیں۔ تاہم، ایران کے رد عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی پالیسیوں پر قائم رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ صورتحال خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اس کی علاقائی سلامتی میں کردار کی عکاسی بھی کرتی ہے۔
یہ بھی ضروری ہے کہ ایران کے اس سخت موقف کے بین الاقوامی تعلقات پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ایران کے تجارتی اور سفارتی تعلقات ہیں۔ امریکی صدر کے دعوے کی حقیقت سامنے آنے تک، صورتحال مزید مبہم رہے گی اور بین الاقوامی برادری اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
