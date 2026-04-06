ایران-امریکہ مذاکرات: ثالثی کی کوششیں ناکام، خطے میں کشیدگی برقرار

پاکستان ، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی ہفتے کے آخر میں کی جانے والی کوششیں اب تک کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں دے سکی ہیں، امریکی میڈیا نے اتوار کو رپورٹ کیا۔ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایران ی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف کے ساتھ ہفتے کے آخر میں الگ الگ فون کالز کیں، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، وال سٹریٹ جرنل اور ایکسیوس نے رپورٹ کیا۔ ایکسیوس نے مذاکرات میں شامل دو ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت پاکستانی، مصری اور ترک ثالثوں کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن ٹرمپ کے مشیروں اور اراغچی کے درمیان ٹیکسٹ میسجز کے ذریعے بھی ہو رہی ہے۔ اراغچی نے اس سے قبل کہا تھا کہ امریکہ کے ساتھ رابطے مذاکرات پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ پیغام رسانی تک محدود ہیں – براہ راست یا علاقائی ثالثوں کے ذریعے۔ جرنل کے مطابق، ایرانی حکام نے اپنی شرائط میں نرمی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور آبنائے ہرمز کو عارضی جنگ بندی کے بدلے دوبارہ کھولنے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے منگل کو کہا کہ ایران جنگ بندی نہیں چاہتا بلکہ پورے خطے میں جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ ثالث اعتماد سازی کے اقدامات کے ایک پیکج پر اتفاق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ٹرمپ کے الٹی میٹم کو بڑھا سکتا ہے اور فریقین کو براہ راست ملاقات کے قریب لا سکتا ہے۔ ٹرمپ نے منگل کی شام امریکی وقت کے مطابق ڈیڈ لائن مقرر کی ہے، خبردار کیا ہے کہ اگر آبنائے بند رہا تو ایران ملک کے ہر پاور پلانٹ اور بڑے انفراسٹرکچر سے محروم ہو جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری سے ایران پر حملے کیے ہیں، جس میں اس وقت کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای سمیت 1,340 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران نے خطے میں حملے کرکے جوابی کارروائی کی ہے، جبکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس سے روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل کی آمدورفت میں خلل پڑا ہے اور عالمی منڈیوں میں ہلچل مچی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران کے حوالے سے الٹی میٹم کی زبان ترک کر دینی چاہیے، ایران کا کہنا ہے کہ امریکی پائلٹ ریسکیو مشن کے دوران متعدد 'دشمن طیارے، بشمول سی-130' تباہ کر دیے گئے۔\اس صورتحال میں، ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کوششیں ایک پیچیدہ عمل بن گئی ہیں۔ ثالثوں کی کوششیں دونوں فریقوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے اور اعتماد سازی کے اقدامات تلاش کرنے پر مرکوز ہیں۔ تاہم، دونوں جانب سے سخت رویے اور مطالبات کی وجہ سے، مذاکرات میں پیش رفت کرنا مشکل ہے۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا، بلکہ خطے میں مکمل طور پر جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس کے برعکس، امریکہ آبنائے ہرمز کی بندش کے خلاف سخت موقف رکھتا ہے اور ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ ثالثوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ دونوں فریق ایسے اقدامات پر راضی ہوں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوں۔ یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ خطے میں امن قائم کرنے کی کلید ہے۔\اس بحران کے نتیجے میں عالمی منڈیوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تیل کی رسد میں خلل پڑنے سے عالمی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے دنیا بھر کے ممالک کی معیشتوں پر بوجھ پڑا ہے۔ اس کے علاوہ، جنگ کی دھمکی سے عالمی سرمایہ کاروں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے، جس سے منڈیوں میں اتار چڑھاؤ آیا ہے۔ اس لیے، مذاکرات کا جلد از جلد کامیاب ہونا نہ صرف خطے کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی ضروری ہے۔ ثالثوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں کو بات چیت کی میز پر لائیں اور ایسے حل تلاش کریں جو تمام فریقوں کے مفادات کو مدنظر رکھیں۔ اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ خطے میں پائیدار امن قائم کرنے کا واحد راستہ ہے
