ایرانی ریوولیوشنری گارڈز کا ہرمز تنگہ میں دو ٹینکرز دھماکے کا دعویٰ
ایرانی ریوولیوشنری گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ ہرمز تنگہ میں غیر مجاز راستے سے گزرنے والے دو ٹینکرز سمندری مائنز سے ٹکرا کر دھماکے سے پھٹ گئے۔
ایرانی ریوولیوشنری گارڈز نے بدھ کے روز ایک باضابطہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ رسل الخط کے شمال میں عمان کے خصب بندرگاہ کے قریب دو ٹینکرز سمندری مائنز سے ٹکرا کر آگ لگنے سے تباہ ہو گئے۔ ان دو جہازوں میں سے ایک سپر ٹینکر تھا جس میں دو ملین سے زائد بیرل خام تیل کی کھیپ سوار تھی، جس کی تصدیق نیم سرکاری خبر ایجنسی 'تسنیم' نے ریوولیوشنری گارڈز کے بیان کی نقل شائع کر کے کی۔
حکمت عملی اور مائنز کا خطرہ
ایرانی ریوولیوشنری گارڈز کے ترجمان حسین محبی نے ریاستی میڈیا کو بتایا کہ یہ فورس ہرمز تنگہ کو بند رکھنے کے لیے بھاری فائر پاور استعمال کر رہی ہے تاکہ امریکی معیشت پر دباؤ ڈالا جا سکے اور ایران کی دفاعی ضروریات کو یقینی بنایا جا سکے۔ گارڈز کے مطابق، یہ کارروائی خطے میں ایران کے قانونی سوریگن حقوق کے احترام کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔Also readPakistan weighs additional 500,000 tons of wheat imports for 2026-27
ریوولیوشنری گارڈز نیوی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی عظمیٰ نے بھی واضح کیا ہے کہ ایران کو ہرمز تنگہ پر مکمل آپریشنل کنٹرول حاصل ہے اور وہاں محفوظ سفر کا انحصار ایران کے سوریگن حقوق کی قدر پر ہے۔ گارڈز کا طویل عرصے سے موقف رہا ہے کہ تہران کے ساتھ ہم آہنگی کے بغیر جہازوں کے لیے تنگہ سے محفوظ گزرنا ناممکن ہے، کیونکہ سمندری مائنز دیگر بڑے خطرات میں سے ایک ہے۔
بین الاقوامی مشتبہات اور دوسرے الزامات
اس موقع پر، برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی نے بھی جمعے کے روز ایک الگ واقعے کی تصدیق کی، جس میں ایک ٹینکر کے قریب ایک ناشناس پروجیکٹائل سے ہونے والے دھماکے کی رپورٹ دی گئی۔ یہ واقعہ دبئی سے تقریباً پچاس سمندری میل مغرب میں پیش آیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ خطے میں بحری سیکیورٹی ایجنسیاں مختلف قسم کے حملوں کی رپورٹنگ کر رہی ہیں۔
بحری سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اکثر خطے میں کشتیوں سے متعلق واقعات کی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے اعداد و شمار اکثر ریوولیوشنری گارڈز کی جانب سے دعویٰ کیے گئے واقعات کی تعداد سے کم ہوتے ہیں اور ہمیشہ میچ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں اکثر ناشناس پروجیکٹائلز کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ذمہ داری کے حوالے سے تضادات پیدا ہوتے ہیں۔
تجزیہ اور مستقبل کا منظر نامہ
اکتوبر کے مہینے سے، ایران نے خلیجی ممالک کے تیل کے بہاؤ میں بحالی کو روکنے کے لیے ہرمز تنگہ میں شپنگ کے خلاف نئی حملہ ور حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس حکمت عملی میں ریاستہائے متحدہ کی بحریہ کی معاونت اور خلیجی ٹینکر آپریٹرز کی جانب سے زیادہ رسک لینے والے رویوں کو کمزور کرنا مرکزی مقصد ہے۔
اس صورتحال میں، بین الاقوامی بحری راستوں پر بڑھتا ہوا خطرہ نہ صرف تجارتی جہازوں بلکہ عالمی توانائی کے بازاروں کے لیے بھی تشویش کا باعث بنا ہے۔ ایران کا یہ اقدام دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی چینز کو متاثر کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کا براہ راست اثر امریکی معیشت اور خطے کی سلامتی پر پڑنے کا اندازہ ہے۔
مقامی اثرات اور علاقائی تناؤ
اس واقعے کی گونج خطے کے دیگر ممالک میں بھی محسوس کی جا رہی ہے، جہاں لوگ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا یہ حملے مستقل ہو جائیں گے یا عارضی۔ ریوولیوشنری گارڈز کا واضح پیغام ہے کہ وہ کسی بھی غیر مجاز گزرگاہ کو برداشت نہیں کریں گے اور ہرمز تنگہ کو اپنی نگرانی کے تحت رکھیں گے۔
اس تناؤ کے درمیان، بین الاقوامی معاشرہ اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ کیا امریکی اور یورپی پالیسیاں اس دباؤ کو کم کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہیں۔ موجودہ صورت حال میں، تمام متعلقہ فریقین کو ہرمز تنگہ میں بحری نقل و حمل کے محفوظ اور آزاد راستے کو یقینی بنانے کے لیے فوری بات چیت اور دیپلومیٹک حل کی ضرورت ہے۔
آخری لیکن اہم، یہ کہ 31 افراد کی ہلاکت کے ساتھ قاہرہ کے قریب فیول ٹینکر کے آگ لگنے کا ایک اور الگ واقعہ بھی رپورٹ کیا گیا ہے، جو خطے میں سیکیورٹی کے بگڑتے ماحول کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، بنگلہ دیش کے اسپیکر نے یہ بیان دیا کہ بنگلادیشی عوام کی مدد کے بجائے بھارت نے 1971 میں پاکستان کو کمزور کیا تھا، جو جنوبی ایشیا کی جیو پولیٹکس میں ایک نیا موڑ ہے۔
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