ایرانی عدالت نے سوشل میڈیا ایکٹووسٹ امیرحسین موسوی کو سزائے موت سنائی
ایران میں امیرحسین موسوی کو سوشل میڈیا سرگرمیوں اور مذہبی مقدسات کی توہین کے الزام میں سزائے موت اور پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
ایران کی انقلابی عدالت نے سوشل میڈیا پر سرگرم فعالیت امیرحسین موسوی کو زمین میں فساد اور مذہبی مقدسات کی توہین کے متعدد الزامات کے تحت سزائے موت اور پانچ سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ سخت فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب موسوی کو بین الاقوامی سرگرمیوں اور ڈیجیٹل ماحول میں اپنے کردار کے لیے خاص طور نشانہ بنایا گیا ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق اس سزا کا نفاذ فوری طور پر ممکن ہے، جو ایران میں ڈیجیٹل رائٹس کی صورتحال کے حوالے سے ایک اہم موڑ ثابت ہو رہا ہے۔
گرفتاری اور عدالتی کارروائی کی تفصیلات
امیر حسین موسوی کو 18 دسمبر 2024 کو تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے سے گرفتار کیا گیا تھا، جب وہ جزیرہ کیش روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق انھیں شناخت کے بعد فوری طور پر حراست میں لیا گیا، جہاں ان کے خلاف سخت قوانین کے تحت کارروائی کی گئی۔ ان کی شناخت میں یہ بات کلیدی تھی کہ وہ اپنے اصل نام کے بجائے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایکس اور انسٹاگرام پر 'جیمز بی دین' اور 'جیمز بی ڈین' کے نام سے سرگرم تھے، جس نے ابتدائی مراحل میں ان کی شناخت کو مشکل بنا دیا تھا۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
ایران کی انقلابی عدالت نے اس مقدمے کی سماعت کے بعد امیر حسین موسوی کو 'زمین میں فساد' کے سنگین الزام میں سزائے موت کی سزا سنائی ہے۔ یہ الزام ایران میں سب سے سخت سزا کا باعث بنتا ہے اور عام طور پر قومی سلامتی یا مسلح مزاحمت کے مقدمات میں لگایا جاتا ہے۔ عدالت نے ان کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے یہ سخت اقدام اٹھایا، جو ڈیجیٹل ماحول میں تنقید یا رائے کے اظہار کے خلاف سخت موقف کی عکاسی کرتا ہے۔
ملزم اور وکیل کی موقف اور استرداد
امیر حسین موسوی کے وکیل رضا شفاخواہ نے عدالتی فیصلے کی تفصیلات کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل کے خلاف مذہبی مقدسات کی توہین کے الزام میں بھی پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ دوہری سزا، یعنی موت کی سزا اور طویل مدت کی قید، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ انٹیلیکچوئل پراپرٹی یا مذہبی حساسیتوں کے تحفظ کے نام پر کیے گئے اقدامات کتنے سخت ہیں۔ رضا شفاخواہ کے مطابق عدالت نے دونوں الزامات کو الگ الگ بنیادوں پر ثابت قرار دیا۔
ملزم کی بہن سعیدہ موسوی نے اس فیصلے کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ انھوں نے عوامی سطح پر اور بین الاقوامی فورمز پر اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے سزا منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعیدہ موسوی کے مطابق یہ سزا ان کی بہن بھائی کی رائے کے اظہار کی آزادی کو ختم کرنے کا ایک جان بوجھ کر کیا گیا اقدام ہے، جس کا مقصد سوشل میڈیا پر فعال افراد کو ڈرانا ہے۔
حراست کے دوران تشدد اور اعترافی بیان
انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق امیر حسین موسوی نے حراست کے دوران 148 دن قیدِ تنہائی میں گزارے، جو کہ ایک طویل اور نفسیاتی دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ انسانی حقوق کے فعال کارکنوں کے مطابق ان کے ساتھ تشدد اور دباؤ کے طریقوں کا استعمال کیا گیا، جس کا مقصد ان سے کوئی خاص اعتراف کروانا تھا۔ حراست کے ان دنوں میں ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو نشانہ بنایا گیا، جو بین الاقوامی قانون کے تحت بھی غیر انسانی سمجھا جاتا ہے۔
گزشتہ سال اکتوبر میں سرکاری ٹیلی ویژن پر امیر حسین موسوی کا ایک اعترافی بیان نشر کیا گیا تھا، جس میں انھوں نے اپنی سرگرمیوں پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ تاہم، موسوی نے بعد میں جیل سے لکھے گئے ایک خط میں دعویٰ کیا کہ یہ بیان دباؤ، دھمکیوں اور جسمانی تشدد کے تحت ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ان کے وکیل اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس اعتراف کو باطل قرار دیا ہے، جو کہ صرف انٹیلی جنس کے دباؤ کا نتیجہ تھا۔
بین الاقوامی ردعمل اور مستقبل کے امکانات
اس سزا کے فیصلے نے بین الاقوامی سطح پر بھی تشویش کا باعث بنایا ہے، جہاں ڈیجیٹل حقوق کے فعال کارکن اسے آزادیِ اظہار کے لیے ایک سنگین وار قرار دے رہے ہیں۔ امیر حسین موسوی کی کیس ایران میں سوشل میڈیا کی آزادی کے لیے لڑنے والے افراد کے لیے ایک مثال بن گئی ہے۔ مستقبل میں ایسے مقدمات میں اضافے کا خطرہ ہے، جہاں ڈیجیٹل ماحول میں رائے کے اظہار کو قومی سلامتی کے خلاف سمجھا جائے گا۔
عدالتی فیصلے کے بعد اب امیر حسین موسوی کی اپیل یا انسانی حقوق کی تنظیموں کی مداخلت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ایران میں سزائے موت کی پابندی یا معافی کی امیدیں کمزور ہیں، لیکن عالمی دباؤ کے تحت حکومت کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ فی الحال، امیر حسین موسوی کی قسمت ایران کے عدالتی نظام کے سخت قوانین کے تحت طے پانے والی ہے، جو کہ ڈیجیٹل حقوق کے لیے ایک نئی چیلنج پیش کرتی ہے۔
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