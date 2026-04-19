ایران کے ساتھ جنگ ​​کے خاتمے کے لیے پاکستان میں مذاکرات: ٹرمپ کی جانب سے سخت وارننگ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کے نمائندے پیر کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچیں گے تاکہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا جا سکے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایران کو ایک سخت انتباہ بھی جاری کیا ہے کہ اگر کسی معاہدے پر اتفاق نہ ہوا تو ایران کے پاور پلانٹس اور تمام پل تباہ کر دیے جائیں گے۔ یہ اقدام امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ ان کے نمائندے پیر کی شام تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے دو ہفتے کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہفتہ کو آبنائے ہرمز میں حملے کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت ایران کو ایک 'مناسب معاہدہ' پیش کر رہی ہے، اور اگر تہران نے اسے مسترد کیا تو 'ریاست ہائے متحدہ امریکہ ایران میں ہر ایک پاور پلانٹ اور ہر ایک پل کو تباہ کر دے گا۔ اب مزید کوئی نرمی نہیں ہوگی!'
صدر ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران نے حال ہی میں آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جسے وہ 'عجیب' قرار دیتے ہیں کیونکہ ان کے بقول امریکہ کی جانب سے عائد کردہ ناکہ بندی نے پہلے ہی اسے بند کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بندش سے ایران کو روزانہ 500 ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ امریکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بہت سے بحری جہاز فی الحال امریکہ، ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا کی جانب رواں دواں ہیں تاکہ 'IRGC کی طرف سے' سامان لوڈ کیا جا سکے، جو ہمیشہ 'سخت گیر' بننا چاہتا ہے۔
امریکی صدر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امریکہ ایران کو 'ایک بہت منصفانہ اور معقول معاہدہ' پیش کر رہا ہے، اور امید ظاہر کی کہ ایران اسے قبول کر لے گا کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ ایران کے تمام پاور پلانٹس اور پل تباہ کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ 'اب مزید کوئی نرمی نہیں ہوگی!' اور اگر ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ وہ کام کریں جو پچھلے 47 سالوں سے دوسرے صدور کو ایران کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 'ایران کو ختم کرنے والی مشین کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے!'
قبل ازیں، وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے اتوار کو اے ایف پی کو بتایا کہ نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کریں گے جس میں خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جارڈ کوشنر بھی شامل ہوں گے۔ یہ اس وقت ہوا جب صدر ٹرمپ نے پہلے یہ اشارہ دیا تھا کہ وینس اس سفر پر نہیں جائیں گے۔
ایک اور رپورٹ کے مطابق، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر بدھ تک کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو موجودہ جنگ بندی کو ختم سمجھا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ مکمل معاہدہ ہونے تک ایرانی بندرگاہوں پر پابندیاں برقرار رہیں گی۔
وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں صدر کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں ایران کے ساتھ بدلتی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں آبنائے ہرمز میں پیش رفت اور جاری مذاکرات کی پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس، سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، سیکریٹری دفاع پیٹ ہیگسی، اور سیکریٹری خزانہ سکاٹ بیسینٹ سمیت دیگر سینئر حکام نے شرکت کی۔ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف سوسی وائلز، صدارتی ایلچی اسٹیو وٹکوف، سی آئی اے ڈائریکٹر جان ریٹکلف اور چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف ڈین کین بھی موجود تھے۔
وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکہ کو 'بلیک میل' نہیں کر سکتا اور تصدیق کی کہ مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن نے مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیا ہے اور اسے اپنے اقدامات کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر نے سوال اٹھایا کہ ایران کا مقابلہ کرنے میں دہائیاں کیوں لگیں، اور کہا کہ امریکہ اب فیصلہ کن اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک ممکنہ پیش رفت کا بھی اشارہ دیا، کہا کہ ایران سے متعلق ایک 'اہم حیرت' کا جلد اعلان کیا جا سکتا ہے، اور ایک 'قابل ذکر شخصیت' کے وائٹ ہاؤس کا دورہ متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید دعویٰ کیا کہ مذاکرات میں کئی اہم نکات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے اور باقی اختلافات اتنے بڑے نہیں ہیں۔
یہ وارننگ جنگ بندی کی آخری تاریخ قریب آنے کے ساتھ ساتھ دی گئی ہے، جس سے مذاکرات کے نتائج اور علاقائی استحکام کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال بڑھ گئی ہے
