ایران در پیشنهادی که از طریق پاکستان به آمریکا ارائه شده، خواستار پایان دادن به محاصره اقتصادی و محدودیت‌ها در تنگه هرمز شده است، اما به برنامه هسته‌ای خود اشاره‌ای نکرده است. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که وزیر امور خارجه ایران در سفری به روسیه به دنبال مشورت با مسکو است.

این پیشنهاد از طریق پاکستان به ایالات متحده منتقل شده است. دو مقام منطقه‌ای آگاه از این پیشنهاد، که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کنند، اعلام کرده‌اند که ایران خواستار پایان دادن به تحریم‌ها و محاصره اقتصادی اعمال شده توسط آمریکا نیز می‌باشد. این در حالی است که وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، در سفری به روسیه، فرصتی برای مشورت با مسکو در مورد جنگ علیه اسرائیل و ایالات متحده را جستجو می‌کند.

این پیشنهاد جدید، احتمالاً با مخالفت رئیس جمهور دونالد ترامپ مواجه خواهد شد، زیرا او خواستار پایان دادن به برنامه اتمی ایران به عنوان بخشی از یک توافق جامع برای بازگشایی تنگه هرمز و تثبیت آتش‌بس است. ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: ما همه کارت‌ها را در دست داریم. اگر آنها بخواهند مذاکره کنند، می‌توانند با ما تماس بگیرند یا با ما تماس بگیرند.

خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) گزارش داد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، صبح دوشنبه در سن پترزبورگ فرود آمد تا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار کند. سفر او در آخر هفته شامل دو توقف در پاکستان و یک بازدید از عمان، که تنگه هرمز را با ایران به اشتراک می‌گذارد، بوده است. این سفر در بحبوحه ادامه بن بست بین ایران و آمریکا در تنگه هرمز، با وجود آتش‌بس، صورت می‌گیرد که باعث افزایش قیمت نفت شده است.

عراقچی در یک مصاحبه ویدیویی که توسط ایرنا منتشر شد، گفت: این یک فرصت خوب برای ماست تا در مورد تحولات مربوط به جنگ در این دوره و آنچه که اکنون در حال وقوع است، با دوستان روسی خود مشورت کنیم. پاکستان در تلاش برای احیای مذاکرات متوقف شده بین ایران و آمریکا بوده است و انتظار می‌رفت مذاکرات در اسلام‌آباد در آخر هفته برگزار شود.

اما ترامپ پیشنهاد کرده است که مذاکرات ممکن است به جای آن تلفنی انجام شود. او گفت: مذاکرات قبلی، با وجود پیشرفتی که حاصل شده بود، نتوانست به اهداف خود دست یابد و این را به دلیل آنچه که خواسته‌های بیش از حد واشنگتن خواند، مقصر دانست. ترامپ در مورد اینکه در حال حاضر چه کسی در ایران مسئول است، سوال کرده و گفته است که سردرگمی در درون نظام مذهبی ایران، دستیابی به توافق را دشوار می‌کند.

کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر را به اسلام‌آباد اعزام خواهد کرد تا پیگیری مذاکرات رو در رو تاریخی اوایل ماه جاری را انجام دهند. اما عراقچی روز شنبه اسلام‌آباد را ترک کرد و بلافاصله پس از آن، ترامپ اعلام کرد که به دلیل عدم پیشرفت با ایران، این ماموریت را لغو کرده است. ترامپ به فاکس نیوز گفت: اگر آنها بخواهند، می‌توانیم صحبت کنیم، اما ما کسی را نمی‌فرستیم.

او پیش از این در رسانه‌های اجتماعی گفته بود: همه آنها باید انجام دهند این است که تماس بگیرند! عراقچی بعداً به اسلام‌آباد بازگشت و قبل از عزیمت به روسیه، از پایتخت عمان، مسقط، نیز بازدید کرد. او همچنین روز یکشنبه با همتایان خود در قطر و عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد.

بن بست در تنگه هرمز، دهانه باریک خلیج فارس که به طور معمول یک پنجم کل نفت و گاز طبیعی مورد معامله عبور می‌کند، ادامه دارد، زیرا ایران حرکت از طریق آن را محدود کرده و آمریکا محاصره بنادر ایران را اعمال می‌کند. قرارداد ژوئن برای نفت خام برنت، استاندارد بین‌المللی، روز دوشنبه در حدود 107 دلار در هر بشکه معامله می‌شد، در حالی که قبل از شروع جنگ 72 دلار در هر بشکه بود.

قیمت نفت از زمان شروع جنگ به طور پیوسته افزایش یافته است و تانکرهای پر از نفت در خلیج فارس سرگردان شده‌اند و قادر به عبور ایمن از تنگه و رسیدن به نقاط توزیع جهانی نیستند. پیامدهای اقتصادی دو ماه پس از شروع جنگ در حال افزایش است، زیرا حمل و نقل جهانی نه تنها نفت، بلکه گاز طبیعی مایع، کود و سایر مواد نیز به دلیل بسته شدن تنگه استراتژیک مختل شده است.

یک مقام منطقه‌ای که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کند، زیرا اجازه انتشار این اطلاعات را ندارد، اعلام کرد که ایران می‌خواهد عمان را متقاعد کند تا از مکانیزمی برای جمع‌آوری عوارض از کشتی‌هایی که از تنگه عبور می‌کنند، حمایت کند. این مقام که در تلاش‌های میانجی‌گری مشارکت دارد، همچنین گفت که ایران اصرار دارد که محاصره آمریکا قبل از هرگونه مذاکرات جدید پایان یابد و میانجی‌گران پاکستانی در تلاشند تا شکاف‌های قابل توجه بین دو کشور را پر کنند.

ترامپ هفته گذشته آتش‌بسی را که در 7 آوریل بین آمریکا و ایران توافق شده بود، به طور نامحدود تمدید کرد که عمدتاً درگیری‌هایی را که با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه آغاز شد، متوقف کرده بود. اما دستیابی به یک حل و فصل دائمی در جنگی که هزاران نفر کشته شده و اقتصاد جهانی را تکان داده است، همچنان دور از دسترس است.

حتی قبل از تحولات شنبه، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که هرگونه مذاکره به صورت غیرمستقیم انجام خواهد شد و مقامات پاکستانی به عنوان واسطه عمل خواهند کرد، که نشان دهنده احتیاط تهران پس از دورهای مذاکرات غیرمستقیم سال گذشته و اوایل امسال است که با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران پایان یافت. هر دو طرف به تهدیدات نظامی خود ادامه داده‌اند





DunyaNews / 🏆 1. in PK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا تنگه هرمز برنامه هسته‌ای تحریم مذاکره پاکستان روسیه نفت قیمت نفت

United States Latest News, United States Headlines