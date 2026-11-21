ایسحاق دار کی یورپی یونین کے GSP پلس کے لیے ہنگامی اجلاس کی صدارت
ڈپٹی پریمئیر اور وزیر خارجہ ایسحاق دار نے یورپی یونین کے GSP پلس پروگرام کے تحت پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تمام متعلقہ وزارتیں وقت مقررہ کے اندر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گی تاکہ پاکستان کا تجارتی اسٹینڈرڈ بحال رہے اور یورپی مارکیٹوں تک رسائی برقرار رہے۔
ڈپٹی پریمئیر اور وزیر خارجہ ایسحاق دار نے اسلام آباد میں ہونے والے اہم بین الوزارتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یورپی یونین کے عمومی ترجیحی نظام پلس (GSP+) کے تحت پاکستان کی تمام ضروریات کو وقت مقررہ کے اندر پورا کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد پاکستان کے GSP+ کے اسٹیٹس کا جائزہ لینا اور متعلقہ شعبوں کی پیش رفت کا تفصیلی معائنہ کرنا تھا۔
وزیر خارجہ نے اجلاس میں شرکت کرنے والے تمام متعلقہ وزارتوں کے سربراہان کو ہدایت کی ہے کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور پاکستان کی برآمدات میں اضافے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات اٹھائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ GSP+ پروگرام پاکستان کی برآمدات کو بڑھانے اور یورپی ممالک کے ساتھ بائیلٹرل تجارت کو فروغ دینے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔Also readEuropean Parliament extends GSP Plus status for Pakistan
GSP پلس کے معیارات اور بین الوزارتی ہم آہنگی
ایسحاق دار نے زور دیا کہ گزشتہ دور کے تجربات سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ صرف ایک وزارت کی کوششوں سے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ تمام متعلقہ وزارتوں کے درمیان بہترین ہم آہنگی اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اجلاس میں شرکت کنندگان کو ہدایت کی کہ وہ GSP+ فریم ورک کے تحت عالمی کنونشنز اور معاہدوں کی نفاذ کے عمل کا باریکی سے جائزہ لیں تاکہ کسی بھی قسم کی سستی یا کوتاہی سے بچا جا سکے۔
اجلاس میں یہ بھی بحث کی گئی کہ یورپی یونین کے نئے معیارات اور شرائط کو کیسے بہتر طریقے سے اپنایا جا سکتا ہے تاکہ پاکستان کی برآمداتی مصنوعات کے لیے یورپی مارکیٹوں میں آسانی سے رسائی ممکن ہو سکے۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ سفارتی سطح پر بھی اس مرحلے میں فعال اور مضبوط مداخلت کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کے تجارتی مفادات کا بہترین دفاع ہو سکے۔
یورپی مارکیٹوں تک رسائی اور سفارتی کوششیں
ایسحاق دار نے اپنے تقریر میں یہ بھی کہا کہ اگلے جائزے (Next Review) سے قبل یورپی مارکیٹوں تک بہتر رسائی کے حصول اور پاکستان کے تجارتی مفادات کی حفاظت کے لیے تمام سفارتی وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے جدید اور مؤثر سفارتی رابطے قائم کریں تاکہ مستقبل کے کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کی تیاری ہو سکے۔
اجلاس کے دوران یہ بھی زیر بحث آیا کہ کس طرح پاکستان کی صنعتی اور زراعتی شعبوں کو GSP+ کے فوائد سے زیادہ سے زیادہ مستفید کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ صرف صنعتی پیداوار کو بڑھانا ہے بلکہ معیاری تقاضوں کو پورا کر کے یورپی صارفین کے اعتماد کو حاصل کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اس سلسلے میں تمام وزارتوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔
منطق کا جائزہ اور علاقائی تعاون کی درخواست
اس دوران موسadic نے علاقائی مسائل کو حل کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کسی ایک واقعے پر الزام تراشی کے بجائے بات چیت اور منطق کو ترجیح دینے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی تجارت اور سفارتی تعلقات میں باہمی احترام اور منطقی حل تلاش کرنا ہی مستحکم مستقبل کی ضمانت ہے۔ اس تجویز پر اجلاس میں شرکا نے غور کیا کہ کس طرح علاقائی سطح پر تعاون کو فروغ دے کر پاکستان کے مفادات کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے۔
برلین میں پشتون موسیقی کا ثقافتی میلہ
اجلاس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ثقافتی واقعہ بھی سامنے آیا ہے جس میں Gulwareen Bacha نے برلین میں پشتون موسیقی کی روح کو پیش کیا۔ یہ واقعہ پاکستانی ثقافتی ورثے کی عالمی سطح پر نمائندگی کے حوالے سے ایک قابل ذکر لمحہ ہے۔ تاہم، ایسحاق دار کے زیر صدارت ہونے والے اہم اقتصادی اجلاس میں اس ثقافتی پہلو کو بنیادی ترجیح نہیں دی گئی بلکہ اسے ایک الگ اور مثبت کوشش کے طور پر دیکھا گیا۔
آئندہ کچھ عرصے میں یورپی یونین کے نئے جائزے کے عمل کا آغاز ہو جائے گا جس میں پاکستان کی پوزیشن کو سختی سے پرکھا جائے گا۔ حکومت نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ تمام ضروری اسناد اور دستاویزات وقت مقررہ کے اندر مکمل کی جائیں گی تاکہ GSP+ کے فوائد میں کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ اس مقصد کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں انتہائی احتیاط اور توجہ سے نبھائیں۔
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