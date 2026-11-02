ایسحق ڈار کا چین کے لوگوں پر مبنی حکمرانی کے ماڈل کی تعریف
نائب وزیراعظم ایسحق ڈار نے چین کی سیاسی تعاون اور غربت کے خاتمے کے حوالے سے ماڈل کی تعریف کی ہے۔
اسلام آباد میں نائب وزیراعظم اور خارجہ وزیر ایسحق ڈار نے چین کے کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں پر مبنی حکمرانی کے ماڈل کو سراہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی تعاون، غربت کے خاتمے اور قومی ترقی میں اس نظام کا بڑا کردار رہا ہے۔ ایسحاق ڈار نے اس موقع پر چین کے وزیر لیا ہائی شینگ کے دورے کا خیرمقدم کیا۔
چین کے ماڈل کی تعریف
نائب وزیراعظم نے واضح کیا کہ چین کی ترقی میں پارٹی بلڈنگ اور خود ذمہ داری کے اصولوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکمرانی کے نظام کو دیکھ کر پاکستان کو بھی متاثر ہونا چاہیے۔ ایسحاق ڈار نے چین کے صدر شی جن پنگ کی ویژنری قیادت کی بھی تعریف کی۔Also read28 برس بعد 50 ہزار کلومیٹر پیدل سفر مکمل کرنے والے کارل بشبی اپنے گھر واپس آ گئے
105 سالہ تقریبات
دونوں ممالک کی سفارتی تعلقات کی 75 ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین کی کمیونسٹ پارٹی اپنی 105 ویں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ ایسحاق ڈار نے ان مواقع کو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط روابط کی نشاندہی قرار دیا۔
مشرق وسطیٰ کے لیے منصوبہ
نائب وزیراعظم نے بتایا کہ پاکستان اور چین نے مشرق وسطیٰ میں امن بحال کرنے کے لیے پانچ نکتوں پر مشتمل امن کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد علاقائی تناؤ کو کم کرنا اور پائیدار امن قائم کرنا ہے۔
تعاون کے پلیٹ فارم
چین پاکستان سیاسی پارٹیوں کا فورم اور سی پیک کا اجلاس دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ ایسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ چین نے کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکال کر عالمی تاریخ کا حصہ بنایا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اعتماد اور احترام پر مبنی شراکت داری کو آگے بڑھایا جائے گا۔
آئندہ کے عہد
دونوں ممالک کے درمیان سیاسی مشاورت کا نظام قائم ہے جو مسلسل جاری رہے گا۔ پاکستان چین کے تجربے سے سیکھنا چاہتا ہے اور اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانا چاہتا ہے۔ یہ مشترکہ کوششیں دونوں ممالک کی عوام کے فائدے کے لیے کی جائیں گی۔
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