ایسرائیل کے جوہری ہتھیاروں پر سوال اٹھانے والے امریکی صدر براک او باما ایک ہیں جو کہ انیس سو اڑسٹھ میں جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے (این پی ٹی) پر دستخط کیے گئے ہیں۔

براک او باما واحد امریکی صدر ہیں جن سے براہ راست پوچھا گیا کہ آیا اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار ہیں یا نہیں۔ایران ان ایک سو اکیانوے ممالک میں شامل ہے جنہوں نے پانچ ایٹمی طاقتوں (امریکا، سوویت یونین، برطانیہ، فرانس، چین)کی یقین دہانی کے بھروسے انیس سو اڑسٹھ میں جوہری عدم پھیلاؤ کے عالمی معاہدے ( این پی ٹی ) پر دستخط کیے کہ اگلے پچیس برس میں پانچوں جوہری طاقتیں اپنے ایٹمی اسلحہ خانے ختم نہ بھی کر سکیں تو انتہائی کم سطح تک لے آئیں۔چنانچہ باقی ممالک کو ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس تعاون کے بدلے جوہری طاقتیں غیر جوہری طاقتوں کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی نہیں دیں گی.

