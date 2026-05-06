ایسلام آباد ہائی کورٹ نے آدیالا جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو دوبارہ احضار کیا، بیشرہ بیبی کی صحت کے بارے میں رپورٹ مانگ لی

ایسلام آباد ہائی کورٹ نے آدیالا جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو دوبارہ احضار کیا ہے تاکہ بیشرہ بیبی کی صحت اور جیل میں ملاقاتوں کے بارے میں رپورٹ حاصل کی جا سکے۔ بیشرہ بیبی کی بیٹی نے ذاتی ڈاکٹر تک رسائی اور خاندان کے ملاقات کے لیے درخواست کی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ سپرنٹنڈنٹ راہ میں ہے لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے۔ کورٹ نے سپرنٹنڈنٹ کو اگلی سنوائی میں ذاتی طور پر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، ورنہ اسے گرفتار کر کے لایا جائے گا۔
ایسلام آباد ہائی کورٹ نے آدیالا جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو ایک بار پھر آج کے بعد منگل کو احضار کیا ہے، جس میں بیشرہ بیبی کی صحت اور جیل کے ملاقاتوں کے بارے میں رپورٹ مانگ لی ہے۔ کورٹ نے بیشرہ بیبی کی بیٹی کی درخواست پر سنائی جس میں اسے اپنے ذاتی ڈاکٹر تک رسائی اور خاندان کے ملاقات کے لیے اجازت مانگ لی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید حیات ملک نے کورٹ کے سامنے حاضری کی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کورٹ کو بتایا کہ سپرنٹنڈنٹ راہ میں ہے۔ پٹیشنر کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ ماملا بہت ضروری ہے کیونکہ اسے اپنے خاندان سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ ایک مجرم ہے اور جیل کے منوال کے مطابق اس پر نظر رکھا جانا چاہیے، ایڈوکیٹ جنرل نے کہا۔ منگل کی ملاقات بیشرہ بیبی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے، وکیل سلمان اکرم راجہ نے کورٹ کو بتایا۔ آج سپرنٹنڈنٹ کو کورٹ نے احضار کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے، وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا۔ کورٹ نے حکم دیا کہ آدیالا جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو اگلی سنوائی میں ذاتی طور پر حاضر ہونا ہوگا۔ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ہم ایک ایسے شخص کو بھیجنے والے ہیں جو اسے گرفتار کر کے لائے گا، جسٹس عرب محمد طاہر نے کہا۔ سپرنٹنڈنٹ کے کورٹ کے حکم کے باوجود حاضر نہ ہونے پر کورٹ نے اسے دوبارہ احضار کیا.
