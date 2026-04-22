ایس آئی ایف سی کا بڑا اقدام: 700 ملین ڈالر کی لاگت سے 7 نئے سیمنٹ پلانٹس کے قیام کی منظوری

اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل (SIFC) نے پاکستان میں سیمنٹ کے سات نئے پلانٹس کے قیام میں حائل ضابطہ کار کی رکاوٹیں دور کر دی ہیں، جس سے 700 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری اور ہزاروں ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔
اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل (SIFC) نے پاکستان میں معاشی استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ملک میں سیمنٹ کے سات نئے پلانٹس کے قیام کی راہ ہموار کر دی ہے۔ اس منصوبے پر مجموعی طور پر 700 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس کا مقصد ملکی پیداواری صلاحیت کو بڑھانا، درآمدات پر انحصار کم کرنا اور قومی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ کرنا ہے۔ ایس آئی ایف سی کے وفاقی سیکرٹری جمیل قریشی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اس پیش رفت کی تفصیلات شیئر کرتے ہوئے
بتایا کہ کونسل نے پنجاب حکومت اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ان پلانٹس کے قیام میں حائل دیرینہ ضابطہ کار کی رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان توازن ادائیگی کے بحران اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے، اور یہ اقدامات ملک کی صنعتی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوں گے۔ نئے سیمنٹ پلانٹس کا قیام نہ صرف تعمیراتی شعبے کے لیے خوش آئند ہے بلکہ یہ روزگار کے ہزاروں نئے مواقع پیدا کرنے کا سبب بھی بنے گا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق، یہ پلانٹس مینوفیکچرنگ، لاجسٹکس اور توانائی کے شعبوں میں نئی ملازمتیں پیدا کریں گے، جبکہ انفراسٹرکچر کی ترقی سے وابستہ دیگر ذیلی صنعتوں کو بھی فروغ ملے گا۔ سیمنٹ کی ملکی سطح پر وافر دستیابی تعمیراتی لاگت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، جس کے نتیجے میں رئیل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ کے شعبوں میں بھی تیزی آئے گی۔ مزید برآں، غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ایس آئی ایف سی کا یہ کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ادارہ سرمایہ کاری کی راہ میں حائل سرخ فیتے اور بیوروکریٹک رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے ایک 'ون ونڈو' سہولت فراہم کر رہا ہے۔ اس سے قبل بھی کونسل نے کئی اہم منصوبوں کو منظوری دے کر معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ماہرینِ معاشیات کا ماننا ہے کہ سیمنٹ کی صنعت میں یہ بڑی سرمایہ کاری پاکستان کی برآمدی صلاحیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ قیمتی زرمبادلہ بچانے میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گی۔ جب ملکی سطح پر سیمنٹ کی پیداوار بڑھے گی تو درآمدی سیمنٹ پر خرچ ہونے والا قیمتی زرمبادلہ بچے گا، جسے دیگر شعبوں میں استعمال کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ، مقامی سطح پر سیمنٹ کی بہتات سے برآمدات کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے، جس سے پاکستان کے تجارتی خسارے کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ایس آئی ایف سی کا یہ اقدام حکومت کی اس پالیسی کا حصہ ہے جس کے تحت معیشت کو دستاویزی شکل دینے اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں توقع ہے کہ مزید صنعتی منصوبوں کو بھی اسی طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ ملک کی گرتی ہوئی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا سکے اور عام آدمی کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا سکیں
