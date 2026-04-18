ایس ایم تنویر کا انتباہ: پاکستان کو 7 ارب ڈالر کی برآمدی خسارے کا خدشہ، بدانتظامی اور بلند ٹیکسوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا

پاکستان بزنس گروپ (UBG) کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر نے ملک میں بدانتظامی، بلند ٹیکسوں اور توانائی کی ناکارکردگی کو براہ راست ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کو اس سال 7 ارب ڈالر کے برآمدی خسارے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معیشت کو اصلاحات اور مضبوط اداروں کی اشد ضرورت ہے۔
پاکستان بزنس گروپ (UBG) کے سرپرست اعلیٰ ایس ایم تنویر نے ملک میں وسیع پیمانے پر بدانتظامی کے جاری رہنے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کو رواں سال برآمدات میں 7 ارب ڈالر کے بھاری خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال پاکستان کی برآمدات 33.3 ارب ڈالر تک پہنچی تھیں، جبکہ حکومت نے سالانہ 10 فیصد برآمدات میں اضافے کا ہدف مقرر کیا تھا۔ تاہم، موجودہ صورتحال کے پیش نظر، رواں سال برآمدات میں نمایاں کمی کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 7 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔
ایس ایم تنویر نے اس بات پر زور دیا کہ اداروں کو ایسے افراد کے ذریعے چلایا نہیں جا سکتا جنہیں ان کی ذمہ داریوں کا درست ادراک نہ ہو۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ جہاں پاکستان میں کچھ صنعتیں بند ہو رہی ہیں، وہیں دیگر صنعتیں نصف صلاحیت پر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملک کی نصب شدہ بجلی کی صلاحیت 12,000 میگاواٹ ہے، لیکن صرف 3,000 میگاواٹ استعمال کی جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 9,000 میگاواٹ بجلی بیکار پڑی ہے۔
ایس ایم تنویر کے مطابق، گزشتہ پانچ سالوں میں بجلی کی ترسیلی لائنوں پر کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ مٹیاری سے لاہور تک کے ترسیلی منصوبے پر بھی پیش رفت سست روی کا شکار ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ صنعتی شعبہ پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے اور اگر یہ 24 گھنٹے کام نہ کرے تو صحیح معنوں میں کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔
انہوں نے یہ بھی ریمارک کیا کہ ریستوران روزگار کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پیسہ وہیں جاتا ہے جہاں منافع ہو۔ ان کے مطابق، ملک میں مکمل بدانتظامی کا راج ہے اور اگر پاکستان میں منافع کی ضمانت دی جائے تو سرمایہ خود بخود واپس آ جائے گا۔
ایس ایم تنویر نے حالیہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ 'پوری صورتحال راتوں رات بدل گئی' اور پاک فوج کے سپہ سالار، جنرل سید عاصم منیر، کو امن کے نوبل انعام کا مستحق قرار دیا۔
اس کے علاوہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو (FBR) نے اسلام آباد میں پراپرٹی کی ویلیویشن کی شرحوں میں 35 فیصد تک کمی کا اعلان کیا ہے، جو کہ معاشی صورتحال اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق ایک اہم اقدام ہو سکتا ہے۔ یہ اقدام املاک کی مارکیٹ کو متحرک کرنے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تاہم، برآمدات کے حوالے سے ایس ایم تنویر کے خدشات ابھی بھی موجود ہیں اور ان کی جانب سے تجویز کردہ اصلاحات پر عملدرآمد وقت کی اہم ضرورت ہے۔
برآمدات پاکستان معیشت بدانتظامی ٹیکس توانائی
