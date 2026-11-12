ایس این جی پی اور ایس ایس جی سی سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست
ایس این جی پی اور ایس ایس جی سی نے او جی آر اے سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست کی ہے جس کا اثر 1 جولائی سے ہوگا۔
Sui Northern Gas Pipelines Limited ( SNGPL) اور Sui Southern Gas Company ( SSGC) نے Oil and Gas Regulatory Authority ( OGRA) کو سرکاری درخواستیں جمع کروا دی ہیں تاکہ موجودہ مالی سال کے لیے ان کے طے شدہ گیس کی اوسط قیمتوں میں اضافہ کیا جا سکے۔ دونوں کمپنیوں نے واضح کیا ہے کہ ان کی درخواست کا مقصد جولائی 1 سے لاگو ہونے والا اضافہ ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کی ابتدا میں ہے۔ یہ درخواست دراصل مہنگائی بڑھنے اور توانائی کے ذرائع کی لاگت میں اضافے کا جواب ہے۔
قیمتوں میں اضافے کی تفصیلات اور لاگت
SNGPL نے اپنی درخواست میں واضح کیا ہے کہ وہ اپنے اوسط طے شدہ قیمت میں Rs10.40 فی ملیون برٹش تھرمل یونٹ (MMBtu) کا اضافہ چاہتی ہے، جس سے اس کی موجودہ قیمت Rs1,702 سے بڑھ کر Rs1,712.40 فی MMBtu ہو جائے گی۔ اس اضافے کے ساتھ ساتھ، SNGPL نے اپنی تجویز کردہ گیس کی قیمت میں Rs60.147 ارب روپے کا اضافہ کرنے والے LNG سروس کے اخراجات بھی شامل کیے ہیں۔ کمپنی کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق، اس مالی سال کے لیے ان کے لیے LNG کی لاگت Rs471.16 فی MMBtu متوقع ہے، جو کہ کل لاگت میں نمایاں حصہ دار ہے۔Also readحکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا
اسی طرح SSGC نے بھی اپنی درخواست میں SNGPL کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا اضافہ منگتا ہے، جس کے تحت وہ Rs366.75 فی MMBtu کا اضافہ چاہتی ہے، جس سے اس کی اوسط قیمت بڑھ کر Rs2,071.75 فی MMBtu ہو جائے گی۔ SSGC کی یہ طلب اس بات کی علامت ہے کہ جنوبی علاقے میں گیس کی فراہمی اور اس کی قیمتوں کا تعین کرنے والے عوامل زیادہ پیچیدہ ہیں۔
ذرائع توانائی کی دستیابی اور عالمی منڈی
SNGPL کی درخواست میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سردیوں کے موسم میں مقامی گیس کی محدود دستیابی کی وجہ سے اضافی سپلائی کی ضرورت پیش آئے گی، جس کے لیے کمپنی نے اندازہ لگایا ہے کہ طلب کو پورا کرنے کے لیے 16 LNG کارگو کی ضرورت ہوگی۔ اس اندازے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ گھرے کے بجٹ میں کمی اور عالمی منڈی میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باوجود سردیوں میں گیس کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔
دونوں کمپنیوں، یعنی SNGPL اور SSGC، نے اپنی درخواست میں بین الاقوامی خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کو بھی گیس کی قیمتوں میں اضافے کا ایک اہم سبب قرار دیا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بے چینی اور اضافہ براہ راست ان کمپنیوں کی درآمدی لاگت کو متاثر کرتا ہے، جس کا اثر آخر کار صارفین کے بلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔
او جی آر اے کا فیصلہ اور مستقبل کے اقدامات
OGRA اب ان درخواستوں کی سماعت کرے گی اور فیصلہ سنائے گا کہ گیس کی قیمتوں میں اس اضافے کو منظور کیا جائے یا نہیں۔ یہ عمل ریگولیٹری فریم ورک کا حصہ ہے اور اس سے قبل مختلف ذرائع سے رائے لی جائے گی۔ سماعت کے بعد ہی یہ یقینی بنایا جا سکے گا کہ قیمتوں میں اضافہ قابل قبول ہو یا نہ ہو۔
اس صورتحال میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے امکانات بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایران اور یوکرین میں امن مذاکرات کی امیدوں کی بنیاد پر مارکیٹوں پر دباؤ ہے۔ تاہم، مقامی ریگولیٹری باڈی کے فیصلے کا انٹرنیشنل پرائسز سے براہ راست تعلق رہے گا۔ یہ فیصلہ نہ صرف کمپنیوں کے منافع کو متاثر کرے گا بلکہ عام عوام کے معیار زندگی پر بھی اثر انداز ہوگا۔
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