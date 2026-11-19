ایس ای سی پی کے 25 سرکلر کے نفاذ اور کمپنیوں کے نئے ڈیویڈنڈ قوانین
کمپنیوں ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت ایس ای سی پی نے نیا سرکلر جاری کیا ہے جس میں غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ جمع کروانے کے سخت قوانین اور ٹائم لائن واضح کی گئی ہے۔
سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 2026 کا سرکلر نمبر 25 جاری کیا ہے جو کہ کمپنیوں ایکٹ 2017 کی دفعہ 244 کے تحت کام کرے گا۔ یہ نیا ضابطہ عمل ان تمام کمپنیوں پر لاگو ہوگا جن کے پاس شیئر ہولڈرز کی جانب سے نہ لینے والے منافع یا غیر وصول شدہ ڈیویڈنڈ موجود ہیں۔ ایس ای سی پی کا واضح کہنا ہے کہ تمام مالی اداروں کو اس سرکلر کی ہدایات کو فوری طور پر نافذ کرنا ہوگا تاکہ سرمایہ کار وں کے حقوق محفوظ رہ سکیں۔
غیر وصول شدہ رقم کی ٹریسنگ اور جمع کروانے کے اصول
اس سرکلر کا بنیادی مقصد وہ رقم جو تین سال تک کسی کمپنی کے پاس غیر فعال رہی ہو، اسے ریگولیٹری حکام کے ذریعے ٹریک کرنا اور صبح کرنا ہے۔ ایس ای سی پی کے مطابق کمپنیاں اب اس رقم کو ایک مخصوص وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ نمبر G1120G میں جمع کروانے پابند ہوں گی۔ یہ ایک نیا میکانزم ہے جس کے تحت ٹی ایف سیز، سکوک اور دیگر مالیاتی اوزار کے منافع کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔Also read حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر کی منظوری
جب رقم تین سال تک وصول نہ ہو، تو کمپنی متعلقہ شیئر ہولڈر کو رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے نوٹس بھیجے۔ یہ نوٹس شیئر ہولڈر کو یہ اطلاع دے گا کہ اس کی رقم کا دعویٰ پیش کرنا ہے۔ کمپنی کے پاس نوٹس بھیجنے کے بعد شیئر ہولڈر کے جواب کے لیے 90 دن کا وقت ہوگا۔
اگر شیئر ہولڈر نوٹس کے جواب میں کوئی اقدام نہیں کرتا، تو کمپنی کو لازمی طور پر اخبارات میں اشتہار دینا ہوگا۔ یہ اشتہار اس بات کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے کہ رقم ابھی بھی جمع کروائی گئی ہے۔ اشتہار چھپنے کے 90 دن بعد بھی اگر کوئی دعویٰ موصول نہیں ہوتا، تو رقم کو حتمی طور پر سرکاری اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جانا ضروری ہے۔
شیئر ہولڈرز اور سرمایہ کاروں کے لیے نئے راستے
کمپنیوں نے اب رقم جمع کروانے کے بعد سات دن کے اندر اندر تمام متعلقہ ریکارڈ ایس ای سی پی کو جمع کروانا ہیں۔ یہ ریکارڈ شیئر ہولڈرز کے ناموں اور ان کی بقیہ رقم کی فہرست پر مشتمل ہوں گے۔ کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ ان تفصیلات کو اپنی ویب سائٹس پر بھی شائع کریں تاکہ شفافیت برقرار رہے۔
اس شفافیت کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کار اپنی کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کر فہرست دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے نام یا رقم اس فہرست میں شامل ہے، تو وہ اپنا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیجیٹل ذریعہ سرمایہ کاروں کے لیے غیر وصول شدہ رقم نکالنے میں آسانی پیدا کرے گا۔
ایس ای سی پی نے اس سرکلر کو نفاذ کرنے کے لیے واضح ہدایات جاری کی ہیں تاکہ کوئی کمپنی اس عمل میں تاخیر نہ کرے۔ یہ اقدامات نہ صرف سرمایہ کاروں کے مالی حقوق کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ کمپنیوں کے مالیاتی انتظام کو بھی مستحکم بناتے ہیں۔
ریگولیٹری پابندیاں اور مستقبل کے اقدامات
اس نئے سرکلر کے تحت کمپنیوں کو لازمی ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ کے غیر وصول شدہ حصے کو نہ تو اپنے پاس رکھیں اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں۔ رقم کا بروقت جمع کروانا ایک قانونی ضرورت ہے جس کی پابندی کمپنیوں کے لیے لازمی ہے۔
یہ اقدام سرمایہ کاری کے بازار میں یقین دہانی پیدا کرنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ جب سرمایہ کاروں کو یقین ہو کہ ان کا منافع محفوظ ہے، تو وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ایس ای سی پی کا یہ منصوبہ مارکیٹ کی بہتری کے لیے ایک اہم نفاذ ہے۔
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