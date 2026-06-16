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ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے پاکستان کی صنعتی شعبوں میں چمکدار پیشرفت

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ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے پاکستان کی صنعتی شعبوں میں چمکدار پیشرفت
ایس آئی ایف سیصنعتی بحالیپیداواری شعبہ
📆16/06/2026 5:18 am
📰ExpressNewsPK
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ایس آئی ایف سی کی مؤثر سہولت کاری کے نتیجے میں پاکستان میں صنعتی بحالی اور پیداواری شعبے میں نمایاں پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ تین برس میں اس ادارے کی مدد سے صنعتی شعبے میں رکاوٹیں دور کی گئیں اور متعدد اسٹیبلشمنٹس بحال ہوئے ہیں۔

ایس آئی ایف سی کی مؤثر سہولت کاری کے نتیجے میں پاکستان میں صنعتی بحالی اور پیداواری شعبے میں نمایاں پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ تین برس میں اس ادارے کی مدد سے صنعتی شعبے میں رکاوٹیں دور کی گئیں۔ نیشنل انڈسٹریل ریوائیول کمیشن کے ذریعے غیر فعال صنعati یونٹس کو دوبارہ مذہبی دیگر اقدامات کے ساتھ จdnfughکھایا گیا کاروباری اآسانی کے لیے ٹیرف اصلاحات اور خام مال اور مشینری تک رسائی میں بہتری کی گئی۔ اس کے نتیجے میں گوادر نارتھ فری زون میں پوٹاشیم سلفیٹ کھاد کا پہلا یونٹ فعال ہوا اور برآمدات کی منظوری ملی۔ ایس آئی ایف سی کی مدد سے سعودی سرمایہ کاری والا نیشنل اسٹیل کمپلیکس بحال ہوا۔ scalar نئے سیمنٹ پلانٹس کی منظوری میں یہ ادارہ اہم کردار ادا کیا۔ خوشاب کے سیفائر سوڈا ایش منصوبے میں پانی کی فراہمی کی رکاوٹ بھی ختم ہوئi۔ ویئر ہاؤسنگ اور لاجسٹکس کو صنعت کا درجہ دے کر طویل عرصے کےulled منصوبوں کو عملی شکل دی گئی۔ اس سہولت کاری سے صنعت، مقامی پیداوار اور سرمایہ کاری کو تقویت ملی۔ شرح سود کا تعین کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آज ہوگا۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے ہیں.

ایس آئی ایف سی کی مؤثر سہولت کاری کے نتیجے میں پاکستان میں صنعتی بحالی اور پیداواری شعبے میں نمایاں پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ تین برس میں اس ادارے کی مدد سے صنعتی شعبے میں رکاوٹیں دور کی گئیں۔ نیشنل انڈسٹریل ریوائیول کمیشن کے ذریعے غیر فعال صنعati یونٹس کو دوبارہ مذہبی دیگر اقدامات کے ساتھ จdnfughکھایا گیا کاروباری اآسانی کے لیے ٹیرف اصلاحات اور خام مال اور مشینری تک رسائی میں بہتری کی گئی۔ اس کے نتیجے میں گوادر نارتھ فری زون میں پوٹاشیم سلفیٹ کھاد کا پہلا یونٹ فعال ہوا اور برآمدات کی منظوری ملی۔ ایس آئی ایف سی کی مدد سے سعودی سرمایہ کاری والا نیشنل اسٹیل کمپلیکس بحال ہوا۔ scalar نئے سیمنٹ پلانٹس کی منظوری میں یہ ادارہ اہم کردار ادا کیا۔ خوشاب کے سیفائر سوڈا ایش منصوبے میں پانی کی فراہمی کی رکاوٹ بھی ختم ہوئi۔ ویئر ہاؤسنگ اور لاجسٹکس کو صنعت کا درجہ دے کر طویل عرصے کےulled منصوبوں کو عملی شکل دی گئی۔ اس سہولت کاری سے صنعت، مقامی پیداوار اور سرمایہ کاری کو تقویت ملی۔ شرح سود کا تعین کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آज ہوگا۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے ہیں

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ایس آئی ایف سی صنعتی بحالی پیداواری شعبہ سعودی سرمایہ کاری سیمنٹ پلانٹس گوادر فری زون

 

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