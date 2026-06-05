کراچی کے ضلع وسطی کے تھانے حیدری میں تعینات پولیس اہلکار اصغر نے منشی کانسٹیبل جاوید احمد پر بھتہ خوری کے سنگین الزامات عائد کردیے۔ اہلکار کا ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا، جس میں الزامات کے بوچھاڑ کر دیے گئے۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان نے انکوائری ایس ڈی پی او نارتھ ناظم آباد کے سپرد کر دی۔ ابتدائی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کانسٹیبل اصغر نے ڈیوٹی سے انکار کیا اور سوشل میڈیا پر وائرل کیا۔
ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان کا اہلکار کی ویڈیو کا نوٹس، تحقیقات ایس ڈی پی او کے سپرد کردی، کراچی کے ضلع وسطی کے تھانے حیدری میں تعینات پولیس اہلکار اصغر نے منشی کانسٹیبل جاوید احمد پر بھتہ خوری کے سنگین الزامات عائد کردیے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس اہلکار اصغر کا ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا، جس میں اہلکار نے حیدری تھانے کے منشی جاوید پر مبینہ طور پر نفری کو بلیک میل کر کے بھتہ وصول کرنے سمیت دیگر الزامات کے بوچھاڑ کر دی۔ کانسٹیبل اصغر کا کہنا تھا کہ حیدری تھانے میں منشی جاوید گزشتہ 10/12 سال تعینات ہے جو نفری کو بلاجواز ہراساں کرتا ہے اور اس حوالے سے انھوں نے پولیس کے اعلیٰ افسران سمیت ڈی ایس پی نارتھ ناظم آباد اور ایس ایش او حیدری کو بھی بذریعہ کوریئر درخواستیں ارسال کی ہیں اور پیشی پر وہ سب حقائق افسران کو بتائے گا۔ حیدری تھانے کے پولیس اہلکار کا ویڈیو بیان کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان نے فوری طور پر مذکورہ معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ انکوائری ایس ڈی پی او نارتھ ناظم آباد کے سپرد کر دی۔ ایس ڈی پی او نارتھ ناظم آباد ویڈیو بیان کے حوالے سے تمام حقائق اور الزامات کا تفصیلی جائزہ لے کر اپنی رپورٹ مرتب کر کے ارسال کریں گے۔ ابتدائی ریکارڈ کے مطابق کانسٹیبل اصغر 25 مئی 2026 کو بیماری کے بہانے روزنامچہ میں انٹری درج کرانے کے بعد روانہ ہوا تھا جبکہ اس سے قبل اس حوالے سے کوئی تحریری درخواست یا شکایت متعلقہ افسران کو موصول نہیں ہوئی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق کانسٹیبل اصغر اس سے قبل بھی 12 مئی سے 14 مئی 2026 کے دوران گاؤں روانگی کی درخواست پر ایس ڈی پی او نارتھ ناظم آباد سے باقاعدہ چھٹی حاصل کر کے گیا تھا جبکہ 2 جون 2026 کو واپسی پر کانسٹیبل اصغر کو انتظامی ضرورت کے تحت عارضی ڈیوٹی کے لیے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کیو آر ایف میں تعینات کیا گیا۔ تاہم مذکورہ کانسٹیبل نے اس ڈیوٹی پر جانے سے انکار کیا اور ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ پولیس ہر قسم کے الزامات اور شکایات کی شفاف تحقیقات پر یقین رکھتی ہے، جاری انکوائری میں سامنے آنے والے حقائق اور شواہد کی روشنی میں قانون اور محکمانہ قواعد و ضوابط کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملک میں کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کرنے کا فیصلہ پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر مینا خان افریڈی کو بیرون ملک روانگی کی اجازت دیدی۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.
ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان کا اہلکار کی ویڈیو کا نوٹس، تحقیقات ایس ڈی پی او کے سپرد کردی، کراچی کے ضلع وسطی کے تھانے حیدری میں تعینات پولیس اہلکار اصغر نے منشی کانسٹیبل جاوید احمد پر بھتہ خوری کے سنگین الزامات عائد کردیے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس اہلکار اصغر کا ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا، جس میں اہلکار نے حیدری تھانے کے منشی جاوید پر مبینہ طور پر نفری کو بلیک میل کر کے بھتہ وصول کرنے سمیت دیگر الزامات کے بوچھاڑ کر دی۔ کانسٹیبل اصغر کا کہنا تھا کہ حیدری تھانے میں منشی جاوید گزشتہ 10/12 سال تعینات ہے جو نفری کو بلاجواز ہراساں کرتا ہے اور اس حوالے سے انھوں نے پولیس کے اعلیٰ افسران سمیت ڈی ایس پی نارتھ ناظم آباد اور ایس ایش او حیدری کو بھی بذریعہ کوریئر درخواستیں ارسال کی ہیں اور پیشی پر وہ سب حقائق افسران کو بتائے گا۔ حیدری تھانے کے پولیس اہلکار کا ویڈیو بیان کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان نے فوری طور پر مذکورہ معاملے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ انکوائری ایس ڈی پی او نارتھ ناظم آباد کے سپرد کر دی۔ ایس ڈی پی او نارتھ ناظم آباد ویڈیو بیان کے حوالے سے تمام حقائق اور الزامات کا تفصیلی جائزہ لے کر اپنی رپورٹ مرتب کر کے ارسال کریں گے۔ ابتدائی ریکارڈ کے مطابق کانسٹیبل اصغر 25 مئی 2026 کو بیماری کے بہانے روزنامچہ میں انٹری درج کرانے کے بعد روانہ ہوا تھا جبکہ اس سے قبل اس حوالے سے کوئی تحریری درخواست یا شکایت متعلقہ افسران کو موصول نہیں ہوئی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق کانسٹیبل اصغر اس سے قبل بھی 12 مئی سے 14 مئی 2026 کے دوران گاؤں روانگی کی درخواست پر ایس ڈی پی او نارتھ ناظم آباد سے باقاعدہ چھٹی حاصل کر کے گیا تھا جبکہ 2 جون 2026 کو واپسی پر کانسٹیبل اصغر کو انتظامی ضرورت کے تحت عارضی ڈیوٹی کے لیے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی کیو آر ایف میں تعینات کیا گیا۔ تاہم مذکورہ کانسٹیبل نے اس ڈیوٹی پر جانے سے انکار کیا اور ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈاکٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ پولیس ہر قسم کے الزامات اور شکایات کی شفاف تحقیقات پر یقین رکھتی ہے، جاری انکوائری میں سامنے آنے والے حقائق اور شواہد کی روشنی میں قانون اور محکمانہ قواعد و ضوابط کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملک میں کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کرنے کا فیصلہ پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر مینا خان افریڈی کو بیرون ملک روانگی کی اجازت دیدی۔ خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں
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