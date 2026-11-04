ایس آئی ایف سی اور خیبرپختونخوا حکومت کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو
گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ایس آئی ایف سی کا دورہ کیا اور صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع، اسپیشل اکنامک زونز اور کاروبار میں آسانی کے اقدامات پر گفتگو کی۔ ایس آئی ایف سی صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت فراہم کر رہی ہے۔
ایس آئی ایف سی صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت اور کاروباری آسانیاں فراہم کر رہی ہے۔ خیبرپختونخوا میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایس آئی ایف سی اور صوبائی حکومت کے درمیان اشتراک اور رابطے جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ایس آئی ایف سی کا دورہ کیا اور اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صوبے میں دستیاب کاروباری اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ خاص طور پر اسپیشل اکنامک زونز کی استعداد بہتر بنانے اور ان سے زیادہ مؤثر فائدہ اٹھانے کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے دوران وفد کو ایس آئی ایف سی کے تحت جاری ضابطہ جاتی اصلاحات سے آگاہ کیا گیا۔ ان اصلاحات کا مقصد کاروباری عمل کو سادہ بنانا، غیر ضروری پیچیدگیوں کو کم کرنا اور سرمایہ کاروں کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جہاں منصوبوں کی منظوری اور عملدرآمد میں تاخیر کم سے کم ہو۔ وفد کو بتایا گیا کہ کاروبار میں آسانی کے اقدامات کے ذریعے مختلف مراحل کو مربوط کیا جا رہا ہے تاکہ سرمایہ کار ایک ہی جگہ سے ضروری رہنمائی اور سہولیات حاصل کر سکیں۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کے انتظامی اقدامات مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خیبرپختونخوا جیسے صوبے میں صنعتی ترقی، زراعت پر مبنی صنعتوں، معدنی وسائل اور تجارتی راستوں سے فائدہ اٹھانے کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ اگر صوبائی اور وفاقی سطح پر ادارے مل کر کام کریں تو روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں اور مقامی معیشت کو تقویت مل سکتی ہے۔ ون ونڈو سہولت کا تصور بھی اسی مقصد کے تحت پیش کیا گیا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو مختلف دفاتر کے چکر لگانے کے بجائے ایک مرکز سے ضروری خدمات میسر آ سکیں۔ توقع ہے کہ آئندہ دنوں میں ایس آئی ایف سی اور صوبائی حکومت کے درمیان مزید رابطے ہوں گے اور مشترکہ منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اقدامات صوبے کی معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم سمجھے جا رہے ہیں۔.
ایس آئی ایف سی صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولت اور کاروباری آسانیاں فراہم کر رہی ہے۔ خیبرپختونخوا میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایس آئی ایف سی اور صوبائی حکومت کے درمیان اشتراک اور رابطے جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ایس آئی ایف سی کا دورہ کیا اور اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صوبے میں دستیاب کاروباری اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ خاص طور پر اسپیشل اکنامک زونز کی استعداد بہتر بنانے اور ان سے زیادہ مؤثر فائدہ اٹھانے کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات کے دوران وفد کو ایس آئی ایف سی کے تحت جاری ضابطہ جاتی اصلاحات سے آگاہ کیا گیا۔ ان اصلاحات کا مقصد کاروباری عمل کو سادہ بنانا، غیر ضروری پیچیدگیوں کو کم کرنا اور سرمایہ کاروں کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جہاں منصوبوں کی منظوری اور عملدرآمد میں تاخیر کم سے کم ہو۔ وفد کو بتایا گیا کہ کاروبار میں آسانی کے اقدامات کے ذریعے مختلف مراحل کو مربوط کیا جا رہا ہے تاکہ سرمایہ کار ایک ہی جگہ سے ضروری رہنمائی اور سہولیات حاصل کر سکیں۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کے انتظامی اقدامات مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خیبرپختونخوا جیسے صوبے میں صنعتی ترقی، زراعت پر مبنی صنعتوں، معدنی وسائل اور تجارتی راستوں سے فائدہ اٹھانے کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ اگر صوبائی اور وفاقی سطح پر ادارے مل کر کام کریں تو روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں اور مقامی معیشت کو تقویت مل سکتی ہے۔ ون ونڈو سہولت کا تصور بھی اسی مقصد کے تحت پیش کیا گیا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو مختلف دفاتر کے چکر لگانے کے بجائے ایک مرکز سے ضروری خدمات میسر آ سکیں۔ توقع ہے کہ آئندہ دنوں میں ایس آئی ایف سی اور صوبائی حکومت کے درمیان مزید رابطے ہوں گے اور مشترکہ منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ اقدامات صوبے کی معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم سمجھے جا رہے ہیں۔
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