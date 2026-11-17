ایشا نور نے اداکاری چھوڑ دی، اسلام کی تعلیمات کے لیے نیا سفر شروع
مشہور اداکارہ ایشا نور نے اپنے کیریئر کو خیرباد کہا ہے۔ وہ اب اسلامی تعلیمات اور ذاتی سفر ایجنسی کے ذریعے نیا زندگی کا آغاز کر رہی ہیں۔
پاکستانی ٹیلی ویژن کی مشہور اداکارہ ایشا نور نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ تفریحی صنعت سے مکمل طور پر الگ ہو رہی ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد اب اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات اور ایک زیادہ مذہبی طرز زندگی کے وقف کرنا ہے۔ ایشا نور نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں اس اہم فیصلے کی وجوہات بتاتے ہوئے بتایا کہ ان کی روحانی سفر کی گہرائی اس وقت پیدا ہوئی جب ان کی ننھی بہن نے انہیں ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دی۔
روحانی بیداری اور قرآن کی رہنمائی
ایسا نہ ہونے کے باوجود کہ ان کے خاندان میں پہلے سے ہی مذہبی اقدار موجود تھیں، ایشا نور کا کہنا تھا کہ اداکاری کے شعبے (شوبز) کے دوران قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے انہیں ایک منفرد تجربہ حاصل ہوا۔ ان کا ماننا تھا کہ اس دوران اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی تعلیمات کے ذریعے براہ راست رہنمائی فراہم کر رہے تھے۔ اس روحانی بیداری نے ان کے دیکھنے کے زاویے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا اور انہیں اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ اہداف پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔Also readFrom Fifty Shades to five-finger discounts Jamie Dornan's shocking shoplifting confession
مشکل مرحلے اور فیصلہ کن تبدیلی
ایشا نور نے انٹرویو میں ایک بہت ہی مشکل مرحلے کے بارے میں بھی کھل کر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس دور میں انہیں احساس ہوا کہ اگر وہ اداکاری کا پیشہ جاری رکھتی ہیں تو وہ اپنی مطلوبہ مذہبی زندگی کا پابندی سے اہتمام نہیں کر پائیں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ جاریہ اداکاری کا سفر ان کے نئے مذہبی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ذاتی اقدار کو ترجیح دیں گے۔
نیا کاروباری منصوبہ اور روزگار کے مواقع
اداکاری سے دستبرداری کے بعد ایشا نور نے اپنی توانائی کو کسی نئے اور پائیدار مقصد کی طرف موڑ دیا ہے۔ انہوں نے ایک نئی سفری ایجنسی (ٹریول ایجنسی) قائم کی ہے جو اب ان کا مرکزی کاروباری مرکز ہے۔ ایشا نے اس بات پر زور دیا کہ وہ نہ صرف اپنے لیے ایک نیا سفر شروع کر رہی ہیں بلکہ ان کی یہ ایجنسی دیگر افراد کو بھی روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہی ہے۔ یہ قدم ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب بھی معاشرے میں فعال کردار ادا کرنا چاہتی ہیں لیکن ایک ایسے پیشے کے ذریعے جو ان کی مذہبی پابندیوں کے عین مطابق ہو۔
سوشل میڈیا پر خیرمقدم اور دعائیں
ایشا نور کے اس اعلان نے سوشل میڈیا صارفین میں سے کثرت سے حوصلہ افزا ردعمل حاصل کیا ہے۔ ان کے فالوورز اور شہریوں نے ان کے اس فیصلے کو سراہا ہے اور ان کی نئی زندگی کے لیے خیر خواہی اور دعائیں کا اظہار کیا ہے۔ سوشل پلیٹ فارمز پر پھیلتی ہوئی یہ حمایت یہ ظاہر کرتی ہے کہ عوام ان کے مذہبی رجحان اور ذاتی تبدیلی کا احترام کرتے ہیں۔ ایشا نور کا یہ قدم ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی اقدار کے ساتھ وفادار رہنا ترجیح دیتی ہیں، چاہے اس کے لیے کسی بھی بڑے پیشہ ورانہ تبدیلی کا مرحلہ کیوں نہ ہو۔
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