ایشا رِکھی اور ریپر بادشاہ کی شادی کی تصدیق: ایک رومانوی انکشاف

بھارتی پنجابی اداکارہ ایشا رِکھی نے مداحوں کے مسلسل سوالات کے بعد ریپر بادشاہ کے ساتھ اپنی شادی کی تصدیق کر دی ہے اور ایک رومانوی تصویر شیئر کی ہے۔
بھارتی پنجابی فلم انڈسٹری کی معروف اور باصلاحیت اداکارہ ایشا رِکھی نے بالآخر ان تمام افواہوں اور قیاس آرائیوں پر پردہ اٹھا دیا ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے ان کی نجی زندگی اور مشہور ریپر و گلوکار بادشاہ کے ساتھ ان کے تعلقات کے گرد گھوم رہی تھیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں مداح اپنے پسندیدہ ستاروں کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل جاننے کے لیے بے تاب رہتے ہیں، ایشا رِکھی نے ایک انتہائی رومانوی اور واضح انداز میں اپنی شادی کی تصدیق کر کے مداحوں کے تجسس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب اداکارہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مداحوں کے ساتھ ایک انٹرایکٹو سیشن یعنی آسک می اینی تھنگ کا اہتمام کیا، جس میں انہوں نے صارفین کے مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ اس سیشن کے دوران ایک مداح نے نہایت تجسس سے یہ سوال پوچھا کہ اگر ایشا رِکھی اور بادشاہ واقعی شادی شدہ ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو انسٹاگرام پر فالو کیوں نہیں کرتے، جس نے بحث کو مزید ہوا دی اور مداحوں کے ذہنوں میں کئی سوالات پیدا کر دیے۔ ایشا رِکھی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نہ صرف اپنی شادی کی تصدیق کی بلکہ انتہائی مزاحیہ اور شوخ انداز اپنایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہیں مسلسل اس بات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ بادشاہ کی اہلیہ ہیں، جس پر انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ جی ہاں، میری شادی ہو چکی ہے۔ جہاں تک انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو فالو نہ کرنے کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے گیند اپنے شوہر کے کورٹ میں ڈال دی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ پتی دیو، عوام کے بہت سے سوالات ہیں، براہِ کرم جلد جواب دیں۔ اس جملے نے مداحوں کے درمیان ایک نئی لہر پیدا کر دی اور لوگ اس رومانوی انداز کی تعریف کرنے لگے۔ مزید برآں، جب ایک مداح نے یہ اعتراض کیا کہ شادی کے باوجود انہوں نے بادشاہ کے ساتھ کوئی تصویر کیوں شیئر نہیں کی، تو ایشا رِکھی نے سب کو حیران کرتے ہوئے ایک ایسی رومانوی تصویر پوسٹ کر دی جس میں دونوں ایک ساتھ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ اس تصویر کے سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور مداحوں نے اس جوڑی کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ اگر اس واقعے کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ان کی شادی کی خبریں پہلی بار رواں سال 24 مارچ کو اس وقت منظر عام پر آئی تھیں جب ایشا رِکھی کی والدہ پونم رِکھی نے ایک نجی تقریب کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی تھیں۔ ان ویڈیوز میں ایشا اور بادشاہ کو روایتی عروسی لباس پہنے ہوئے شادی کی مذہبی اور ثقافتی رسومات ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد یہ مواد انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو گیا تھا۔ تاہم، اس وقت دونوں فنکاروں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور نہ تو انہوں نے ان خبروں کی تصدیق کی تھی اور نہ ہی انہیں مسترد کیا تھا، جس کی وجہ سے مداحوں میں بے چینی جاری تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایشا رِکھی کی جانب سے تصدیق کے باوجود بادشاہ نے اب تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، تاہم انہوں نے حال ہی میں ایک پراسرار پوسٹ شیئر کی تھی جس میں ایک خاتون کے ساتھ اپنی تصویر لگا کر لکھا تھا کہ کائنات لوگوں کو آپ کی زندگی میں لانے کا اپنا ایک منفرد طریقہ رکھتی ہے۔ اگرچہ اس تصویر میں خاتون کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اب ایشا کی تصدیق کے بعد مداح اسے اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ایشا رِکھی نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 2013 میں کیا تھا اور تب سے وہ پنجابی اور ہندی سینما میں اپنی اداکاری کے ذریعے ایک مقام حاصل کر چکی ہیں۔ دوسری جانب بادشاہ بھارتی میوزک انڈسٹری کے ایک بے تاج بادشاہ مانے جاتے ہیں جن کے گانے نوجوان نسل میں بے حد مقبول ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بادشاہ کی پہلی شادی جیسمین مسیح سے ہوئی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن 2020 کے قریب ان کی علیحدگی کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ اب ایشا رِکھی کے ساتھ ان کے نئے رشتے کی تصدیق نے ان کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ شہرت کی زندگی میں پرائیویسی برقرار رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایشا رِکھی نے جس خوبصورتی سے اپنی زندگی کے اس بڑے فیصلے کو دنیا کے سامنے رکھا، اس نے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں.
بھارتی پنجابی فلم انڈسٹری کی معروف اور باصلاحیت اداکارہ ایشا رِکھی نے بالآخر ان تمام افواہوں اور قیاس آرائیوں پر پردہ اٹھا دیا ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے ان کی نجی زندگی اور مشہور ریپر و گلوکار بادشاہ کے ساتھ ان کے تعلقات کے گرد گھوم رہی تھیں۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں مداح اپنے پسندیدہ ستاروں کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی تفصیل جاننے کے لیے بے تاب رہتے ہیں، ایشا رِکھی نے ایک انتہائی رومانوی اور واضح انداز میں اپنی شادی کی تصدیق کر کے مداحوں کے تجسس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب اداکارہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مداحوں کے ساتھ ایک انٹرایکٹو سیشن یعنی آسک می اینی تھنگ کا اہتمام کیا، جس میں انہوں نے صارفین کے مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ اس سیشن کے دوران ایک مداح نے نہایت تجسس سے یہ سوال پوچھا کہ اگر ایشا رِکھی اور بادشاہ واقعی شادی شدہ ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو انسٹاگرام پر فالو کیوں نہیں کرتے، جس نے بحث کو مزید ہوا دی اور مداحوں کے ذہنوں میں کئی سوالات پیدا کر دیے۔ ایشا رِکھی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے نہ صرف اپنی شادی کی تصدیق کی بلکہ انتہائی مزاحیہ اور شوخ انداز اپنایا۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہیں مسلسل اس بات کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ بادشاہ کی اہلیہ ہیں، جس پر انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ جی ہاں، میری شادی ہو چکی ہے۔ جہاں تک انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو فالو نہ کرنے کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے گیند اپنے شوہر کے کورٹ میں ڈال دی اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ پتی دیو، عوام کے بہت سے سوالات ہیں، براہِ کرم جلد جواب دیں۔ اس جملے نے مداحوں کے درمیان ایک نئی لہر پیدا کر دی اور لوگ اس رومانوی انداز کی تعریف کرنے لگے۔ مزید برآں، جب ایک مداح نے یہ اعتراض کیا کہ شادی کے باوجود انہوں نے بادشاہ کے ساتھ کوئی تصویر کیوں شیئر نہیں کی، تو ایشا رِکھی نے سب کو حیران کرتے ہوئے ایک ایسی رومانوی تصویر پوسٹ کر دی جس میں دونوں ایک ساتھ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ اس تصویر کے سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر مبارکبادوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور مداحوں نے اس جوڑی کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ اگر اس واقعے کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ان کی شادی کی خبریں پہلی بار رواں سال 24 مارچ کو اس وقت منظر عام پر آئی تھیں جب ایشا رِکھی کی والدہ پونم رِکھی نے ایک نجی تقریب کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی تھیں۔ ان ویڈیوز میں ایشا اور بادشاہ کو روایتی عروسی لباس پہنے ہوئے شادی کی مذہبی اور ثقافتی رسومات ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد یہ مواد انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو گیا تھا۔ تاہم، اس وقت دونوں فنکاروں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور نہ تو انہوں نے ان خبروں کی تصدیق کی تھی اور نہ ہی انہیں مسترد کیا تھا، جس کی وجہ سے مداحوں میں بے چینی جاری تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایشا رِکھی کی جانب سے تصدیق کے باوجود بادشاہ نے اب تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، تاہم انہوں نے حال ہی میں ایک پراسرار پوسٹ شیئر کی تھی جس میں ایک خاتون کے ساتھ اپنی تصویر لگا کر لکھا تھا کہ کائنات لوگوں کو آپ کی زندگی میں لانے کا اپنا ایک منفرد طریقہ رکھتی ہے۔ اگرچہ اس تصویر میں خاتون کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اب ایشا کی تصدیق کے بعد مداح اسے اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ ایشا رِکھی نے اپنے فلمی سفر کا آغاز 2013 میں کیا تھا اور تب سے وہ پنجابی اور ہندی سینما میں اپنی اداکاری کے ذریعے ایک مقام حاصل کر چکی ہیں۔ دوسری جانب بادشاہ بھارتی میوزک انڈسٹری کے ایک بے تاج بادشاہ مانے جاتے ہیں جن کے گانے نوجوان نسل میں بے حد مقبول ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بادشاہ کی پہلی شادی جیسمین مسیح سے ہوئی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن 2020 کے قریب ان کی علیحدگی کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ اب ایشا رِکھی کے ساتھ ان کے نئے رشتے کی تصدیق نے ان کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ شہرت کی زندگی میں پرائیویسی برقرار رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایشا رِکھی نے جس خوبصورتی سے اپنی زندگی کے اس بڑے فیصلے کو دنیا کے سامنے رکھا، اس نے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں
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