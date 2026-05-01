ایشاق ڈار نے فلوٹلا کی روکائی کی شدید مذمت کی، اسرائیل نے گرفتاروں کو یونان میں دیپورٹ کرنے کا فیصلہ

پاکستان کے خارجہ وزیر ایشاق ڈار نے بین الاقوامی آبوں میں فلوٹلا کی روکائی اور اس کے برادریوں کو گرفتار کرنے کی شدید مذمت کی۔ (ویب ڈیسک) - اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹلا کے اعضاء کو گرفتار کرکے غزہ کی طرف امداد پہنچانے کی کوشش کے دوران، یونان میں دیپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق، یہ اقدام دیپلوماٹک اور انسانی حقوق کے دائرے میں تشویش پیدا کر رہا ہے۔ ابتدائی طور پر، اسرائیل کی حکومت نے بتایا تھا کہ تقریباً 175 گرفتاروں کو اسرائیل میں منتقل کیا جائے گا، لیکن بعد میں یونان کی حکومت کے ساتھ ترتیبات کے بعد، یہ فیصلہ ہوا کہ انھیں براہ راست یونان میں بھیجا جائے گا۔ درحقیقت، ایشاق ڈار نے بین الاقوامی آبوں میں فلوٹلا کی روکائی اور برادریوں کو گرفتار کرنے کی شدید مذمت کی، کہہ دیا کہ یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ انھوں نے کہا کہ انسانی امداد کو روکنا ایک غیر ذمہ دار عمل ہے جس پر عالمی جماعت کا فوری نوٹس ضروری ہے۔ خارجہ وزیر نے فلوٹلا پر سوار تمام وولنٹیرز اور امداد کاروں کی فوری رهایی کا مطالبہ کیا اور بین الاقوامی اداروں سے درخواست کی کہ وہ ایسے اقدامات پر نوٹس لیں جو بین الاقوامی قانون ی اصولوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایک دن پہلے، اسرائیل کے بحری جہازوں نے سمندر میں فلوٹلا کے جہازوں کو محاصرہ کرکے متعدد افراد کو گرفتار کیا تھا.
