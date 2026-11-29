ایشیا کپ رائزنگز 2026: پاکستان شہینز کا سری لنکا اے سے ہار
ایشیا کپ رائزنگز 2026 کے فائنل میں پاکستان شہینز نے سری لنکا اے کے ہاتھوں شکست کھا دی۔ دوسری بار چیمپئنز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا مگر کھل کر کھیلے بغیر میچ ہار گئے۔
پاکستان شہینز نے ایشیا کپ رائزنگز 2026 کا ایوارڈ گنوا دیا جب انہوں نے فائنل میچ میں سری لنکا اے سے 8 وکٹوں کے نقصان پر 172 رنز پر آؤٹ ہو کر میچ ہار لیا۔ یہ میچ اتوار 24 مارچ 2024 کو دوحہ کے ویسٹ اینڈ پارک انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا جس میں پاکستانی ٹیم کے لیے دفاعی چیمپین ہونے کے باوجود کامیابی نہ ملی۔
میچ کا آغاز اور فیصلہ کن لمحات
پاکستان شہینز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جبکہ سری لنکا اے کے کپتان پوان رتنائیکی نے باؤلنگ کا انتخاب کیا۔ پاکستانی ٹیم جس کی قیادت عبدالصباد نے کی تھی، نے ابتدائی اوورز میں سست رفتار دکھائی اور سری لنکا اے کے باؤلرز نے مسلسل دباؤ بڑھایا۔ پاکستانی بیٹنگ لائن اپ نے مستقل مزاجی سے کھیلنے میں ناکامی برتی جس کے نتیجے میں وکٹیں باقاعدگی سے گرتی رہیں۔Also readمصباح ارشد نے مس یونیورس 2026 میں ٹاپ 30 میں جگہ نہیں بنائی
سری لنکا اے کے باؤلرز نے پاکستانی بیٹسمینز پر سخت پریشر رکھا اور 42 اوورز میں 172 رنز پر تمام 10 وکٹیں ڈبو دیں۔ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی میں کمی کو دیکھتے ہوئے سری لنکا اے نے آسانی سے میچ جیت لیا اور ایشیا کپ رائزنگز 2026 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
کھلاڑیوں کی فہرست اور ٹیمیں
پاکستان شہینز کی ٹیم میں شمرل حسین، معاذ صدیق، شاہزیب خان، روحیل نظیر (وکٹ کیپر)، حسن نواز، فارح یوسف، عبدالصباد (کپتان)، محمد عمران رندھاوا، احمد دانیال، صوفیان مقیم اور علی رضا شامل تھے۔
دوسری جانب سری لنکا اے کی ٹیم میں لاسیت کروسپل، سنیٹ جے وردنہ، نشن مدوشکا (وکٹ کیپر)، پوان رتنائیکی (کپتان)، نپن دھننجیا، جنیت لیانگی، راوندو فرنینڈو، ونوجا سہن، وijaayakanth ویاسکانتھ، لہرو سمراکون اور گروکا سنکیت شامل تھے۔
ماضی کے مقابلے اور مستقبل کے امکانات
پاکستان شہینز کا سابقہ ریکارڈ سری لنکا اے کے مقابلے میں بہتر رہا ہے کیونکہ انہوں نے اب تک 29 میں سے 18 میچ جیتے ہیں جبکہ سری لنکا اے نے صرف 8 میچ جیتے ہیں اور 3 میچ بغیر نتیجے کے ختم ہوئے۔ اس بار کی شکست نے پاکستانی ٹیم کے لیے نئی چیلنجز کھڑی کر دی ہیں اور انہیں اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔
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