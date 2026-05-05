ایشیا کپ ہاکی انڈر 18 شیڈول جاری، اسلام آباد میں سستی کے اقدامات میں نرمی

ایشیا کپ ہاکی انڈر 18 مردوں کا شیڈول جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں سستی کے اقدامات میں نرمی لائی گئی ہے، جس کے تحت جم اور کھیلوں کی سہولیات کو رات گئے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔
ایشیا کپ ہاکی انڈر 18 مردوں کا شیڈول جاری، پاکستان کو گروپ بی میں رکھا گیا ہے۔ اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے تازہ نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے سستی کے نئے اقدامات کی تفصیلات جاری کی ہیں، وفاقی دارالحکومت کے مختلف شعبوں کے لیے کام کے اوقات میں تازہ ترامیم کی گئی ہیں۔ نوٹیفکیشن کے مطابق، جم، کھیل وں کی سہولیات اور پیڈل کورٹ کو پہلے کے رات 8 بجے بند ہونے کے پابندے سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اور اب وہ رات گئے تک کھلے رہیں گے۔ یہ اقدام شہریوں کو جسمانی اور تفریح ی سرگرمیوں میں سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تاہم، انتظامیہ نے دکانوں، بازاروں اور شاپنگ مالز کو سستی کے جاری اقدامات کے حصے کے طور پر رات 8 بجے بند کرنے کی ہدایت برقرار رکھی ہے۔ ریستوران، فوڈ آؤٹ لیٹ اور گروسری اسٹورز کو رات 10 بجے تک کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح، شادی ہال، مارکیز اور دیگر تجارتی ایونٹ ویینیوز کو پچھلے احکامات کے مطابق رات 10 بجے بند ہونا جاری رہے گا۔ ضروری خدمات کو وقت کی پابندیوں سے استثنیٰ دیا گیا ہے۔ ان میں میڈیکل سٹورز، ہسپتال، لیبارٹریاں، پیٹرول پمپ، سی این جی اسٹیشنز اور دودھ اور دہی کی دکانیں شامل ہیں۔ بین الاقوامی کلائنٹس کے ساتھ کام کرنے والے کال سینٹرز اور آئی ٹی کمپنیوں کو بھی پابندیوں سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے۔ فوری اثر سے نافذالعمل نوٹیفکیشن مزید احکامات تک نافذ رہے گا۔ حکام نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری سروسز پر طے شدہ وقت کی حدیں لاگو نہیں ہوں گی۔ ہاکی ایشیا کپ انڈر 18 مردوں کا شیڈول جاری ہونے کے ساتھ ہی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کھلاڑیوں کی تیاری کا جائزہ لیا ہے۔ ٹیم کے سلیکشن اور ٹریننگ کیمپ کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں بھارت، چین، جنوبی کوریا، بنگلہ دیش اور ملائیشیا سمیت کئی اہم ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے کھلاڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کا عہد کیا ہے۔ اسلام آباد میں سستی کے اقدامات کے تحت بجلی کے استعمال کو کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا جارہا ہے۔ سرکاری دفاتر میں بجلی کے استعمال کو محدود کرنے اور توانائی بچانے کے لیے نئے قوانین بنائے جارہے ہیں۔ شہریوں کو بھی بجلی کے استعمال میں اعتدال برتنے اور توانائی بچانے کے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حکومت نے سستی کے اقدامات کو کامیاب بنانے کے لیے عوام کے تعاون کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ شہر میں غیر ضروری گاڑیوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک قوانین کو سخت کیا جائے گا۔ اس اقدام سے ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی اور فضائی آلودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ شہریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے تاکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کو کم کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں سستی کے اقدامات کے تحت تفریح ی سرگرمیوں کے اوقات میں نرمی ایک خوش آئند قدم ہے۔ شہریوں کو رات گئے تک کھیل وں اور تفریح ی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، جس سے ان کی صحت اور ذہنی کیفیت بہتر ہوگی۔ تاہم، دکانوں اور بازاروں کے لیے رات 8 بجے بند ہونے کا پابندہ کچھ تاجروں کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ حکومت کو تاجروں کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پابندے پر نظر ثانی کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ مجموعی طور پر، اسلام آباد انتظامیہ کے سستی کے اقدامات کا مقصد وفاقی دارالحکومت میں توانائی بچانا، اخراجات کم کرنا اور شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے.
ایشیا کپ ہاکی اسلام آباد سستی کے اقدامات کھیل تفریح وقت کی پابندیاں نوٹیفکیشن پاکستان ہاکی فیڈریشن اندر 18 ہاکی وفاقی دارالحکومت
