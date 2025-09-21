ایشیا کپ: عمان کی بھارت کے خلاف شاندار مزاحمت، پاکستان کو سبق

متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے ایشیا کپ کے میچ میں عمان نے بھارت کے خلاف شاندار کھیل پیش کیا، اگرچہ بھارت نے میچ جیتا لیکن عمان کی کارکردگی نے کرکٹ شائقین کو متاثر کیا۔ سوشل میڈیا پر عمان کی ٹیم کی تعریف کی گئی اور پاکستان کو بھارت کے خلاف اسی طرح کی مزاحمت دکھانے کا مشورہ دیا گیا۔
متحدہ عرب امارات میں جاری ایشیا کپ کے دوران، 19 ستمبر کو بھارت اور عمان کے درمیان ہونے والا آخری لیگ میچ اگرچہ ٹورنامنٹ کے نتائج پر کوئی اثر انداز نہیں ہوا، تاہم اس مقابلے نے کرکٹ کے شائقین کی توجہ اپنی جانب مبذول کروالی۔ عمان کی نسبتاً کم تجربہ کار ٹیم نے بھارت جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف شاندار کھیل پیش کیا، جس سے میچ دلچسپ صورت اختیار کر گیا۔ بھارت نے 21 رنز سے کامیابی حاصل کی، لیکن میچ کے بعد سوشل میڈیا پر عمان کی کارکردگی کو خوب سراہا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ عمان نے بھارت کی طاقت کو
کم کرکے دکھایا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے پاکستانی ٹیم کو مشورہ دیا کہ وہ بھارت کے خلاف اسی جذبے اور مزاحمت کا مظاہرہ کرے، جیسا کہ عمان نے کیا، اور ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دے۔ صارفین کا خیال تھا کہ عمان نے بھارتی بیٹنگ لائن اپ کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا ہے۔\میچ کے دوران، بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جس سے یہ تاثر ملا کہ وہ بڑے رنز بنائے گا۔ تاہم، عمان کی ٹیم کی حکمت عملی نے بھارت کو بڑا اسکور بنانے سے روکے رکھا۔ بھارت نے 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے اور جیت کے لیے 189 رنز کا ہدف دیا۔ عمان کے لیے، جو ایک نئی ٹیم ہے، یہ ہدف حاصل کرنا مشکل تھا، اور وہ مقررہ 20 اوورز میں 167 رنز ہی بنا سکی، جس کی وجہ سے اسے 21 رنز سے شکست ہوئی۔ تاہم، عمان نے صرف چار وکٹیں گنوائیں، جو اس کی مضبوط بیٹنگ لائن کا ثبوت تھا۔ میچ کے بعد، عمان کی کارکردگی کو سوشل میڈیا پر خوب سراہا گیا، یہاں تک کہ سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان بھی عمان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے بھارت کے اسکور کارڈ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے ایسوسی ایٹ سائیڈ عمان کے خلاف صرف 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے، اور 200 رنز کا ہندسہ بھی عبور نہ کر سکا، اگر ایسا ہے تو ایک معیاری بولنگ اٹیک کے خلاف جدوجہد کا تصور کریں۔ اتوار کو ٹاس جیتنے کی صورت میں پاکستان کو یقینی طور پر انھیں پہلے بیٹنگ کی دعوت دینی چاہیے۔ ایک اور صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عمان نے بہت سے 'ہواباز' ٹیموں سے بہتر کھیل پیش کیا۔\ایشیا کپ کے اس میچ نے کرکٹ کے میدان میں ایک نیا تناظر پیش کیا، جہاں کمزور سمجھی جانے والی ٹیم نے ایک مضبوط ٹیم کو سخت مقابلے پر مجبور کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کرکٹ میں مہارت اور تجربے کے علاوہ جذبہ اور حکمت عملی بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ میچ نہ صرف عمان کے کھلاڑیوں کے لیے بلکہ کرکٹ کے شائقین کے لیے بھی ایک سبق آموز تجربہ رہا۔ میچ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے مقابلوں کے لیے ایک نئی بحث کو جنم دیا، جہاں صارفین نے پاکستان کو عمان کی حکمت عملی اپنانے کا مشورہ دیا۔ اس میچ نے کرکٹ کے میدان میں غیر متوقع نتائج کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، جہاں کوئی بھی ٹیم کسی بھی دن کسی کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ چوہدری شجاعت حسین کے باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین بننے اور کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کی خبریں بھی اسی دوران گردش میں رہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں
ایشیا کپ کرکٹ بھارت عمان پاکستان